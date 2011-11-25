- 2011年11月25日事发山西安泽县冀氏镇冀氏小学，具体作案动机尚不清楚
- 2011年11月25日如果投资本金来自国内，通过人民币购买的外汇，那么这种投资方式带来的风险就比较大
- 2011年11月25日REN TV表示，莉马诺娃的行为“不可理喻”且“极不专业”。电视台还称当时莉马诺娃的手势和她所读的新闻内容没有任何关系。不过，电视台必须就此解雇她。
- 2011年11月25日据中国人寿、中国平安、中国太保三季报显示，三家公司前三季度保单抵押贷款金额较去年增加了130亿元
- 2011年11月25日非公路矿用自卸车爆发式增长，市场广阔；但其既不属于汽车，亦不属于特种设备，行业标准落后，质量问题频发，亟待规范
- 2011年11月25日首期5亿元人民币已全部到位，基金的40多位LP中，绝大多数是浙江省内的富裕个人，包括一些民营企业家
- 2011年11月25日可根据新的合格境外有限合伙人(简称QFLP)制度成立一只规模10亿美元的人民币基金
- 2011年11月25日对于2012年的全球贸易走势，大体预测是，伴随着全球经济的放缓，全球贸易增长将维持在一个相对较低的增速上。
- 2011年11月25日地方自行发债利率终于止跌，但仍低于同期限国债收益率
- 2011年11月25日这些个股已在2009年和2010年连续两年亏损，并且2011年度也存在亏损的可能
- 2011年11月25日打好外资做空战争，国世平认为一定要严防死守银行防线，货币当局应保持现有存款准备金率水平不变，让中央保留充分的资金余地以防止银行坏账发生意外增长。
- 2011年11月25日根据“瘦肉精”案件数量多、范围广，被告人数多、身份复杂，案件性质、主观恶性、危害后果各不相同等特点，在案件审理中，河南省法院法官坚持宽严相济、分期分批审理、依法快审快结的原则，重点打击研制、生产、销售“瘦肉精”犯罪
- 2011年11月25日对有关中央国家机关新闻发言人和地方新闻发布工作主要负责人进行培训，并就我国近期在重大突发事件中新闻发布和舆论引导工作存在的经验、问题进行梳理，研讨进一步推进我国新闻发布制度建设
- 2011年11月25日丹增、冯远、冯骥才、边发吉、刘大为、刘兰芳、李屹、李雪健、李维康、杨承志、陈晓光、迪丽娜尔·阿布都拉、赵实、赵化勇、段成桂、徐沛东、奚美娟、彭丽媛、覃志刚、裴艳玲、黎国如21人当选为新一届中国文联副主席
- 2011年11月25日王安忆、叶辛、刘恒、李冰、李存葆、何建明、张平、张抗抗、陈忠实、陈建功、莫言、高洪波、廖奔、谭谈14人当选为新一届中国作协副主席。
- 2011年11月25日公司本次拟发行不超过5亿股，占发行后总股本的比例不超过25.00%。12月2日实施网上申购
- 2011年11月25日11月22日，万科集团总裁郁亮跟北京万科员工座谈，主题是健康和过冬，目前万科已经在考虑把今年年终奖减半发放。
- 2011年11月25日对于罗永浩认为冰箱门不容易关紧“属于质量问题”，西门子坚称“并非质量问题”。“我们的产品一直送到国家相关部门进行检测，符合国家相关质量要求。”
- 2011年11月25日基金公司目前都在力拼发行，销售渠道被众多基金公司看成是必争的制高点。于是，一些有一定资源的基金销售人员成为基金公司挖墙角的重点对象。
- 2011年11月25日广告大都未经审批擅自发布，内容以断言、保证、利用消费者名义和形象为产品功效作证明等。药监部门提醒大众，要注意甄别真假保健食品广告，拒绝虚假宣传
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