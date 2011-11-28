福建公安机关遣返台湾通缉犯符永立 2011年11月28日 2009年两岸签署《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》后，福建公安机关与台湾警方根据协议相关规定展开密切合作，共同打击各类刑事犯罪活动，迄今已互遣通缉犯和刑事犯罪嫌疑人27批51人次

法德意三国建议欧元区签署新条约强化财政纪律 2011年11月28日 法德意三国倡议的这一条约并不是三国之间的条约，而是在欧元区所有成员国建立真正的经济治理，用“真正的监管，真正的惩罚措施，给市场带来真正的信心”