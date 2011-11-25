- 2011年11月25日一是拟增加或减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；二是变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响
- 2011年11月25日欧盟委员会认为，欧盟成员国有必要在核电站安全问题上加强协调，包括制定新法规在欧盟层面上规范核电站的选址、设计、建设和运营；提高各国监管机构的独立性；制定计划，应对跨境核电站风险等。
- 2011年11月25日央行本周向市场净投放资金220亿元，上周净回笼资金态势未能延续
- 2011年11月25日今年以来，A股上市公司发行公司债券规模总计达6769.75亿元，远超2010年全年4846亿元的发行规模；同时也超过同期A股市场增发和配股的再融资规模
- 2011年11月25日针对央行提出“优化信贷结构”的定调，商业银行可能对中小企业信贷额度投放更多元化。短期内商业银行信贷额度难以大幅增长。
- 2011年11月25日在一系列国际金融危机伤及中国出口后，中国经济被迫自赎，但中国政府并没有时间提振国内需求。
- 2011年11月25日知情人士称涉嫌泄露重组消息。公告称关联公司高管曾买卖股票7700股，但知情人士透露，实际金额远高于此
- 2011年11月25日中国某高级银行人士表示，明年第一季度，中国或下调存款准备金率，因全球经济快速冷却可能导致中国放缓货币政策。
- 2011年11月25日公司称三季度已扭亏为盈，今年不会亏损。分析师表示，这类公司的业绩弹性比较大
- 2011年11月25日公告显示，圣莱达于今年4月19日从募集资金专户划出资金1200万元，于4月22日从募集资金专户划出资金3540万元，累计8次购买银行推出的21天期和7天期理财产品，未及时履行相关审批程序和信息披露义务
- 2011年11月25日召回原因是由于动力转向电子控制器模块供应商制造原因，在长时间使用后，其端子焊接处有可能脱开，造成转向沉重，存在安全隐患。东风汽车将对召回范围内的车辆更换合格的动力转向电子控制器模块，以消除故障隐患。
- 2011年11月25日《办法》提出：经营者单方变更预付卡服务内容，严重影响消费者权益的，消费者有权要求退费，经营者应当在30日内按照约定的折扣率或优惠价格扣除已消费金额后退还余额，逾期未退的，应按实际退费余额每日支付千分之三的违约金。
- 2011年11月25日为满足市场对现金管理类产品的巨大需求，银行可能的应对之举是将同一系列的短期理财产品进行合并，形成可供客户自由申购赎回的开放式产品
- 2011年11月25日拉腊因表示，目前最令人担忧的是外部环境，特别是欧洲“很可能陷入衰退”。但他认为，“一场世界性的经济衰退不太可能”，因为目前危机的范围只是在欧洲，但世界其他地区经济受其拖累可能会有所减速。
- 2011年11月25日欧洲银行在2000年－2009年间从罗马尼亚获得了巨大利润，如果欧洲银行在目前危机时减少对罗马尼亚的信贷，会让罗马尼亚经济发展缺乏资金，对罗“有失公平”。他强调，罗马尼亚不会为欧洲银行的贪婪和失误买单。
- 2011年11月25日印度媒体援引负责消费者事务、食品和公共流通的国务部长托马斯的话报道说，政府已经允许外资在多品牌零售领域板块持有51％的股权，同时把外资对单一品牌零售板块持股上限由51％提高至100％
- 2011年11月25日缅甸上议院议员、若开民族发展党（Rakhine Nationalities' Development Party）主席埃貌（Aye Maung）说：“该法案允许公民在提前五天获得官方许可的前提下，可以手持旗帜进行和平集会与游行。”
- 2011年11月25日汪建熙表示，做为一个商业公司，中投追求合理的收益回报，不会追寻政府的政策。因为中投和政府有着不同的目标和风险承受力。
- 2011年11月25日工信部24日举行的2011年中国工业经济运行秋季报告新闻发布会透露，国家统计局抽样调查的3.8万家小型微型工业企业经营状况显示，仅15.5%的小微企业能够获得银行贷款。
- 2011年11月25日陈淮表示，中国房地产业的辉煌期仍将会持续20至30年。那种以为政策可以随心所欲地决定市场价格的认识，其实是过分夸大了人的主观意志对客观规律的影响作用，实际上是不可能取得预期效果的。
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