国际财经快报 2011年11月29日 由于投资者期待欧洲出台更为有力的债务解决方案，加上美国利好零售数据，28日纽约股市大幅上涨，道琼斯指数收于11523.01点，涨幅为2.59%

芬兰拒绝法德提出的制定新稳定条约的建议 2011年11月29日 据德国媒体26日报道，由于修改欧盟现有的《稳定与增长公约》太慢，无法解决目前的欧债危机，德国总理默克尔和法国总统萨科齐计划由欧元区成员国制定一个新的稳定条约，以抗击欧债危机