安监总局通报山东化工企业三聚氰胺装置爆燃事故 2011年11月25日 为尽快完成维修任务，车间组织两个班的保全工和有关人员共19人在现场同时进行拆除冷凝器气相入口盲板和冷凝器封头复位作业。14时左右，维修人员在拆除盲板时发生爆燃，造成4人当场死亡、15人受伤

菲前总统阿罗约的律师要求将其软禁在家 2011年11月25日 菲律宾国家选举委员会的律师则要求帕赛地区法院将阿罗约转移至政府拘留所关押。帕赛地区法院随后表示，法院将前往马尼拉南部警察局拘留所考察。如条件适合，便可在阿罗约出院后将她直接送往拘留所关押