- 2011年11月25日待本周五A股管理层路演结束后，下周一基金将给出报价
- 2011年11月25日浙江省副省长毛光烈近日在助力小微企业发展的某论坛中表示，小微企业有困难，但也有前景，“冬天虽然挺难受，但春天不远了”。
- 2011年11月25日本期中石油中期票据较受追捧，中标利率低于预期
- 2011年11月25日同属3乡1场，同属新区管委会管辖，在征地及附属物补偿标准上却截然不同，因此，一些村民为争取更多补偿还掀起了打假井骗取补偿的狂潮。
- 2011年11月25日德国监管部门的消息人士和银行业消息人士此前透露，德国银行业所需资本可能明显多于最初预估的52亿欧元。他们称，根据EBA的最新计算结果，要想在2012年中前达到资本金比例要求，所需填补的资本缺口可能增至逾100亿欧元。
- 2011年11月25日证监会近日又推出分红细则，直接要求创业板公司将分红承诺写入公司章程，并在招股说明书中做重大事项提示。
- 2011年11月25日财政出资1亿元给企业员工提供租房、购房补贴不是为了救楼市而是一种奖励政策
- 2011年11月25日针对用人单位不为职工缴存住房公积金的问题，该中心开展行政执法专项行动，对151家未缴单位进行了行政立案。
- 2011年11月25日截止收盘，沪指报2380.22点，跌17.33点，跌幅0.72%，成交462.5亿元；深成指报9886.25点，跌80.49点，跌幅0.81%，成交517.6亿元。
- 2011年11月25日本次权益变动为国有股份无偿划转。股权划转完成后，福建投资集团持兴业证券股份比例上升至10.89%，持股数约2.4亿股
- 2011年11月25日国际观察人士指出，叙利亚政府此前一再对阿盟决议实施拖延政策，这次能否如期签署协议仍是未知数。面对阿盟的“最后通牒”，叙利亚政府将如何选择，国际社会正密切关注。
- 2011年11月25日由德国基民盟和基社盟组成的议会党团经济政策发言人费佛尔日前表示，“基民盟和基社盟，以及它们与自民党联合组成的德国政府，都不赞成引入欧元债券”，因为发行欧元债券肯定不是解决危机的手段。
- 2011年11月25日目前为止，还是看空中国银行体系，中国银行体系不得不进行资本重组，将看到大量人民币进入银行体系，通过固定资产实现增长的模式必须进行改变
- 2011年11月25日王雪松称将在积极推动《基金法》修改，推动基金行业协会成立等方面推动监管机制发展。
- 2011年11月25日香港珠宝商周大福香港IPO招股区间定在每股15-21港元，预计最多可筹集28.3亿美元。郑裕彤则有望成为华人新首富
- 2011年11月25日配合国务院本次清理整顿各类交易所的思路，现行《期货交易管理条例》对于变相期货的界定范围将进一步扩大
- 2011年11月25日该交易规模仅次于年初黑石集团（Blackstone Group）收购澳洲企业Centro Properties 旗下美国家购物中心的94亿美元交易
- 2011年11月25日随着未来各类交易所的清理整顿，金融机构靠与违规交易场所合作实现吸储、扩大金融服务范围的空间将受到挤压
- 2011年11月25日10月份，廊坊房价跌幅位居全国100个重点城市第一位，环比的跌幅仍达1.59%。
- 2011年11月25日不能把企业参与、提出意见，或者某一个企业情况符合现在监督监管的情况，就认为是被企业“绑架”。希望大家更多地了解标准制修订过程，关注和参与上网公开征求意见等程序
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