苏丹暂停南苏丹通过其领土出口石油 2011年11月28日 苏丹政府是在10天前做出上述决定的，原因是南苏丹至今没有支付拖欠的费用。他说：“我们估计，南苏丹从今年7月9日独立到10月底，一共拖欠了7．27亿美元的石油过境费。”

英国将投300亿英镑于基础设施建设以刺激经济 2011年11月28日 政府将在今后两到三年内先投入50亿英镑（约合78亿美元），以后再陆续投入250亿英镑（约合390亿美元）。根据财政部的计划，将有约200亿英镑（约合312亿美元）的资金来自英国各大养老基金，这是英国养老基金首次投资于基础设施建设。

日本福岛核事故现场负责人告病退出 2011年11月28日 东京电力公司称，吉田在最近的身体检查中发现病症，本月15日离开福岛第一核电站，24日起住院治疗。但东电以保护个人隐私为由，拒绝透露吉田的病情及是否与遭受核辐射有关

丹麦外交大臣称战争不可能实现阿富汗和平 2011年11月28日 瑟芬达尔说：“只有阿富汗人民自己才可以创造阿富汗的长期和平。现在的关键是，阿富汗人民接管本国的安全防务工作。”他认为，这是确保建立一个长期和稳定的“政治系统的基础”。

约50万人次参观广州车展 明年车展将延长展期 2011年11月28日 汽车零部件及用品展区则吸引了来自广州本土、香港、台湾、日本、韩国、英国等共12个国家和地区的专业展团，强大的展出团队也吸引了共12个买家团及3万名买家前来商洽