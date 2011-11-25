国务院新闻办举办突发事件新闻发布工作培训班 2011年11月25日 对有关中央国家机关新闻发言人和地方新闻发布工作主要负责人进行培训，并就我国近期在重大突发事件中新闻发布和舆论引导工作存在的经验、问题进行梳理，研讨进一步推进我国新闻发布制度建设

中国文联新一届领导机构产生 孙家正连任中国文联主席 2011年11月25日 丹增、冯远、冯骥才、边发吉、刘大为、刘兰芳、李屹、李雪健、李维康、杨承志、陈晓光、迪丽娜尔·阿布都拉、赵实、赵化勇、段成桂、徐沛东、奚美娟、彭丽媛、覃志刚、裴艳玲、黎国如21人当选为新一届中国文联副主席