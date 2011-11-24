- 2011年11月24日中国海洋石油有限公司周三宣布，已委任执行董事李凡荣接替杨华担任公司首席执行长一职，该任命立即生效
- 2011年11月24日另据日本《读卖新闻》11月24日报道称，中日双方还就早日达成海上搜救协议以向海上遇难者提供人道救援达成一致意见。
- 2011年11月24日中国全国社保基金理事会理事长戴相龙周三在博鳌亚洲论坛国际资本会议上表示，人民币国际化首要步骤是短时间内成为离岸结算货币。
- 2011年11月24日
- 2011年11月24日中国社会科学院工业经济研究所日前发布的“中国企业竞争力报告”显示，截止到6月底，房地产上市公司经营状况明显减弱，部分房地产企业的资产负债率达到了71.27%，不少中小房地产企业面临很大的经营困难。
- 2011年11月24日北京时间23日晚，欧盟委员会主席巴罗佐公布了该委员会拟定的发行欧元“稳定债券”计划，以此作为欧债危机解决方案的一部分内容。
- 2011年11月24日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，11月24日人民币对美元汇率中间价报6.3570，较前一交易日小幅回落。
- 2011年11月24日不良资产救助计划实施以来，对帮助稳定美国金融市场起到积极作用。不过，鉴于其“道德风险”，这项计划也饱受争议
- 2011年11月24日中国人民银行金融市场司司长谢多23日表示，中国将逐步推进开放国内的债券市场，允许更多海外实体投资国内债市，同时还将扩大国内实体的离岸债券发行规模。
- 2011年11月24日巴鲁安认为，欧债危机是过去30多年公共开支和投资政策失衡累积所致，所有人都需要负起责任，并为此付出代价
- 2011年11月24日欧债危机引起的担忧加剧，周四开盘之初，东京股市跟随华尔街重挫。
- 2011年11月24日财富管理公司PNC Wealth Management的研究显示，在美国，十位百万富豪中，只有一位对美国经济感到乐观。这是2006年该调查开始以来最低的比例，甚至低于2008年至2009年金融危机期间的水平。
- 2011年11月24日中国证监会日前已批复核准了吸入合并工作，中国期货业协会数据显示，2010年中证期货、新华期货的客户保证金总量分别达28.24亿元和12.08亿元
- 2011年11月24日根据也门各方最新达成的协议，萨利赫签署协议后将把权力移交给副总统哈迪，萨利赫担任名誉总统直至也门选举出新总统。
- 2011年11月24日欧盟委员会还提议依据欧盟相关法律对正在接受救援或面临严重金融风险的成员国的预算加强监管，欧洲理事会将有权建议这些成员国向国际救助机构请求金融援助
- 2011年11月24日欧元区和欧盟的第一大经济体德国始终坚持反对发行共同债券，认为这不仅无助于解决债务危机，还会推高融资成本
- 2011年11月24日中国人民银行周三证实，已将部分农村合作银行的存款准备金率从16.5%恢复至16%。
- 2011年11月24日巴罗佐说：“人们不应当期待欧洲央行去做欧元区国家应该做的事情。欧洲央行也无法替代成员国政府在实施紧缩政策和结构性改革上的角色。”
- 2011年11月24日黄金期货周三跌破1,700美元大关，因有关欧元区的担忧促使投资者转投美元；不过在部分投资者逢低买盘的推动下，金价还是收复了早些时候的部分失地。
- 2011年11月24日必和必拓和力拓等铁矿石与煤炭生产商曾做过估计，在矿产税征收的前三年里，这些企业所需额外缴纳的税收将达110亿澳元(约合108亿美元)。
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