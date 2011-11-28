证监会为千亿货基松绑 2011年11月28日 袁京力 作为今年唯一在投资收益率方面能与银行抗衡的公募基金产品，其投资限制被悄然放开。

成都要求开发商不得拒绝住房公积金贷款 2011年11月28日 面对部分楼盘拒绝公积金贷款现象，成都公积金中心日前实施与房管部门联合管理，要求开发商不得拒绝公积金贷款。

阿盟决定立即对叙利亚实施制裁 2011年11月28日 卡塔尔首相兼外交大臣哈马德在记者会上宣布了制裁决议。该决议得到阿盟22个成员国中除了伊拉克和黎巴嫩以外的19个国家支持。叙利亚的成员国资格本月中旬已被中止。