- 2011年11月28日今年新基金成立数或将突破200只，而与去年底相比，截至今年三季度，基金资产净值已缩水3890亿元
- 2011年11月28日宝钢已成功发行36亿元离岸人民币计价债券。这是中国内地非金融类企业首次赴香港直接发行债券
- 2011年11月28日11月21日至25日一周沪深A股共发生116笔大宗交易，涉及55只个股，合计成交金额为28.55亿元，较此前一周环比减少39.14%
- 2011年11月28日目前，党政机关及公职人员已开设的4万多个微博客账户，包括江苏省南京市政府新闻办、新疆维吾尔自治区阿克苏市政务微博群、山东省菏泽市牡丹区政务微博群等一大批党政机关官方微博客
- 2011年11月28日房地产投资增速将从今年的30%放缓至2012年的15%-20%，但保障房建设将帮助中国经济避免出现硬着陆
- 2011年11月28日国务院已经责成有关部门迅速制定校车安全条例，抓紧完善校车标准，所需资金由中央和地方财政分担，多方筹集
- 2011年11月28日中共中央政治局委员、北京市委书记刘淇直言，把权力配置、权力运行这个环节搞好，实现决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，“风险防控就向前进了一步”，避免廉政风险演化为腐败行为，增强预防腐败的主动性和有效性
- 2011年11月28日受冷空气和暖湿气流的共同影响，预计11月28日至12月2日，我国中东部大部地区将出现一次明显雨雪天气过程，其中陕西东南部、湖北中西部、湖南西北部及黄淮中西部、西南地区东部等地累计降水量有25～50毫米，局地可达60～70毫米
- 2011年11月28日对于明年货币政策走向问题，信诚基金副总经理、首席投资官黄小坚指出，“货币政策明年或将出现放松的拐点。不过放松的时点和幅度仍有待观察。”
- 2011年11月28日在英国海岸警卫队协调下，共有4架直升机、2艘救生艇和2艘商船投入搜救工作。服役于英国皇家空军的威廉王子作为搜救飞行员，参与了救援。
- 2011年11月28日教育部对此报道高度重视，立即组织对报道涉及的长沙医学院、河北北方学院、井冈山大学、宜春学院、河北联合大学、长江大学、泸州医学院等7所高校招收本科临床医学专业来华留学生情况进行了核查，未发现违规行为
- 2011年11月28日李广宇说，从他了解的情况来看，信息公开诉讼可能有三成多是“不予受理”，还有一些受理之后还要驳回起诉，“这两项相加差不多就能达到半数”
- 2011年11月28日旗下资产达到4100亿美元的中投，“希望与基金管理公司合作，或通过公私合作伙伴关系，作为股权投资者参与英国的基础设施行业”。
- 2011年11月28日“校车援助是政府行为，宇通公司只是校车生产商。”
- 2011年11月28日降息没用，EFSF扩容也无济于事，欧债危机解困还得借助欧央行开闸放水，并在体制上形成“小欧盟”。美国在隔岸观火，但中国应积极介入——“用金钱换时间”，同时人民币国际化也要把握节奏和方向。
- 2011年11月28日德拉吉离开了高盛，但高盛在欧洲的布局没有终结
- 2011年11月28日精明的欧洲政治家们当初参与巴塞尔协议Ⅲ制定的时候，为什么只想着方便兜售债券，却没料到是在为自己“划地为牢”。
- 2011年11月28日截止11月中旬，全国15个主要城市合计土地出让金为6897亿，同比去年同期减少了1034亿，减幅比例达到13%
- 2011年11月28日该警醒了，各种形式的主权债务加起来轻松到达了3万亿美元！
- 2011年11月28日发电运营企业受益于设备降价，在中报利润同比增长的情况下，其股价竟然也腰斩，耐人寻味
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富