伊朗宪监会批准降低与英国外交关系议案 2011年11月28日 过去几年，伊朗议会多次要求政府降低与英国的外交关系，但都不了了之。美国、法国等西方国家和以色列一直指责伊朗试图研制核武器，但伊朗方面始终坚称其核计划仅为和平目的

经合组织预测欧元区经济2012年第一季度将陷入轻度衰退 2011年11月28日