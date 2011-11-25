- 2011年11月25日
- 2011年11月25日英国皇家特许测量师学会（RICS）和人力资源顾问公司Macdonald & Co近日发布一份报告称，今年中国内地从业人士收入同比锐减30%至68344美元，由此拖累亚洲房地产专业人士的平均年薪下滑6%至89951美元。
- 2011年11月25日盲人携带导盲犬搭乘公共交通与现行公共交通管理方面的规定有冲突，如《重庆市轨道交通条例》规定，携带活畜禽和猫、狗等宠物进入轨道交通车站或车厢内，可处警告或者20元以上100元以下罚款
- 2011年11月25日南京某股份制银行房贷部负责人透露，部分银行虽然还在对外声称首套房利率上浮10%，但在实际操作上已经下调了。
- 2011年11月25日房地产商会会长聂梅生近日表示，“未来五年，养老产业会有一个跳跃式的发展，现在开始推动正合适。”
- 2011年11月25日公告中说：“我们承诺对事件进行迅速调查并将那些对人员死亡负有责任的人绳之以法。军政府承诺采取一切必要措施避免类似事件再次发生。”
- 2011年11月25日丰田章男同时表示，即便美元处在70日圆至75日圆之间，关键还要看日本自己；研发尖端技术是保持全球竞争力的重要条件，如果在这方面无所作为，日本汽车生产商只有迁移海外这一条路
- 2011年11月25日交银施罗德基金日前表示，如果非食品价格不出现意外大幅上涨的话，那么11月份CPI季节调整后的环比数据可能为负数，未来可能出现通缩的趋势。
- 2011年11月25日目前江西省需透析治疗的尿毒症患者有1．2万名。由于长期血透个人支付费用较多，大多数患者因病致贫、因病返贫，有些患者甚至因经济困难放弃治疗
- 2011年11月25日警方初步分析此次恶性事件系墨西哥贩毒集团“塞塔”所为，旨在报复其敌对犯罪集团“杀死塞塔”。
- 2011年11月25日楼市宏观调控政策的不断深入，不仅对市场成交量产生了直接的抑制作用，同时也使得处于市场中的行业和企业受到严重冲击。
- 2011年11月25日这些高校违规资金主要发生在财政上缴、政府采购和招投标、票据报销以及学生补助资金退还等领域。其中，高校所属二级独立学院未向省财政专户上缴学费为主的应缴未缴违规资金高达4．93亿元
- 2011年11月25日古田县委宣传部工作人员称，当天的研讨会，根本没有‘省领导’参加，来的都是文化方面的专家学者，学生也没有‘停课’，网上稿件是利用这些字眼，吸引点击率。”
- 2011年11月25日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，11月25日人民币对美元汇率中间价报6.3554，较前一交易日小幅回升。
- 2011年11月25日上海易居房地产研究院24日发布研究报告称，进入2011年以来，房地产开发企业资金状况较为紧张，且资金问题在逐渐加剧。
- 2011年11月25日在房地产市场渐入“冬天”之际，越来越多的开发商开始祭出“降价补差价”的杀手锏企图打破“低成交困局”。
- 2011年11月25日下周限售股解禁股数不到5亿股，解禁市值不到50亿元，为年内最低
- 2011年11月25日《广电总局关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的意见》中没有卫视选秀节目禁超十档的条文，对选秀节目的管理，还是遵照以前发的文件。
- 2011年11月25日国资委原则同意公司发行可转换公司债券的总体方案
- 2011年11月25日财政部财科所副所长白景明22日在中央财经大学地方债论坛上称，财政政策未来或将再出手。他预计未来财政投资将有新增长点，且新一轮财政投资规模不会小于上轮投资。
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