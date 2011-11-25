日本10月份核心消费价格指数首现负值 2011年11月25日 日本总务省的统计还显示，包括生鲜食品在内的日本10月份综合消费价格指数为100，同比下降0．2％。此外，通常被视为物价水平先行指标的东京都23区11月份核心消费价格指数为99．5，同比下降0．5％