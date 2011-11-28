- 2011年11月28日与社保对应的公积金更是从2010年才开始缴纳。据三诺生物招股书披露，该公司为员工按规定办理的社会保险和住房公积金的起始时间为2010年12月，这意味着该公司上市前8个月才开始为员工正常缴纳“五险一金”。
- 2011年11月28日连续两周的土地市场供应回暖，并没有能够拉动成交量。这在住宅市场尤为明显，在上周推出量环比增加66万平米的情况下，成交面积依然环比减少40万平米。
- 2011年11月28日据重庆市涪陵区石油成品油协会会长李发昌介绍，在全国其他地区的油荒已然缓解的情况下，涪陵却仍然没有得到根本的改善
- 2011年11月28日11月以来中小板、创业板套现的频率及额度大幅增长，其中高管成为加速套现的绝对主力。
- 2011年11月28日目前由于iphone4手机16G、32G已经停产，市场上的多是二手机、翻新机，且价格被大大推高
- 2011年11月28日2009年两岸签署《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》后，福建公安机关与台湾警方根据协议相关规定展开密切合作，共同打击各类刑事犯罪活动，迄今已互遣通缉犯和刑事犯罪嫌疑人27批51人次
- 2011年11月28日虽然穆迪的基本展望仍然是欧元区将得以保存，不会出现更普遍的违约，但即使这种‘正面’情景在中期内也会对评级产生非常负面的影响
- 2011年11月28日2009年中国企业凭借充裕的资本在全球全部并购交易总额中占据了24%比重.Elliott认为,现在回顾起来,当时中国收购了不少低风险、低成本的优质资产.
- 2011年11月28日11月28日，广东省审计厅向广东省人大常委会提交的报告显示，截至2010年底，广东省三级地方政府性债务余额7502.96亿元，债务率64.22%。
- 2011年11月28日创业板公司在最近36个月内累计收到交易所公开谴责三次的，其股票将终止上市；创业板公司股票出现连续20个交易日每日收盘价均低于每股面值的，其股票将终止上市。
- 2011年11月28日据主办方透露，郎咸平近2小时演讲收入18万。除此之外，应应郎咸平要求，订的是酒店总统套房，不过这个说法并没有得到郎咸平的正式回应。
- 2011年11月28日《服务贸易发展“十二五”规划纲要》提出，到2015年服务贸易进出口总额达到6000亿美元，年均增速超过11%。
- 2011年11月28日近日，包括万科大都会在内的北京几个楼盘均出现亿元大单，而这些买主其中夹杂了一些来自鄂尔多斯的客户。
- 2011年11月28日重庆啤酒提前两个交易日发布停牌公告，期间股价大涨近18%，有投资者认为公司有配合基金冲刺年关之嫌
- 2011年11月28日2012年中国出口增速将继续回落，若其他国家对中国出口企业采取贸易保护主义措施，中国将会回击。
- 2011年11月28日11月28日，广电总局下发《〈广播电视广告播出管理办法〉的补充规定》，决定自2012年1月1日起，全国各电视台播出电视剧时，每集电视剧中间不得再以任何形式插播广告
- 2011年11月28日沪深股市小幅高开，盘中冲高回落，维持震荡格局。两市收盘涨跌互现
- 2011年11月28日法德意三国倡议的这一条约并不是三国之间的条约，而是在欧元区所有成员国建立真正的经济治理，用“真正的监管，真正的惩罚措施，给市场带来真正的信心”
- 2011年11月28日从2012年到2015年，广东将逐步提高省级财政预算专项资金额度，帮助欠发达地区完成基层文化设施全覆盖任务。
- 2011年11月28日安邦咨询公司认为，货币政策预调微调所面临的结构瓶颈。中国实体经济状况不佳，没有好项目可投将使信贷需求放缓，从而降低政策调整的威力。
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