- 2011年11月24日重庆、湖北、山西、湖南降幅居前，分别为16．7％、13．4％、12．9％、12．8％。
- 2011年11月24日截至第三季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额106.52 亿元，较第二季度增长7.3%
- 2011年11月24日第三季度，全国共发生票据业务2.15 亿笔，金额74.87 万亿元，笔数同比下降6.6%，金额同比增长4.4%
- 2011年11月24日目前，稀土行业共有企业300多家，主要分布在内蒙古、江西、广东、江苏、福建、湖南、山东、广西、四川等省（区）。
- 2011年11月24日
- 2011年11月24日国务院对中国石油天然气集团公司在辽宁省大连市的所属企业发生的“7·16”输油管道爆炸火灾等4起事故的调查处理报告作出批复，认定这4起事故均为责任事故
- 2011年11月24日支付体系继续保持平稳高效运行，支付业务量维持增长趋势，社会资金交易规模持续扩大，资金交易活跃程度明显提高
- 2011年11月24日现场的体育老师表示，高一年级引体向上的及格率仅为10%，“这反映了现在男生的上肢力量普遍较弱，身体不协调。”
- 2011年11月24日公开市场操作重新净投放资金，货币市场资金利率应声下跌
- 2011年11月24日标普日前表示，日本财政现状每况愈下，正接近于评级下调的程度，但降级不会马上发生
- 2011年11月24日李源潮指出，大学生村官计划是为党和国家培养可靠接班人的重大战略工程，有抱负、有知识的青年大学生要响应党的号召，主动到农村去经受锻炼和考验。要放低姿态，尊重和信任农民，虚心向农村基层干部学习。
- 2011年11月24日法院审理认为，被告人徐建华身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为已构成受贿罪
- 2011年11月24日学生食堂原则上不对外承包经营，现实行承包经营的，在承包期内学校实行零租金租赁食堂，学校不得收取承包方任何形式的管理费，承包经营者必须相应降低伙食费收费标准或菜肴价格
- 2011年11月24日调查还发现，表明基层医疗机构因业务少、取消了以药养医，导致收入减少、人才流失
- 2011年11月24日伊朗通讯社引述伊朗国会外交政策与国家安全委员会主席索罗里(Parviz Sorouri)的话称，被捕的特工计划在以色列的协助下，打击伊朗的利益机构。
- 2011年11月24日大公预计，2011年葡萄牙经济衰退程度将达到1.7%，低于援助计划2.2%的预定衰退目标。由于中期内财政紧缩措施将更为严厉，经济结构调整持续进行，内需将进一步下滑
- 2011年11月24日中国引进了美国严格的校车安全标准，满足标准的校车将造价不菲。而政府却缺乏对标准的强制执行力，使校车市场迟迟打不开，使成本攀升。缺少财政补贴的学校买不起高成本校车，校车需求量萎缩，形成死环
- 2011年11月24日标准普尔主权和国际公共财政评级董事小川隆平在采访时表示，日本的经济日渐萎靡，标普很可能要调整该国的评级。但是到目前来看，日本经济的恶化都是逐渐发生的，标普不会立即行动。
- 2011年11月24日国务院对中石油“7·16”输油管道爆炸火灾等4起事故涉及的64名责任人给予严肃处分，14名涉嫌犯罪的责任人被移送司法机关依法追究刑事责任
- 2011年11月24日11月23日，澳洲投行麦格理发表研究报告称，预计中国房地产市场在未来两个季度仍将处于低迷状态。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富