- 2011年11月29日东方金钰的前十大流通股股东中，华夏大盘精选、华夏策略精选和华夏成长基金名列前三，各自的持股数占流通股比例分别为8.27%、5.88%和3.46%。而华夏大盘、华夏策略基金正是由王亚伟掌舵的
- 2011年11月29日关于是否将进一步提高扶贫标准，贫困县参选动态调整，以及《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》的实施情况等问题，或将得到答案
- 2011年11月29日“十二五”时期，中国政府将进一步促进产业升级和结构调整，拓展体制和技术创新渠道，提升服务业对外开放水平，优化外商投资环境
- 2011年11月29日吴晓求在微博上称，三十六个月连续受谴责三次，几率很小，上市公司没那么傻；目前已上市公司大都过度超募，巨额超募资金足可让上市公司悠哉三、五年，几年之内难出现低于面值交易。
- 2011年11月29日报道称，中日一旦重启东海划界谈判，钓鱼岛的领土问题势必再次成为双方的争论焦点。但“对于依据《联合国海洋法公约》解决问题的原则，日方并无异议
- 2011年11月29日摩根士丹利分析师表示，欧洲经济陷入衰退以及美国经济增速放缓将抑制信贷市场的增长，同时还导致美国银行类股承压
- 2011年11月29日谢公荣本人说，他一般向他人借款，月息最少在4分，最高达到9分，以他企业的盈利能力，根本没有能力支付高额的利息费用，他都是用后一笔借款垫付前一笔借款的本金和利息。
- 2011年11月29日，《福布斯》公布“中国最透明的25家基金会”榜单上，上海真爱梦想公益基金会、友成企业家扶贫基金会、中国红十字基金会位列前三。2010年红基会榜上无名
- 2011年11月29日联合声明说，双方将采取行动，既解决有关短期经济增长之忧，又根除财政和金融上的软肋，同时巩固“长期和平衡增长的基础”
- 2011年11月29日这是一组“对冲”政策，利好新房交易、利空存量房，保刚需、抑投机，总体影响中性。
- 2011年11月29日11月28日，有读者报料称，长沙万科城开展的团购降价，已经引起了前期购房业主的强烈不满，百余业主齐聚万科城要求退房。
- 2011年11月29日光大银行此次计划发行40亿股H股。如果考虑15%的超额配售，则总发行股数为46亿股，较该行此前计划的120亿股的发行规模缩减了60%
- 2011年11月29日专门制定救助行为保护法规，这在全国还是首例。《条例》规定助人行为原则上将被免责，并由被救助人承担举证责任，这都将极大地解决社会热心人做好人好事的“后顾之忧”
- 2011年11月29日目前报价在10万元/平方米以上的4号楼通过团购可享7.5折优惠。但是据媒体分析，实际上7.5折左右的折扣价正是目前世茂滨江花园的实际成交价，所谓的世茂滨江花园大幅价格折扣并不存在。
- 2011年11月29日截至11月28日，本月“大小非”累计减持804次，对应金额达到113亿元；尤其在11月16日、17日两天，就有37位高管从A股中成功套现3.17亿元
- 2011年11月29日证监会日前组织召开了证券期货监管系统清理整顿各类交易场所视频工作会议，部署交易场所清理整顿工作
- 2011年11月29日在深圳，一向吃香，成交量向好的写字楼近日也遇到销售寒流。业内人士表示，预计全年深圳的写字楼成交面积与前两年相比，大幅下滑接近5成，创下近三年新低。
- 2011年11月29日伍皓表示，虽然建筑外观宏大，但并不能满足当地党政机关的办公需要
- 2011年11月29日22家银行和12家券商参与了债券的承销，所有主承销商均为银行，国开行、建行和工行更是三次现身主承销商名单中
- 2011年11月29日万科为了加强珠三角的规划和布局，将“深圳区域”更名为“广深区域”，该区域的管理本部将以广州办公为主。
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