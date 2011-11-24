环保部发布第一批符合环保要求稀土企业名单 2011年11月24日 目前，稀土行业共有企业300多家，主要分布在内蒙古、江西、广东、江苏、福建、湖南、山东、广西、四川等省（区）。

如东县政协原主席徐建华受贿一审被判11年 2011年11月24日 法院审理认为，被告人徐建华身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，其行为已构成受贿罪