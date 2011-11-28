- 2011年11月29日创业板退市规则虽有重要意义，但短期来说作用甚弱
- 2011年11月29日目前，标普给美国主权信用评级为ＡＡ+，前景展望为“负面”；穆迪的评级为ＡＡＡ，前景展望为“负面”
- 2011年11月29日企业负责起草的只是最初的讨论稿。“企业并不参与后期的决议会议，没有权限也没有能力操纵和绑架国家标准的出台。”
- 2011年11月29日即使通过国家政策、提高单产来维持总产等手段扩大国产非转基因大豆种植面积，但是由于产区大豆运到沿海成本太高，远没有直接在港口进口大豆收益高，市场还是会更多倾向于选择进口。
- 2011年11月29日由于投资者期待欧洲出台更为有力的债务问题解决方案，加上假日消费季的到来有利于提振零售数据，28日纽约股市大幅上涨，道琼斯股指收高近2.6%，标普指数涨逾2.9%，纳斯达克指数涨幅超3.5%
- 2011年11月29日在过去几年中把分配改革的注意力过分集中于发挥政府的再分配功能，而没有能够从初次分配着手，堵塞中国收入分配差距过大的源头。
- 2011年11月29日全球经济进入了一个与制度改革同步的缓慢复苏的时代，但中国应继续以做好自己的事情为重点，“中国不必去救世界，也救不了世界”。
- 2011年11月29日经济学家厉以宁11月28日表示，在国有林场改革中，国有林场不宜企业化，否则容易出问题。
- 2011年11月29日很显然，在房价刚刚调整，就放大房价下跌的负面效应，甚至说房地产调控是要“打倒”房地产业，目的只是为了动摇民众对房地产调控的信心，逆转来之不易的调控成果。
- 2011年11月29日明年货币政策稳健基调不会改变，但总体会比今年宽松。
- 2011年11月29日日，发改委对煤价出台指导意见，要求2012年年度重点合同煤价格最高可上调5%，包括秦皇岛港在内的北方港口5500大卡热量的电煤现货价格不得高于800元/吨。有分析认为，这个价格限制将使火电厂的燃料成本将降低至少6%。
- 2011年11月29日11月28日，国家工商行政管理总局发布了《关于做好公司合并分立登记支持企业兼并重组的意见》。有观点分析称，“意见”简化了企业合并分立中的操作手续，有利于进一步降低兼并重组的成本。
- 2011年11月29日作为此轮房地产调控政策中效果最显著的一剂猛药，包括厦门、福州、海口、青岛、石家庄、合肥、中山、苏州等城市的限购政策将在今年年底到期。
- 2011年11月29日中铝方面透露，新公司由中铝控股60%，宝钢占20%，中非发展基金占10%，中铁建和中交建各占5%。
- 2011年11月28日苏丹政府是在10天前做出上述决定的，原因是南苏丹至今没有支付拖欠的费用。他说：“我们估计，南苏丹从今年7月9日独立到10月底，一共拖欠了7．27亿美元的石油过境费。”
- 2011年11月28日政府将在今后两到三年内先投入50亿英镑（约合78亿美元），以后再陆续投入250亿英镑（约合390亿美元）。根据财政部的计划，将有约200亿英镑（约合312亿美元）的资金来自英国各大养老基金，这是英国养老基金首次投资于基础设施建设。
- 2011年11月28日东京电力公司称，吉田在最近的身体检查中发现病症，本月15日离开福岛第一核电站，24日起住院治疗。但东电以保护个人隐私为由，拒绝透露吉田的病情及是否与遭受核辐射有关
- 2011年11月28日瑟芬达尔说：“只有阿富汗人民自己才可以创造阿富汗的长期和平。现在的关键是，阿富汗人民接管本国的安全防务工作。”他认为，这是确保建立一个长期和稳定的“政治系统的基础”。
- 2011年11月28日汽车零部件及用品展区则吸引了来自广州本土、香港、台湾、日本、韩国、英国等共12个国家和地区的专业展团，强大的展出团队也吸引了共12个买家团及3万名买家前来商洽
- 2011年11月28日国资委2010年财政拨款收入总计258445．22万元，支出总计179321．39万元，用事业基金弥补收支差额86．81万元，年末结转和结余79210．64万元。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富