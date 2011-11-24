- 2011年11月24日要求各省级人民政府按照属地管理原则，对本地区各类交易场所，进行一次集中清理整顿，并在12月底前把清理整顿工作方案报国务院备案
- 2011年11月24日中国10月出口同比增速创八个月新低，当月贸易顺差为170.3亿美元，远低于市场预期。1-10月累计贸易顺差1240.2亿美元,同比收窄15.4%。
- 2011年11月24日韩国在延平岛遭朝鲜炮击一周年之际，在延平岛附近举行军事演习，朝鲜军方星期四随即发表威胁朝鲜半岛和平的讲话，声言将把韩国总统府青瓦台化为一片火海。
- 2011年11月24日饱受争议的《速冻面米制品》食品安全国家新标准24日正式由卫生部对外公布，新标准对大家此前关注的微生物菌的限制数量做出了修改。其中，金黄色葡萄球菌的限制数量由原来的“不得检出”改为限量检出
- 2011年11月24日曼苏尔强调，任何危及叙利亚统一和安全的行动都是不能接受的，因为那样只能使危机复杂化和久拖不决。他说，黎巴嫩所希望的是帮助叙利亚摆脱危机，维护其民族团结和安全。
- 2011年11月24日发生于11月20日的河南潢川紫金宫KTV“11.20”命案已经告破。涉案的13人中，9人被抓获，4人在逃。 9名被抓获的人员中有一人系潢川县公安局副政委彭峰之子，目前彭峰已被停止执行职务。
- 2011年11月24日相关市场数据显示，这是今年全球最主要的私募股权投资交易之一。KKR牵头的这个投资集团还包括Natural Gas公司和Crestview公司两家私募机构。
- 2011年11月24日米斯特里家族拥有印度第二大建设集团，并持有塔塔集团旗下塔塔之子公司18.4%的股份，是最大单一股东，且与塔塔家族有联姻。由于母亲为爱尔兰人，赛勒斯·米斯特里国籍为爱尔兰。
- 2011年11月24日胡志明市金融大学经济学家Le Tham Duong说，越南肯定是无法实现把今年CPI控制在18%的目标了。他说，通胀率可能会在12月加速上行，今年全年的通胀率很可能会突破18%，达到20%左右。
- 2011年11月24日切实实行罚缴分离，交警不得对机动车驾驶人罚款处罚时收现金，罚款必须通过银行上缴国库。
- 2011年11月24日惠誉在声明中表示，葡萄牙财政严重失衡且负债高企，意味着该国的评级不再符合投资级标准；葡萄牙评级展望被调降是由于欧洲形势恶化，预计该国2012年GDP下滑3%；
- 2011年11月24日为避免市场流动性的大幅趋紧，在下周到期量资金量骤减至20亿元的情况下，央行或启动逆回购，并且存准率下调的紧迫性也再度提升
- 2011年11月24日公告称，ST金化是公司的控股子公司，ST金化不是公司的关联法人，公司向ST金化销售原材料不构成关联交易
- 2011年11月24日针对近期“攻击”淘宝者要求淘宝废除信誉评价体系，淘宝网23日声明回应，该诉求将会直接摧毁中国电子商务信用及诚信体系，直接导致网上假货泛滥，因而淘宝网没有能力也无权采纳
- 2011年11月24日现在，降价似乎已经成为一些房地产开发商的共识。至目前为止，包括绿地、中海、保利、万科、富力等品牌开发商都加入了降价销售阵营。但是对于补差价一说，开发商间仍有分岐。
- 2011年11月24日业内人士预计，尽管临近月末，但考虑到各类银行头寸目前已基本筹措到位，此次国库定存的中标利率难以再创新高。
- 2011年11月24日
- 2011年11月24日根据深圳市统计局的数据，截至2010年11月1日零时，深圳常住人口为1035．79万人。与第五次全国人口普查的700．84万人相比，10年增加了334．95万人，平均每年增速超过30万人
- 2011年11月24日阿里巴巴下午发布第三季度数据显示，阿里巴巴第三季度实现净利润4.05亿元，同比增长12%，环比下滑13%；实现总营收16.02亿元同比增长11%，但增速已连续六个季度出现下滑
- 2011年11月24日重庆、湖北、山西、湖南降幅居前，分别为16．7％、13．4％、12．9％、12．8％。
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