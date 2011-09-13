- 2011年09月13日这项“忠魂归国”的公益活动由云南省黄埔军校同学会、云南省侨联发起并组织实施。7月底至8月中旬，活动组委会在缅甸北部的密支那、西保等地寻找到19位中国远征军抗日将士遗骸，火化后安放在骨灰罐中保存
- 2011年09月13日英国去年通过法例，严打剥削劳工罪行，一经定罪可被判14年监禁。警方指，被捕人士可能面临7年监禁
- 2011年09月13日加拿大丰业银行以46.47亿元的价格拿下这19.99%的股权，每股价格2.8元
- 2011年09月13日CBS于13日清晨在推特（Twitter）上发布了这个消息。该公司当天早上将播出对内贾德的采访，其工作人员表示，内贾德在采访中发表了上述让人感到意外的消息
- 2011年09月13日印度中央情报局称，恐怖分子可能使用小型飞机或者直升机，对孟买的查特拉巴蒂-席瓦吉国际机场实施袭击
- 2011年09月13日比赛结束后，洛佩兹将担起环球小姐的重任，成为全球各项活动的大使，并为抗击艾滋病和其他绝症马不停蹄地做宣传
- 2011年09月13日受国际市场影响，国内大宗商品表现普遍疲弱近全线收跌，仅PTA和白糖收红
- 2011年09月13日
- 2011年09月13日解决好欧债问题，对确保金融、贸易和经济稳定发展十分重要。中国支持欧盟国家采取应对欧债危机的举措，相信欧元区国家会采取整体协同措施，积极应对，妥善解决有关问题
- 2011年09月13日国家研究组织还选出了十大最令人憎恨职业，信息技术主管居首，以下依次是市场营销总监、生产部经理、高级网络开发员、技术专员、电子技工、法律职员、技术支持分析师、数控机械师以及销售经理
- 2011年09月13日联合国难民署表示，将从13日开始向受灾最严重的信德省巴丁区(Badin)运送3400顶帐篷。世界粮食计划署也将于下周开始在巴丁区发放援粮，预计可救助50万人
- 2011年09月13日一是加强金融和投资合作，中方将向加勒比国家提供10亿美元优惠贷款；二是加强能力建设合作，中方将向加勒比国家提供2500个培训名额
- 2011年09月13日首都机场方面解释此次航班延误是由于南方部分城市出现雷雨天气，北京首都机场出港赴南方地区航班受到航班流量控制所致
- 2011年09月13日国泰君安认为，进口的超预期增长表明内需仍有较强的韧性，但进出口数据的超预期可能导致政策难以转变。随着紧缩政策的持续，内需的萎缩将趋于明显。
- 2011年09月13日据悉，如果日本拒绝韩方提议，政府将提升力度，研究根据请求权协定向日本提议组建仲裁委员会的方案
- 2011年09月13日喜欢看海绵宝宝这类型卡通影片的孩童，长久观看容易造成他们缺乏注意力、学习能力变差，专家提醒父母亲应尽量减少孩子观看这类型的卡通影片，避免孩子们因此学习片中夸张的想法和脱序的行为
- 2011年09月13日野田表示，将在政府地震重建基本方针的基础上加速开展恢复重建工作，同时将尽快平息核事故作为“国家的挑战”尽全力解决
- 2011年09月13日财政部要求有关各方抓紧研究制定会计师事务所低价恶性竞争综合治理政策措施，实现会计师事务所收费行为监管的动态化、常态化和制度化。
- 2011年09月13日该男子名叫贾斯廷·艾伦·沃德伍德，自称2002年加入海军陆战队，两年后，因双重极端性格障碍被开除
- 2011年09月13日据悉，这段长达62分钟的视频被命名为“胜利前的黎明”。其内容是来自基地组织新领导人扎瓦赫里的录音讲话。其中，扎瓦赫里的形象以照片形式播放
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富