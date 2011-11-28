- 2011年11月28日欧盟委员会网站信息显示，欧盟将于明年1月10日决定是否批准这笔交易。除了欧盟，美国司法部目前也在评估这笔交易
- 2011年11月28日过去几年，伊朗议会多次要求政府降低与英国的外交关系，但都不了了之。美国、法国等西方国家和以色列一直指责伊朗试图研制核武器，但伊朗方面始终坚称其核计划仅为和平目的
- 2011年11月28日一辆车牌号为晋B56711的中型客车上挤满了小学生，由于学生较多，仅驾驶员座位旁的机盖上就挤坐着7名学生。驾驶员讲，为了挣钱，他在明知超载的情况下拉了这些学生。
- 2011年11月28日德国希望修改欧盟条约，以确保成员国的预算遵守严格的债务限制。如果成员国的预算超出了债务限制，欧盟委员会(European Commission)应该能够驳回相关国家的预算
- 2011年11月28日戴相龙表示，人民币国际化的进程没有具体时间表，但基本上要通过跨境贸易结算、资本项目可兑换、改革利率汇率机制等三个阶段来推进。
- 2011年11月28日华为表示，该公司正在与相关工会代表进行建设性会谈，并且预计会达成合理的解决方案。
- 2011年11月28日从10月9日起，鹤山市沙坪街道办事处中东西村委会的数百名村民连续多次聚集指数到鹤山市信访局和市政府大门外上访，反映该村支部书记兼村委会主任冯维根伙同他人，将村民赖以生存的价值数亿元的商铺低价贱卖
- 2011年11月28日吉林、辽宁、黑龙江、山东、山西、新疆、河北、河南等北方多省区市先后出现大白菜“卖难”。监测数据显示，10月份以来全国大白菜价格持续下降且降速较快，11月12日降至每斤1元以下之后价格继续走低。
- 2011年11月28日阔别中国农业银行近16年后，蒋超良即将重装回归，任农业银行董事长。
- 2011年11月28日中国外交部新闻发言人表示，中国早期也获得国际社会很多的帮忙，而随着中国的发展，现在也需要履行国际义务。马其顿在汶川地震发生时也有为中国提供支援。
- 2011年11月28日各地区、各部门要转变招商引资方式，优化利用外资结构，更加注重投资软环境建设。要按照世贸组织规则，加强知识产权保护的执行力，持续有效打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为
- 2011年11月28日魏荣禄表示，“我至今也没有明白，反复讨论形成的送审稿，其中一些关键性标准，最后为什么会被推翻？”当时的送审稿在哪个环节发生改动，为什么改动，魏荣禄表示不清楚。
- 2011年11月28日中国10月人民币存款，尤其是住户存款出现惊人下降。
- 2011年11月28日路透中文网消息称，中国央行纪委书记王洪章将掌舵建设银行。
- 2011年11月28日推动科学发展、促进社会和谐，干部是关键。选好一个干部，造福一方百姓；选弱一个干部，耽误一方百姓；选错一个干部，害了一方百姓。组织部长要做党性最强的干部，敢于坚持原则，敢于主持公道，敢于同不正之风作坚决斗争
- 2011年11月28日总体看，意见针对企业重组登记中遇到的一些实际困难，在具体登记程序和操作规范上推出一系列新规定，为群众提供了便利，也有利于企业进一步降低成本。
- 2011年11月28日基本实现村村都有卫生室、乡乡都有卫生院、县县都有达标县级医院的目标。大力推进全民医保，覆盖95％的城乡居民
- 2011年11月28日从10月份数据可以看出，尽管10 月上证指数回升了4.62%，但QFII A 股基金整体资产规模增幅仅有3.96%，小于A 股涨势，可见海外投资者投资热度意兴阑珊，多数基金仍处于净赎回态势。
- 2011年11月28日
- 2011年11月28日国家工商行政管理总局28日发布《关于做好公司合并分立登记支持企业兼并重组的意见》，以规范公司合并分立登记，促进公司通过兼并重组优化产业结构。
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