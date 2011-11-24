千万套保障房有效供给仍存三问 2011年11月24日 保障房按时开工并不意味着安居工程从此可高枕无忧，今后如何公平分配、混居聚居如何完善、配套维护如何保证依然是亟待解决的问题。

武汉经济适用房实行按地段进行限价 2011年11月24日 22日起，武汉市中心城区经适房开始按照地段好坏制定最高销售限价。