黎巴嫩外长说黎不参与对叙利亚经济制裁 2011年11月24日 曼苏尔强调，任何危及叙利亚统一和安全的行动都是不能接受的，因为那样只能使危机复杂化和久拖不决。他说，黎巴嫩所希望的是帮助叙利亚摆脱危机，维护其民族团结和安全。

私募巨头KKR72亿美元牵头收购美国油气企业 2011年11月24日 相关市场数据显示，这是今年全球最主要的私募股权投资交易之一。KKR牵头的这个投资集团还包括Natural Gas公司和Crestview公司两家私募机构。

印度塔塔集团选定继承人 2011年11月24日 米斯特里家族拥有印度第二大建设集团，并持有塔塔集团旗下塔塔之子公司18.4%的股份，是最大单一股东，且与塔塔家族有联姻。由于母亲为爱尔兰人，赛勒斯·米斯特里国籍为爱尔兰。

3月期央票地量发行 公开市场本周重回净投放 2011年11月24日 为避免市场流动性的大幅趋紧，在下周到期量资金量骤减至20亿元的情况下，央行或启动逆回购，并且存准率下调的紧迫性也再度提升