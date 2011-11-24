- 2011年11月24日根据最新规定，新增非居民卢比1至3年定期存款的利率上限由原来的伦敦同业拆借利率加175个基点调整为伦敦同业拆借利率加275个基点
- 2011年11月24日南京地区超过八成的购房者对未来半年调控政策走势持谨慎态度，认为目前房地产市场尚未调控到位，仍期待政策的适度从紧。
- 2011年11月24日工信部运行监测协调局副局长黄利斌表示，今年工业增加值增速或在14%左右。
- 2011年11月24日最高法负责人介绍，近年来有关食品安全领域的犯罪明显增加，人民法院审判有关食品安全犯罪时，涉及相关罪名必须按照处罚最重的罪名处罚
- 2011年11月24日该报告认为，如果采取鼓励保险公司之间的同业竞争、鼓励保险公司培养基金经理等措施，可以更大程度地激励养老基金和保险公司参与资本市场。
- 2011年11月24日
- 2011年11月24日谢亚龙可能面临数罪并罚。其中有“爱福克斯案”的牵连，也有因为“黑哨”波及的渎职罪
- 2011年11月24日考虑到历年冬季食品都会季节性涨价，未来食品价格仍存环比上涨潜力。
- 2011年11月24日莉马诺娃在播报有关APEC会议的内容，她在念到美国总统“奥巴马”的名字时抬起手臂比出中指。有人猜测，莉马诺娃当时可能以为导播已经将镜头切换了
- 2011年11月24日17个乡镇以敬老院五保户名义骗取或挪用倒房重建资金380.2万元；另有21起乡镇民政干部、村干部侵占倒房重建资金12.4万元
- 2011年11月24日环保部于11月22日挂出的通告显示，揭阳潮汕机场工程占地面积、跑道位置、污水处理厂规模等较环评批复发生重大变更，重新报批的环境影响评价文件未经批准，变更部分擅自开工建设，应在接通知之日起停止建设
- 2011年11月24日萨巴蒂尼当天在罗马参加一场经济研讨会时对记者表示，意大利银行的运作依然遵循商业银行模式，主要面向家庭和企业开展业务。他认为意大利银行目前资本充足，并不需要进行资产重组或向外界寻求援助
- 2011年11月24日报告认为泰国洪水影响的长期化也构成景气下行风险因素。日本内阁府强调，必须意识到泰国洪水对日本汽车等产业的进一步影响
- 2011年11月24日默克尔说，欧盟委员会目前将关注点聚集在欧元债券上，这是令人担忧和不适宜的。通过债务共担来摆脱欧洲货币联盟的结构性缺陷不会取得成功
- 2011年11月24日朝鲜强调，韩国军方应牢记一年前延坪岛炮击事件的教训。朝鲜革命武装力量“已经做好万全的进入决战态势以应对任何军事挑衅”。
- 2011年11月24日宝岛夜市暂停营业是台湾承租方与摊位经营者在经营方面存在分歧而采取的临时措施。目前，经过协调，各方正加快经营业态调整，承租方承诺宝岛夜市将于11月25日恢复营业
- 2011年11月24日
- 2011年11月24日今日两市受外盘大跌拖累，早盘双双低开，开盘后，股指在低点附近小幅拉锯。盘面上，银行、保险股企稳努力护盘，地产、资源、券商股低迷拖累股指。10点30左右，环保、酿酒、传媒板块拉升、在多方共同作用下，两市快速回升并翻红
- 2011年11月24日今日两市受外盘大跌拖累，早盘双双低开，开盘后，股指在低点附近小幅拉锯。盘面上，银行、保险股企稳努力护盘，地产、资源、券商股低迷拖累股指。10点30左右，环保、酿酒、传媒板块拉升、在多方共同作用下，两市快速回升并翻红
- 2011年11月24日PMI数据大跌加大了中国宏观政策被迫早于预期转向刺激政策的可能，且刺激政策的规模可能比原先预计的更为庞大。
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