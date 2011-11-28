- 2011年11月28日预计今年中国全年CPI涨幅将控制在5.5%左右，GDP增速将超过9%，但明年经济形势比较复杂，他认为当前比较确定中国明年经济将面临下行风险。
- 2011年11月28日从三陆海域北部至房总海域靠近日本海沟一侧，在未来30年内发生里氏9级地震的概率为30%。这也是日本第一次预测里氏9级地震的发生概率
- 2011年11月28日中国太平保险控股有限公司与工银亚洲达成协议，将收购其所出让的太平财险9.44%股权，完成股权转让后，中国太平保险控股持有太平财险股权由51.77%上升至61.21%。
- 2011年11月28日明年上半年若资金净流出规模大，可考虑降存款准备金率作为对冲，但不能降息。
- 2011年11月28日从年初遍地开花的用工荒到4月份开始席卷全国并贯穿全年的电荒，到油价下调后随处可见的柴油荒，再到令大批中小企业甚至地方政府慌神的钱荒……2011年，“荒”几乎从未从老百姓的视野和报章杂志显要位置撤出过。
- 2011年11月28日考虑到年末将有1.5 万亿左右的财政存款集中流出，因此，年内暂时还不需要全面下调法定存款准备金率。利率政策的调整，预计在年内也不会出现
- 2011年11月28日理论上同期限地方债利率应该高于国债，但本次地方政府自行发债，利率则明显低于同期限国债利率。而此前由财政部代理发行的地方债，其发行利率都会高于同期限国债利率10多个基点。
- 2011年11月28日中国银监会主席助理阎庆民表示，中国银行业的总体不良贷款率不到2%，属于国际先进银行的标准。
- 2011年11月28日法国最大的银行巴黎银行正考虑出售旗下的一笔私募股权业务,价值超过7亿美元
- 2011年11月28日国金证券则表示，转融通步步逼近，只差相关技术准备
- 2011年11月28日新加坡上市保险公司大东方控股周一宣布，将投资3.8亿美元参与新华人寿保险公司香港首次公开募股(IPO)的认购
- 2011年11月28日统计显示，截至11月23日，有广发、海通、太平洋、山西和方正证券等14家券商遭股东减持，约交易300笔，套现逾124亿元
- 2011年11月28日业内人士表示，银行这种粗放型经营模式并不可持续且蕴藏风险，当务之急，是加快利率市场化步伐，倒逼银行产品创新
- 2011年11月28日他们建议，进一步明晰内幕交易概念，在证券侵权案件中追究个人责任，更好地打击内幕交易等违法违规行为
- 2011年11月28日经公安机关查明，11日晚，何炜与林某德(梅岭镇党政办主任)、李某辉(县公安局霞葛交警中队副中队长)三人在诏安县城一酒店喝酒后，由何炜驾车，三人又到大排档喝酒，至12日凌晨零点30分左右结束
- 2011年11月28日对于因资金链紧张身处市场焦点的绿城而言，未来是否有足够资金来支持与中投公司的合作拓展是一大挑战。在业内人士来看，帮地方政府盖楼，盈利未必丰厚，且回报期较长，很难对眼前的绿城纾困提供直接帮助
- 2011年11月28日银行股未来大机会只存在于流动性大幅放松
- 2011年11月28日截至中午收盘，沪指报2383.4点，涨3.18点，涨幅0.13%，成交254.7亿元；深成指报9888.28点，涨2.03点，涨幅0.02%，成交284亿元
- 2011年11月28日外资保险公司纷纷进入折射出外资对中国保险市场的浓厚兴趣。预计未来十年内，中国财险市场将以每年10%至15%的速度增长
- 2011年11月28日11月22日、23日，太原市纪委组织纪检监察干部与公安民警、媒体记者分9组，对该市百余家休闲娱乐场所进行了突查暗访，检查重点为党政机关干部工作时间在休闲娱乐场所活动情况
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