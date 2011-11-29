- 2011年11月29日由于投资者期待欧洲出台更为有力的债务解决方案，加上美国利好零售数据，28日纽约股市大幅上涨，道琼斯指数收于11523.01点，涨幅为2.59%
- 2011年11月29日据德国媒体26日报道，由于修改欧盟现有的《稳定与增长公约》太慢，无法解决目前的欧债危机，德国总理默克尔和法国总统萨科齐计划由欧元区成员国制定一个新的稳定条约，以抗击欧债危机
- 2011年11月29日11月29日，从海南省住房和城乡建设厅获悉，截至10月底，海南省保障性安居工程开工139798套，开工率达105.4%
- 2011年11月29日据国务院新闻办11月16号发布的《中国农村扶贫开发的新进展》白皮书显示：新世纪十年，我国农村贫困人口数量从2000年底的9422万人减少到2010年底的2688万人，平均每年减少670万多人
- 2011年11月29日教育部在回复中表示，财政投入不足是开展校车工作的一个很重要的问题。如果在全国范围内的学前和义务教育阶段购买校车，政府需要投入3000亿的预算，且一年的运行、维护费用为1500亿，最后的结论认为，4500亿的政府买单费用太大
- 2011年11月29日正筹备A+H形式上市的新华人寿的香港首次公开发行(IPO)已获得4名基础投资者承诺认购合共7.8亿美元股份，占总集资额25-30亿美元的26.3%-39%
- 2011年11月29日“十二五”期间煤炭资源集中度将进一步提高，西部大基地、大企业成为国家煤炭供应的主要来源
- 2011年11月29日深圳证监局局长张云东表示，当前境内外经济形势较为复杂，防范经营风险向违规风险转化，将是深圳证监局2012年上市公司监管的第一项工作。
- 2011年11月29日周大福珠宝将于下周一，即12月5日公开招股，15日挂牌上市，每手入场费为4242.34元，安排行为汇丰、高盛、摩根大通、德银、花旗、瑞银及瑞信
- 2011年11月29日因此在未来修法过程中应该实现债股并重，对债券相关制度安排要大书特书。同时，在扩大直接融资比例方面也应该做出进一步明确
- 2011年11月29日三人均在寻求教师职业的过程中，通过笔试和面试之后，因为体检HIV呈阳性而被当地相关政府部门拒绝录用。他们通过诉讼途径依法主张艾滋感染者平等就业的权利，却接连失败。
- 2011年11月29日评级机构惠誉要求美国在2013年底之前拿出"可靠计划"解决该国不断膨胀的预算赤字,否则可能调降美国的AAA评级.
- 2011年11月29日10月19日，农业部出台了《犬产地检疫规程》、《猫产地检疫规程》和《兔产地检疫规程》三个新规程。新规程引发了动保人士的恐慌，许多动保人士担忧，规程的出台将使食用猫狗肉合法化
- 2011年11月29日商务部机电和科技产业司司长张骥27日表示，要维护光伏产业和企业的合法权益。要妥善应对国际贸易摩擦，对于欧美国家近来采取的措施，有关企业和行业中介组织要充分做好应诉准备，对外增信释疑
- 2011年11月29日民政部民间组织管理局副局长李勇认为，“社会组织管理三条例”修订的最重要工作之一是理顺登记管理体制，最终目标是实现所有的社会组织实现直接登记。这样做不是削弱管理，而是加强对社会组织的管理和扶持
- 2011年11月29日知情人士透露，目前，证监会关于强制分红的更多细则性的书面文件已经出台，最快可能于本周对外正式公布
- 2011年11月29日上海黄金交易所全年黄金成交额预计将突破2万亿元
- 2011年11月29日纵观全世界，只有中国的医院有行政级别，这是很奇怪的现象。所以，在给国务院医改办提的建议里面，我第一条提出的就是取消行政级别，取消医院“官本位”。
- 2011年11月29日按照南海农信社改制农商行工作的进度，即将挂牌的南海农商行已于11月24日召开了农商行创立大会，计划年内实现农商行挂牌开业
- 2011年11月29日WIND数据显示，襄阳轴承1997年1月6日挂牌，当日最高价为28元/股，而时隔近15年后，该公司2011年11月25日复权价为28.3元/股，这意味着如果一位投资者当年买入襄阳轴承，持股近15年的结果是二级市场收益近乎为零。
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