- 2011年11月25日项伟国接受记者采访时承认自己确实从事拆迁工作，他表示，网络散播的关于自己及家人的姓名、通讯号码、地址等均属实，但所谓“内幕”均系有人故意诽谤诬陷，自己有怀疑的对象，已经向上海浦东新区孙桥派出所报警。
- 2011年11月25日11月24日，河南商报记者王向前在南阳市信访局就有关“三公”经费采访时，被信访局工作人员拳打脚踢。而且更离奇的是，在出示了记者证后，信访局的工作人员骂他是“假记者”，称“你这个假记者，敢动一下，今天就让你死在这！”
- 2011年11月25日正计划发行200亿元的小微企业贷款专项金融债，目前相关方案已经提交监管部门，并等待最终审批
- 2011年11月25日全国房地产价格普遍出现了不同程度的下降，康巴什地区当然也不例外。但这和全国楼市的调控是相辅相成的，目前康巴什内核心地区的新房价格依然为每平米8000元左右，即使是周边地区的新房价格也只跟核心地区的房价每平相差一两百元左右
- 2011年11月25日北京市享受优惠政策普通商品住房的标准是应同时满足以下三个条件：住宅小区建筑容积率在1.0（含）以上;单套建筑面积在140（含）平方米以下;实际成交价低于同区域享受优惠政策住房平均交易价格1.2倍以下。
- 2011年11月25日今天起正式实施的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，主要是从内幕信息的源头上实现对内幕交易的打击和控制。
- 2011年11月25日在存量房交易税收征管工作中，对于纳税人报送资料齐全、符合受理条件的，主管税务机关受理后，对纳税人申报的存量房成交价格（以下简称“申报价格”）符合存量房交易价格评估值的，按照申报价格征收税款
- 2011年11月25日法院审理后认为，冯鸣犯滥用职权罪，判处有期徒刑4年6个月；犯受贿罪，判处有期徒刑12年，剥夺政治权利3年，并处没收个人财产20万元，决定执行有期徒刑15年
- 2011年11月25日事故调查组表示，北京奥的斯电梯有限公司负责事故扶梯日常维保的人员，将被吊销作业许可证。涉嫌触及刑律的两名事故责任人，建议司法机关依法追究刑事责任
- 2011年11月25日要坚持自愿参保原则，引导和鼓励城乡居民参保，完善“长缴多得、多缴多得”的激励机制。要注重制度建设，不断丰富完善政策措施，做好不同保障制度之间的衔接工作
- 2011年11月25日8个场馆建设被审计出存在设计或服务及材料采购未进行招投标或政府采购的问题，部分场馆工程被查出违规转包分包。
- 2011年11月25日当前特别要做好地方政府融资平台贷款、房地产贷款、理财业务、影子银行等主要风险的防控工作。
- 2011年11月25日布什明指出，制定这份法案的主要依据是，政府预计俄主要石油品牌——乌拉尔牌原油在未来三年的出口均价维持在每桶100至101美元的高位。在此情况下，俄罗斯经济有望保持较为积极的增长态势
- 2011年11月25日ChinaVenture投中集团分析认为，风电行业在经过近五年迅猛发展之后开始回归理性，由速度/规模导向型发展转向质量/效率导向型发展，是风电行业的必然趋势
- 2011年11月25日猪后臀尖肉、猪五花肉价格均下降0．1％；牛腩肉价格上涨0．1％，牛腱肉、去骨鲜羊肉、带骨鲜羊肉价格持平；普通鲜鸡蛋、白条鸡价格分别下降0．2％、0．1％。
- 2011年11月25日河南省第十一届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上，以60票赞成，4票反对，4票弃权表决通过了河南省人民代表大会常务委员会关于修改《河南省人口与计划生育条例》的决定。修改后的《条例》，放开了双独家庭可生育二胎的规定
- 2011年11月25日万头牧场是企业注重短期利益的结果，并不符合中国地广人多的国情，适合中国奶牛养殖的模式是企业加奶农合作社，并且鼓励发展奶牛养殖小区。
- 2011年11月25日柴、汽油调价窗口也可能于近期打开
- 2011年11月25日未来五年内将投放2000亿元贷款专项支持创新型成长企业，力争未来三年内实现对科技型中小企业贷款占中小企业贷款总额的比重提高到50%
- 2011年11月25日和石化柴油相比，生物燃料的成本还是相对较高，生产企业不容易盈利，商业运营模式也在探讨中
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