- 2011年11月25日8月以来，蓝筹股现身溢价大宗交易的频率明显增加。包括中国平安、中国石油、中信证券、中国南车、农业银行、中国建筑在内的多只大盘蓝筹股均在大宗交易平台上出现过溢价成交。
- 2011年11月25日因公出国（境）经费支出0.73亿元，公务用车购置费支出1.96亿元，公务用车运行维护费支出4.63亿元，公务接待费支出3.12亿元
- 2011年11月25日据河南省潢川县公安局网站消息，该案目前已告破，抓获涉案人员9名，4名涉案人员在逃。其中涉案人员彭帅被刑事拘留，其父为潢川县公安局副政委彭峰，目前已被停职。
- 2011年11月25日中国国务院法制办24日公布《事业单位人事管理条例（征求意见稿）》，面向社会各界征求意见，积极推进中国事业单位人事管理立法进程。
- 2011年11月25日河源市中院认定宜达公司向韶钢第一物资公司原副经理阎蜀南及叶树养等人行贿共1693万元，以单位行贿罪处罚金800万元；认定朱思宜个人向叶树养、杨成勇行贿共220万元
- 2011年11月25日日本总务省的统计还显示，包括生鲜食品在内的日本10月份综合消费价格指数为100，同比下降0．2％。此外，通常被视为物价水平先行指标的东京都23区11月份核心消费价格指数为99．5，同比下降0．5％
- 2011年11月25日国家发改委要求煤炭企业承担起社会责任，确保2012年电煤价格的稳定，并提出两条指导意见：2012年年度重点合同煤价格最高可上调5%；包括秦皇岛港在内的北方港口5500大卡热量的电煤现货价格不得高于800元/吨
- 2011年11月25日据欧盟统计局数据，截至2010年底，葡萄牙赤字占国内生产总值（GDP）之比达9.1%，公共债务占GDP之比达93%，两项数据均远超欧盟规定的3%和60%的警戒线。
- 2011年11月25日警方接获一名警员遗失装备的报告，声称遗失6发子弹、一个快速上弹器（连套）、一支伸缩警棍（连套）和一支胡椒喷剂（连套）。这些装备盛载在一个黑色的斜背袋内
- 2011年11月25日郎咸平表示，我国房地产企业家所谓做大做强的最迅速而且投机取巧的方法就是通过负债融资，而这也是为何我国企业的负债率之高恐怕在世界上都名列前茅的原因。
- 2011年11月25日根据协议，中国银联与腾讯主要围绕支付服务、增值服务、海外业务等领域开展合作。当日宣布腾讯旗下的财付通作为非金融机构接入“银联在线支付”
- 2011年11月25日全国人大代表贺优琳表示，在明年召开的省和全国两会上， 广东的人大代表要就校车安全存在的各种问题联名向人大提交建议。最重要的一项，就是要推动《校车安全法》的出台
- 2011年11月25日默克尔说，欧盟委员会目前将关注点聚集在欧元债券上，这是令人担忧和不适宜的。通过债务共担来摆脱欧洲货币联盟的结构性缺陷不会取得成功。
- 2011年11月25日创业板成为了券商直投项目退出的主渠道，其直投项目在创业板成功上市的公司数量多达24家，高居榜首。
- 2011年11月25日中国外汇交易中心周四宣布，将于下周一(28日)起在银行间外汇市场增加澳大利亚元对人民币和加拿大元对人民币交易。
- 2011年11月25日卓创资讯市场监测报告显示，截止到上周五，国内约有52%的民营加油站及85%的两大石油公司旗下加油站可以保证正常销售。这也就意味着仍有约48%的民营加油站仍处无油可售的“困境”。
- 2011年11月25日重庆的目标是在2015年前把重庆电子商务结算的规模做到300亿美元，在2020年前增至2000-3000亿美元。
- 2011年11月25日大宗交易平台上，ETF基金罕有地成为主力交易品种，更离奇的是，买卖双方都是渤海证券旗下营业部。
- 2011年11月25日目前有关市场参与主体针对中央关于房地产调控大打舆论牌、悲情牌乃至经济崩盘牌，其实际原因在于本轮房地产调控已经或正在触动利益集团根本利益，妨碍了其低成本的财富攫取路径。
- 2011年11月25日经济增速回落幅度加大趋势值得关注，建议在控制物价上涨势头的同时适当定向放宽金融控制，支持符合产业政策、有订单、效益好的企业发展
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