- 2011年11月28日香港特别行政区前行政会议召集人梁振英11月27日在此间宣布，参与特区第四任行政长官选举。此前，香港特区政府前政务司司长唐英年亦于26日宣布，正式参选下届特区行政长官
- 2011年11月28日富力海口某项目以60折优惠位居降价排行榜首位。在各大城市中，上海降价数量最多
- 2011年11月28日中石油集团公司董事长、党组书记蒋洁敏表示，大连“7•16”等4起事故，经济损失重大，社会反响强烈，对国有企业形象造成十分负面的影响，作为集团公司的主要领导，负有重要的领导责任，必须深刻反思、吸取教训
- 2011年11月28日近日，中国政法大学民商经济法学院教授李建伟透露，中国民营企业平均寿命仅有2.9年。
- 2011年11月28日对于这样的要求，有观点称，条件太苛刻，流标可能性很大。据了解，购买报名时间截至本月底，目前尚未有符合条件者报名。
- 2011年11月28日《纽约书评》杂志记者爱德华·爱泼斯坦设法查阅了索菲特酒店的监控录像和电话记录，发现了该案的数处疑点
- 2011年11月28日中国证监会副主席桂敏杰日前表示，到今年底，修订后的《证券法》已经实施了五年，结合市场发展变化，现在已有必要对《证券法》实施效果进行全面总结和评估
- 2011年11月28日不久前，国家统计局办公室秘书室原副主任孙振和中国人民银行金融研究所货币金融史研究室原副主任伍超明，因故意泄露国家秘密罪分别被判刑5年和6年
- 2011年11月28日报道称，IMF的援助方案包括以4%至5%的利率向意大利提供贷款，低于该国最近7%至8%的国债拍卖收益率。
- 2011年11月28日马蔚华日前在京表示，商业银行应构建与私募股权基金的联动融资模式
- 2011年11月28日北京市地方税务局原党组书记、局长王纪平因涉嫌贪污1047万元、受贿435万元，将于28日在市一中院受审。据了解，王纪平对于贪污部分的指控并不认可，律师将对此部分作出无罪辩护
- 2011年11月28日据统计，新规出台后的第一周，也就是11月21-25日，共有33款1个月以内理财产品推出(不包含期限为30天以及31天产品)，其中交行、中行、招行、民生、浦发等银行都有涉及。
- 2011年11月28日今年11月以来，被基金重仓的广汇股份、五粮液、新莱应材、凯美特气、伊利股份、托尔思、四方达7只股票出现逆市上涨
- 2011年11月28日中国社科院副院长李扬认为，如果结合外汇储备减少，至少从增长速度下降的信息看，很有可能中国的对外部门对国民经济的增长贡献以及人民币汇率进入了“新的时期”
- 2011年11月28日今日是上述配套文件实施的首个工作日，这意味着尚未获得该项业务的75家证券公司今起可正式启动融资融券业务的申请工作
- 2011年11月28日国家发改委的数据来自国家统计局，而国家统计局统计的炼油行业情况，不仅仅包括炼油业务，还包括销售业务，而我国的成品油销售是盈利的
- 2011年11月28日12月1日开始，国家发改委将对我国药品出厂价格进行一轮相当严苛的调查。
- 2011年11月28日2010年度的采购和销售数据，公元太阳能和隆基股份披露的数据竟相差1240.3万元。
- 2011年11月28日本周两市将有12家公司共计约4.5亿股解禁股上市流通，根据截止到上周五的收盘价计算，解禁市值为48.17亿元
- 2011年11月28日北京市为实现2011年居民收入增长7%的目标，授意市属国有企业和区县国有企业都要提前发放2011年的年终奖。
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