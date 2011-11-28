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2011年11月28日
捉襟见肘的保险资金和不高的预期收益率叠加，“蓝德计划”两轮融资未达计划募资额。或许险资有限参与其中的一个目的，在于该计划为将来保险公司参与北京市养老地产预留了空间。
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2011年11月28日
11月28日人民币对美元汇率中间价报6.3585元。较前一交易日波动31个基点。
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2011年11月28日
廉价的网购商品、火爆的电商市场，是中国传统中小型零售终端难以承受税费过重的产物。当一个一个中小企业被赋税压得喘不过气时，网络虚拟市场成为他们天然的“避税港”
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2011年11月28日
银行理财产品余额对M2的影响，从2007年底之前的忽略不计，到现在扩大至1.8%。统计口径的变动，银行自有应对之道。
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2011年11月28日
当股票价格低估程度小于增发投资折价率时，原投资者的利益部分转移至非公开增发对象；反之，则非公开增发对象的利益部分转移至原投资者。
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2011年11月28日
一帮内部人，研发窃取顾客信息，在数秒之内完成保险交易。当中航信的清剿行动结束后发现，上千万顾客信息成为内部人敛财法宝
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2011年11月28日
作为今年唯一在投资收益率方面能与银行抗衡的公募基金产品，其投资限制被悄然放开。
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2011年11月28日
10月贷款陡然增长，11月前20天的数据似乎并不支持这一趋势，银行界认为，政策调控下，银行资源向中小企业倾斜，总体贷款需求的减少或许是重要因素。
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2011年11月28日
看似简单的宽带接入反垄断调查，因媒体热情介入而变得热闹。特殊的产业性质以及难以推动的体制改革，让这场反垄断调查变得“典型”。调查背后，隐现更多的利益纠葛
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2011年11月28日
作为手握民航实权的大人物，张志忠结识女商人并收受贿赂，这只是坠落的开始，房地产商、煤老板、机票代理客一大帮各色人等围到了张志忠的身旁，民航大案正在褪去神秘
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2011年11月28日
从长期来看，通货膨胀的影响甚至大于市场崩溃，投资者应从长远角度构建自己的投资组合。
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2011年11月28日
目前仍以每天30笔左右的速度递增，到11月23日，大宗交易已达283笔，合计成交金额已攀升至18.14亿元
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2011年11月28日
对骗取保障性住房以及违规使用、转让保障性住房的，驳回其申请或责令其退还、退出，并将违规情况计入诚信档案，对不符合条件的申请人处三万元罚款，终身不再受理其住房保障申请。
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2011年11月28日
面对部分楼盘拒绝公积金贷款现象，成都公积金中心日前实施与房管部门联合管理，要求开发商不得拒绝公积金贷款。
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2011年11月28日
卡塔尔首相兼外交大臣哈马德在记者会上宣布了制裁决议。该决议得到阿盟22个成员国中除了伊拉克和黎巴嫩以外的19个国家支持。叙利亚的成员国资格本月中旬已被中止。
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2011年11月28日
作为目前全国最大的产权交易市场，上周以北交所为依托的北京产权市场实物资产挂牌金额仍处高位，全周共挂牌10宗，挂牌总额为2．73亿元，环比上一周上涨50．83％
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2011年11月28日
有的开发商为了牟取高额利润，设置“无效预售”的陷阱，搞“一房二卖”，很可能造成两个房屋买卖合同均属有效。
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2011年11月28日
即使解决了“一参一控”问题上市在即，申银万国老股东仍然不看好。申万股权继去年被频繁甩卖后，今年再度遭遇股东“抛弃”
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2011年11月28日
在未来数月内，阿富汗安全部队将再接管18个地区，朝着全面接管防务又迈出重要一步。加上第一批接管的地区，阿富汗一半人口的安全保卫工作将很快由阿安全部队承担。
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2011年11月28日
参与总统竞选的民主与社会进步联盟与卢蒙巴主义统一党26日11时许在刚果（金）首都金沙萨机场附近发生冲突，冲突一度蔓延至周围社区，多辆汽车被烧毁，多家商店被砸。警察动用了催泪弹，并向暴乱者开枪。