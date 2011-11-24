美财政部说美国纳税人已从金融救助计划获利130亿美元 2011年11月24日 不良资产救助计划实施以来，对帮助稳定美国金融市场起到积极作用。不过，鉴于其“道德风险”，这项计划也饱受争议

法国财长再次呼吁欧洲央行干预债务危机 2011年11月24日 巴鲁安认为，欧债危机是过去30多年公共开支和投资政策失衡累积所致，所有人都需要负起责任，并为此付出代价

美国富豪八成悲观 2012最看好科技股 2011年11月24日 《财经》综合报道 财富管理公司PNC Wealth Management的研究显示，在美国，十位百万富豪中，只有一位对美国经济感到乐观。这是2006年该调查开始以来最低的比例，甚至低于2008年至2009年金融危机期间的水平。

潘基文说联合国将不遗余力帮助也门实现和平稳定 2011年11月24日 根据也门各方最新达成的协议，萨利赫签署协议后将把权力移交给副总统哈迪，萨利赫担任名誉总统直至也门选举出新总统。

欧盟提议加强对欧元区成员国预算监管 2011年11月24日 欧盟委员会还提议依据欧盟相关法律对正在接受救援或面临严重金融风险的成员国的预算加强监管，欧洲理事会将有权建议这些成员国向国际救助机构请求金融援助