江西将开始全面实施困难尿毒症患者免费血透救治 2011年11月25日 目前江西省需透析治疗的尿毒症患者有1．2万名。由于长期血透个人支付费用较多，大多数患者因病致贫、因病返贫，有些患者甚至因经济困难放弃治疗

河南5所高校被审计出逾8亿元违规资金 2011年11月25日 这些高校违规资金主要发生在财政上缴、政府采购和招投标、票据报销以及学生补助资金退还等领域。其中，高校所属二级独立学院未向省财政专户上缴学费为主的应缴未缴违规资金高达4．93亿元