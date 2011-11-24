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2011年11月24日
11月24日，成全机构董事长全忠在微博上称，现在开发商的定价原则是现金流需求倒逼法、竞品降价幅度参照法、客户心理预期呼应法。“当今之势：降价不是万能的，不降价是万万不能的。”
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2011年11月24日
募集的资金将用于营运资金的需求
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2011年11月24日
消息称，日本最大券商野村控股公司正在与多家大型私募股权公司初步洽谈出售包括房地产在内的部分日本国内业务。
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2011年11月24日
根据现行规定，如果违反生育二胎政策规定或是违法生育的，要缴纳社会抚养费。如果有工作单位的个人还要受到单位的行政处分或是纪律处分，如果是党员的还要受到党纪处分。
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2011年11月24日
知情人士分析，接替周小川的，很可能是工行行长姜建清，“姜赴任央行还存在不确定性，在‘十八大’前应该会有结果”。
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2011年11月24日
征求意见稿规定，事业单位新进人员应当公开招聘，事业单位内部应当通过竞聘上岗产生岗位人选
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2011年11月24日
保障房按时开工并不意味着安居工程从此可高枕无忧，今后如何公平分配、混居聚居如何完善、配套维护如何保证依然是亟待解决的问题。
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2011年11月24日
国内控制物价及世界经济增长放缓抑制内外需，将令四季度及明年工业增速继续放缓，2012年规模以上工业增加值增速或比今年低1-2个百分点
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2011年11月24日
一位接近奇瑞汽车的人士透露，今年年初即出现受让小股东股权的奇瑞汽车，其实是在为再度冲刺IPO而集中股权，而公司急于拉入克莱斯勒、斯巴鲁以及眼下的捷豹、路虎等合作伙伴，是为了拉入现金牛改善财报
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2011年11月24日
此前颇受投资者追捧的超短期理财产品，目前在上海多家商业银行已经难觅踪影。某股份制商业银行理财经理表示，其所在银行目前已经停止发售投资期限在30天以内的超短期理财产品
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2011年11月24日
11月21日，位于鄂尔多斯东胜区的楼盘天誉国宝推出全额差价补偿公告，2011年6月20日至2011年11月9日，凡在鄂尔多斯天誉国宝购房的179组认购和签约客户，按新折扣标准执行优惠，并根据折扣后总价进行差额补偿。
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2011年11月24日
他预计,未来两个月国内新增信贷规模可能会继续增长,每月6,500亿元人民币左右较为合适,这样才能推动广义货币供应量(M2)增速逐步向15%水平靠拢.
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2011年11月24日
国泰君安证券公司年度策略报告预期,伴随着通胀超预期的消散及流动性的改善,预计明年一季度将是A股市场的低点,随后逐步向上,沪综指的全年运行区间在2,300-3,000点.
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2011年11月24日
截止收盘，沪指报2397.55点，涨2.49点，涨幅0.10%，成交514.1亿元；深成指报9966.74点，涨9.42点，涨幅0.09%，成交535.5亿元。
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2011年11月24日
截至11月22日，今年以来券商已承销410只债券，合计募资7284亿元。
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2011年11月24日
国家住房和城乡建设部政策研究中心副主任秦虹基本表示，行业政策存在优化空间，但不会转向，同时将加大保障房投入。
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2011年11月24日
按照深交所的建议，创业板实行直接退市制度，不再实行长时间的“退市风险警示”制度。
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2011年11月24日
今年，ST宝利来用600万元进行“打新”。以往打新就是中奖，只要打中，基本上只赚不赔。但今年开始，A股市场新股频频破发，而ST宝利来却刚好碰了壁。
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2011年11月24日
在危机形成和危机解救过程中，全球货币和财政政策，特别是美联储的货币政策有助纣为虐之嫌。
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2011年11月24日
22日起，武汉市中心城区经适房开始按照地段好坏制定最高销售限价。