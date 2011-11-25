北京地铁四号线电梯事故调查结案 奥的斯电梯将被罚款 2011年11月25日 事故调查组表示，北京奥的斯电梯有限公司负责事故扶梯日常维保的人员，将被吊销作业许可证。涉嫌触及刑律的两名事故责任人，建议司法机关依法追究刑事责任

俄罗斯议会上院批准未来三年联邦预算法案 2011年11月25日 布什明指出，制定这份法案的主要依据是，政府预计俄主要石油品牌——乌拉尔牌原油在未来三年的出口均价维持在每桶100至101美元的高位。在此情况下，俄罗斯经济有望保持较为积极的增长态势