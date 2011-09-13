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2011年09月13日
在莫斯科国立大学演讲时，卡梅伦称，在1985年他上大学时的一次旅游中，他在黑海地区遇到了两名俄罗斯人。这两人带着卡梅伦吃午餐和晚餐，并问了卡梅伦关于英国生活以及他如何看待英国等问题
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2011年09月13日
当日，两市热点匮乏，板块纷纷飘绿，午后，水泥板块崛起，金融、地产略有回升，由此推升股指一波小拉升，但碍于量能和人气不足，尾盘再度重回震荡区间
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2011年09月13日
奥巴马说，巴勒斯坦试图在联合国寻求正式会员国身份的努力是在分散注意力。巴勒斯坦建国的问题只有在巴勒斯坦人和以色列人达成协议时才能得以解决
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2011年09月13日
今年的美网可用三句话总结：男子“四大天王”强势统治；女子群芳斗艳机会均等；“问题”美网恐导致网球变革
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2011年09月13日
英国首相卡梅伦11日至12日对俄罗斯进行为期两天的访问，这是6年来英国首相首次访问俄罗斯。访问期间，英俄双方都极力淡化敏感话题，主要着眼于强化两国经贸、科技和人文合作
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2011年09月13日
两人去年曾在美网决赛遭遇，同样苦战四盘，胜者是西班牙人纳达尔。从今年的情况看，焦科维奇最终美网夺冠并不意外。塞尔维亚人本赛季分别夺得了澳网、温网和美网三座大满贯奖杯
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2011年09月13日
吴晓灵称，意大利必须解决自己的问题，但世界可以给意大利一些时间和信心。金融市场对欧洲主权债务问题的恐慌情绪对解决问题没有任何好处
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2011年09月13日
推动国有经济布局的战略性调整和国有经济产业结构的进一步优化，促进国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域集中
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2011年09月13日
Weschler在过去11年的总投资回报率为1,236%.同期伯克希尔B类股的股价上涨了84%,标准普尔500指数下跌将近23%.
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2011年09月13日
据统计，意大利公共债务规模为1.9万亿欧元，中国已持有多大比例仍不清楚，据一位意大利官员表示，中国持有大约4%。市场还预计，今年意大利公共债务据估计将达到国内生产总值(GDP)的120%，在欧元区仅次于希腊
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2011年09月13日
卡尼当天在例行新闻发布会上说，美国在上周末的“9·11”纪念日期间没有遭遇袭击让政府松了一口气，但这并不代表相关情报是空穴来风。他说，美国政府仍在全力追查相关线索
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2011年09月13日
据伊朗新闻电视台报道，什马特科当天在出席伊朗首座核电站——布什尔核电站落成仪式时说，俄罗斯在建设核电站方面有丰富的经验，将与伊朗合作，帮助伊朗建造新核电
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2011年09月13日
声明说，俄轰炸机严格按照国际法在太平洋的公海海域上空巡航，并没有侵犯其他国家领空。两架轰炸机当时执行的是飞行教练任务，“对任何国家而言，这种飞行都是很正常的事情”
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2011年09月13日
希腊债务违约风险加大，拖累欧洲股市大幅下挫。避险情绪推高美元，人民币对美元汇率中间价则延续中秋节前最后一个交易日的下行走势。
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2011年09月13日
姜新透露，中国证监会已批准中期公司、中粮期货经纪有限公司和永安期货经纪有限公司为试点筹备公司。监会今年可能会颁布试点计划的相关准则
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2011年09月13日
美国运输安全管理局说，当地时间11日下午3时左右，该机构获悉一架由洛杉矶飞往纽约的美国航空公司第34次航班上数名乘客有“可疑行为”，美军出动两架F-16战斗机护送该客机直至其在纽约肯尼迪国际机场安全降落
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2011年09月13日
赖斯在一个由美国媒体筹办的早餐会上对记者说，中国官员确认有关公司的个别人员曾在7月与卡扎菲政权的人接触，但是中国坚持并没有向卡扎菲政权出售武器。
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2011年09月13日
在世界为10年前“9·11”事件中付出生命代价的人们哀悼的日子里，不能忘记美国万里之外的伊拉克也为这场惨剧所造成的后遗症承受了8年苦难。并且，这苦难，尚远未能见到尽头
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2011年09月13日
这一科研项目的主要负责人米歇尔·吉尔教授在新闻公报中说，他们使用海洋温度记录与有关短期天气现象如何影响长期气候趋势的新理论，实现成功预测长达16个月之后的气候
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2011年09月13日
8月份企业贷款投放占比和短期贷款投放占比大幅上升，以及票据融资新增量创2009年5月以来新高等多项指标表面，中国的中小企业已获定向宽松，中国的货币紧缩政策可能已经接近终点