也门首都再起冲突示威者5死25伤 2011年11月25日 目击者说，数千名反政府抗议示威者在萨那市中心的祖百利大街游行时，与萨利赫支持者发生冲突，一些武装分子试图开枪拦截游行，示威者则向萨利赫支持者和政府军士兵投掷石块。当天示威者呼喊口号要求审判萨利赫

埃及前总理詹祖里初步同意负责组建新政府 2011年11月25日 埃及私营的海耶特电视台当晚报道说，詹祖里已被授权组建政府。前总统穆巴拉克执政期间，詹祖里于1996年1月至1999年10月任总理。

伊拉克巴士拉连环爆炸伤亡人数升至19死67伤 2011年11月25日 目前尚无任何组织或个人声称制造了这些爆炸事件。这些伤亡者中，负责该市场警卫工作的警察和军队人员占多数。近期，恐怖分子在伊拉克更多将袭击目标对准军警人员

法德意3国领导人决心力保欧元 2011年11月25日 萨科齐宣布，法德将就修改有关条约提出共同建议，以改善欧元区的治理。他强调要通过修改条约加强欧洲的一体化和经济趋同。他还说，此次会晤表明德法愿意支持和帮助目前面临欧债危机威胁的意大利政府

也门倒戈军队发表声明支持海合会协议的签署 2011年11月25日 声明说，实现全面、和平的政治改革是也门人民一直的诉求，签署海合会调解协议及其附属的执行机制的协议是贯彻这种政治改革的积极一步和良好开端

穆迪下调匈牙利主权信用评级 维持前景展望为负面 2011年11月25日

东风汽车有限公司召回3600余台奇骏和逍客汽车 2011年11月24日 东风汽车有限公司将从12月9日起，召回部分奇骏、逍客汽车，总计3607台。