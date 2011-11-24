- 2011年11月25日长期盘踞该股的易方达基金成为最大获利者。而在三季度以两只基金产品跻身前十大流通股东的南方基金也因精确押宝，成为市场新近中标者。
- 2011年11月25日中石油在调查报告中称，大众途锐3.2 V6购于2001年2月，而此车2003年才引进中国。对此中石油新疆油田公司宣传部相关负责人表示，这是自己的失误，实际上是2005年2月买的，键盘上1和5离得很近，不小心打错了。
- 2011年11月25日随着国家对住宅地产市场调控力度不断加大，大量房地产企业投资转向商业地产。专家认为，商业地产的投资运营需要警惕“供过于求”和“同质化”的风险。
- 2011年11月25日危害食品安全犯罪适用的罪名虽然包括生产、销售不符合安全标准的食品罪，生产、销售有毒、有害食品罪，生产、销售伪劣产品罪，但根据证据情况和刑法规定，通常会选择处罚较重的生产、销售伪劣产品罪甚至是危害公共安全罪等定罪处罚
- 2011年11月25日目击者说，数千名反政府抗议示威者在萨那市中心的祖百利大街游行时，与萨利赫支持者发生冲突，一些武装分子试图开枪拦截游行，示威者则向萨利赫支持者和政府军士兵投掷石块。当天示威者呼喊口号要求审判萨利赫
- 2011年11月25日我们非常理性地分析了中国农民最短缺的瓶颈是财产性收入太少太少，而中国农民具有爆发力的增长点是让他财产性收入增长，抓住这个就抓住了中国城乡差距的牛鼻子，抓住这个就是真正能让中国农民致富的关键所在
- 2011年11月25日埃及私营的海耶特电视台当晚报道说，詹祖里已被授权组建政府。前总统穆巴拉克执政期间，詹祖里于1996年1月至1999年10月任总理。
- 2011年11月25日目前尚无任何组织或个人声称制造了这些爆炸事件。这些伤亡者中，负责该市场警卫工作的警察和军队人员占多数。近期，恐怖分子在伊拉克更多将袭击目标对准军警人员
- 2011年11月25日萨科齐宣布，法德将就修改有关条约提出共同建议，以改善欧元区的治理。他强调要通过修改条约加强欧洲的一体化和经济趋同。他还说，此次会晤表明德法愿意支持和帮助目前面临欧债危机威胁的意大利政府
- 2011年11月25日声明说，实现全面、和平的政治改革是也门人民一直的诉求，签署海合会调解协议及其附属的执行机制的协议是贯彻这种政治改革的积极一步和良好开端
- 2011年11月25日
- 2011年11月24日在广州产权交易所、重庆产权交易所和汕头市产权交易市场同时挂牌转让所持有的1892.2946万股股份，占广发银行总股本比例约0.123%，涉及金额8515.32万元
- 2011年11月24日泰国央行已开始将人民币纳入其外汇储备,但所占比重不到1%
- 2011年11月24日台湾当局统计部门“主计处”24日下午公布统计报告称，今年第三季度台湾经济增长率为3．42％，比原概估数3．37％高出0．05个百分点；同时，将全年经济增长率预测值修正为4．51％。
- 2011年11月24日中国外汇交易中心周四宣布，将于下周一(28日)起在银行间外汇市场增加澳大利亚元对人民币和加拿大元对人民币交易
- 2011年11月24日东风汽车有限公司将从12月9日起，召回部分奇骏、逍客汽车，总计3607台。
- 2011年11月24日房地产基金管理公司Agincourt Capital计划在接下来的6到9个月内筹集相当于5亿美元的人民币，然后再于2013年面向投资者发行另外价值5亿美元的人民币债券
- 2011年11月24日山西太原市公安局经济技术开发区分局富士康园区派出所确认，11月23日早上确实接到“太原富士康”员工跳楼的报警，具体原因正在调查当中
- 2011年11月24日2010年江苏辖区上市公司分红比例达到70%，超过全国平均水平近10个百分点
- 2011年11月24日国家统计局抽样调查的3.8万家小型微型工业企业经营状况显示，仅有15.5%的小型微型企业能够获得银行贷款
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