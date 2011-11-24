印度央行采取多项措施抑制卢比贬值 2011年11月24日 根据最新规定，新增非居民卢比1至3年定期存款的利率上限由原来的伦敦同业拆借利率加175个基点调整为伦敦同业拆借利率加275个基点

河南审计出近3000万倒房重建问题资金 2011年11月24日 17个乡镇以敬老院五保户名义骗取或挪用倒房重建资金380.2万元；另有21起乡镇民政干部、村干部侵占倒房重建资金12.4万元

意银行协会总干事认为本国银行系统目前表现稳定 2011年11月24日 萨巴蒂尼当天在罗马参加一场经济研讨会时对记者表示，意大利银行的运作依然遵循商业银行模式，主要面向家庭和企业开展业务。他认为意大利银行目前资本充足，并不需要进行资产重组或向外界寻求援助

日本政府报告担心欧洲债务危机波及日本经济 2011年11月24日 报告认为泰国洪水影响的长期化也构成景气下行风险因素。日本内阁府强调，必须意识到泰国洪水对日本汽车等产业的进一步影响