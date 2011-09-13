俄罗斯称将帮助伊朗建造更多核电站 2011年09月13日 据伊朗新闻电视台报道，什马特科当天在出席伊朗首座核电站——布什尔核电站落成仪式时说，俄罗斯在建设核电站方面有丰富的经验，将与伊朗合作，帮助伊朗建造新核电

俄罗斯说其轰炸机巡航未威胁日本安全 2011年09月13日 声明说，俄轰炸机严格按照国际法在太平洋的公海海域上空巡航，并没有侵犯其他国家领空。两架轰炸机当时执行的是飞行教练任务，“对任何国家而言，这种飞行都是很正常的事情”

人民币对美元汇率中间价继续回落 2011年09月13日 希腊债务违约风险加大，拖累欧洲股市大幅下挫。避险情绪推高美元，人民币对美元汇率中间价则延续中秋节前最后一个交易日的下行走势。