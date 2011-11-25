宁波首推商业预付卡争议处理办法 重大变更30日退款 2011年11月25日 《办法》提出：经营者单方变更预付卡服务内容，严重影响消费者权益的，消费者有权要求退费，经营者应当在30日内按照约定的折扣率或优惠价格扣除已消费金额后退还余额，逾期未退的，应按实际退费余额每日支付千分之三的违约金。

智利表示恐难完成明年经济增长目标 2011年11月25日 拉腊因表示，目前最令人担忧的是外部环境，特别是欧洲“很可能陷入衰退”。但他认为，“一场世界性的经济衰退不太可能”，因为目前危机的范围只是在欧洲，但世界其他地区经济受其拖累可能会有所减速。

罗马尼亚呼吁欧洲银行不要收缩对罗信贷 2011年11月25日 欧洲银行在2000年－2009年间从罗马尼亚获得了巨大利润，如果欧洲银行在目前危机时减少对罗马尼亚的信贷，会让罗马尼亚经济发展缺乏资金，对罗“有失公平”。他强调，罗马尼亚不会为欧洲银行的贪婪和失误买单。