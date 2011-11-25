成都151家单位不缴住房公积金被行政立案 2011年11月25日 针对用人单位不为职工缴存住房公积金的问题，该中心开展行政执法专项行动，对151家未缴单位进行了行政立案。

阿盟最后通牒考验叙利亚政府 2011年11月25日 国际观察人士指出，叙利亚政府此前一再对阿盟决议实施拖延政策，这次能否如期签署协议仍是未知数。面对阿盟的“最后通牒”，叙利亚政府将如何选择，国际社会正密切关注。

德国各党派对欧元债券看法不一 2011年11月25日 由德国基民盟和基社盟组成的议会党团经济政策发言人费佛尔日前表示，“基民盟和基社盟，以及它们与自民党联合组成的德国政府，都不赞成引入欧元债券”，因为发行欧元债券肯定不是解决危机的手段。

KKR组团72亿欲购美国私人油气勘探企业Samson 2011年11月25日 《财经》记者刁晓琼 该交易规模仅次于年初黑石集团（Blackstone Group）收购澳洲企业Centro Properties 旗下美国家购物中心的94亿美元交易