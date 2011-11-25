- 2011年11月28日按“十二五”规划的要求，2012年底居民家庭带宽能达到20M，到“十二五”末期，北京市能实现100%的居民家庭光纤入户，居民家庭带宽能达到100M，同时，网络带宽资费会进一步大幅下降
- 2011年11月28日银监会主席助理阎庆民近日在出席一个金融会议时表示，高度关注2012年如何防范房地产的风险。
- 2011年11月28日国务院已责成有关部门抓紧完善校车标准，做好校车设计、生产、改造、配备等工作，并建立相应管理制度。做好校车工作所需资金由中央和地方财政分担，多方筹集。要明确地方政府和部门责任，严格责任追究制，对发生的恶性事故要依法严肃处理
- 2011年11月28日此次四省市自行发债定价均参考国债收益率，标位区间以中债银行间固定利率国债收益率曲线为基础。理论上，不管是从信用还是流动性的角度，地方债都不如国债，其利率理应高于同期国债利率。
- 2011年11月27日当前房地产市场调控已取得一定成效，但仍处于关键时期，要坚持实施遏制房价过快上涨的政策措施，进一步巩固成果
- 2011年11月27日抓紧完善校车标准，做好校车设计、生产、改造、配备等工作，并建立相应管理制度。做好校车工作所需资金由中央和地方财政分担，多方筹集
- 2011年11月26日冰岛內政部长乔纳森(Oeg－mundurJonasson)说：“我们不可能同意这家中国公司购买土地。”而此项决定是“最终决定”，不可上诉。
- 2011年11月26日是冰岛内部不同党派间的斗争，导致这次投资被否决。中国民企海外之路艰难，他呼吁公平合理的国际化投资环境和待遇。他建议，中国民营企业走出去，不仅要考虑所在国政治环境的稳定，也要小心卷入所在国的党派斗争中。
- 2011年11月26日崔大使在致辞中表示，中国是一个发展中国家，正全面推进小康社会建设。虽然面临经济结构调整、发展模式创新等诸多挑战，但一直对外提供力所能及的援助。中方已先后向马方提供了人员培训、学校改建、电脑物资等多个援助项目
- 2011年11月25日本周资金流出方面，最多的五家板块分别为券商7.64亿元、煤炭石油6.32亿元、机械5.59亿元、有色金属5.51亿元和化工化纤5.41亿元
- 2011年11月25日要自觉把德艺双馨作为毕生追求，加强职业道德、职业精神和作风建设，履行社会责任，树立良好形象，努力成为既富有崇高精神境界又具有高超艺术才华的文艺家，成为深受人民群众喜爱的名家大师。
- 2011年11月25日共有10家信托公司发行了26款集合信托产品，发行数量环比下降19款，降幅为73.08%
- 2011年11月25日黄怒波是中坤集团董事长，他在9月时表示，计划斥资约880万美元买下300平方公里的冰岛土地，并计划投资200亿美元开发旅游度假项目。300平方公里约占冰岛国土面积的0.3%。还计划5年内在挪威、芬兰、瑞典等北欧国家建立度假村。
- 2011年11月25日亚行已拨款47亿美元，在未来三年支持中亚区域合作，实现其2020年扩大贸易及提升竞争力的目标
- 2011年11月25日公司拟以每股2.222元的价格认购许昌银行股份有限公司此次增资发行的股份5000万股，投资金额1.11亿元
- 2011年11月25日为尽快完成维修任务，车间组织两个班的保全工和有关人员共19人在现场同时进行拆除冷凝器气相入口盲板和冷凝器封头复位作业。14时左右，维修人员在拆除盲板时发生爆燃，造成4人当场死亡、15人受伤
- 2011年11月25日菲律宾国家选举委员会的律师则要求帕赛地区法院将阿罗约转移至政府拘留所关押。帕赛地区法院随后表示，法院将前往马尼拉南部警察局拘留所考察。如条件适合，便可在阿罗约出院后将她直接送往拘留所关押
- 2011年11月25日
- 2011年11月25日由于工作变动，张建中请求辞去公司副总经理职务
- 2011年11月25日上证所还调整了融资融券标的证券范围。融资融券标的证券范围为参照上证180指数成份股并满足《实施细则》相关规定的180只股票，以及满足《实施细则》的4只交易所交易型开放式指数基金
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富