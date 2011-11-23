- 2011年11月24日道琼斯工业股票平均价格指数跌236.17点，至11257.55点，跌幅2.05%，收于盘中低点。这是道指连续第三个交易日下跌，累计下跌4.6%，并触及六周低点。计入周三的跌幅，道指目前已回吐10月份逾一半的涨幅。
- 2011年11月24日珠三角的民间借贷主要是借给实体企业，但从去年开始部分进入了房地产企业。
- 2011年11月24日方星海表示，“如果欧洲政府可以在中国发债，中国老百姓可以用人民币直接购买外国公司的股票或债券，那么可以想象，中国对于全球经济的贡献将更大。”
- 2011年11月24日根据协议，萨利赫及其在军政任要职的亲属获得了豁免权，萨利赫还将担任为期90天的名誉总统，直到明年1月举行总统大选选举产生新的总统
- 2011年11月24日，除依据国家法律法规规定需前置行政审批外，行业协会、异地商会、公益服务类、社会服务类、经济类、科技类、体育类、文化类社会组织等可以直接向登记管理机关申请登记。
- 2011年11月24日中国煤层气集团发布公告称，主要股东王瑞云全资公司持有中国煤层气的若干股份，被证券公司于交易日期的下午强行出售。这是22日该公司股价的导火索。
- 2011年11月24日今年三季度，117家公司募资使用总额约为300亿，占其首发募资总额三成多。
- 2011年11月24日推进干部人事制度改革目的是优化干部人事资源配置，最广泛、最充分地调动广大干部的积极性，把干部选准用好
- 2011年11月24日人民币在内地与香港间的支付流向比例目前正在悄然发生变化。香港金融管理局总裁陈德霖23日指出，2010年人民币自内地进出香港的比例为3：1。而到今年9月，这一比例已经逐步下降为0.8：1。
- 2011年11月24日根据汇丰与德银估计，郑裕彤家族持股比例为74%，约合1740亿港元，因此，郑裕彤总资产则有望达到2440亿港元，超过李嘉诚的2022亿港元水平，成为华人新首富。
- 2011年11月24日海通证券对上市保荐书“乌龙事件”进行回应，称“这是我们一位保代助理在文件上传时出了差错。”
- 2011年11月24日从1989年，华西村就成立了精神文明开发公司。这个公司负责全村的思想政治工作，“主要是用毛泽东思想和邓小平理论武装村民头脑。”年迈的吴仁宝，现在每天还坚持在民族宫做报告。
- 2011年11月24日全国人大财经委副主任委员吴晓灵23日在2011年度“复旦管理学杰出贡献奖”颁奖典礼上分析中国经济形势时表示，明年中国经济增速预计不会低于8%，比较乐观的预计是9%左右。
- 2011年11月24日山西省中南部13家电厂上报山西省电力行业协会的文件提到，13家火电企业今年1至10月累计亏损32.89亿元，平均资产负债率已达111%，资不抵债企业数量上升至10家
- 2011年11月24日汇丰银行23日公布，11月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览值录得48.0，较10月终值大幅回落3个百分点，为近32个月以来新低。
- 2011年11月24日托纳说，鉴于欧洲导弹防御系统不会影响美俄战略平衡，美方看不出俄方采取军事反制措施的任何“理由”。他还说，新核裁军条约使两国在安全和稳定上受益，而且实施良好，美方看不出俄方退出的“根据”。
- 2011年11月23日云南省盈江县盏西镇中心寄宿制小学因为厕所蹲位不够，经常发生学生排长队上厕所的情况。此事引起盈江县委副书记李毅的关注，之后，李毅在腾讯微博上呼吁：“孩子们希望能有一个大厕所，希望有能力的人们能帮助解决这个难题！”
- 2011年11月23日在湖南衡阳，也有一个“天上人间”，它曾经是衡阳娱乐界的顶级场所，而在这里，当地公安局副局长和禁毒大队大队长也成了“内线”。
- 2011年11月23日近日，一个涉及全国29个省区市170个城市的庞大地下假药生产链条被摧毁，将近1800名嫌疑人落网，按照药品正品价值计算，涉案金额超过20亿元。
- 2011年11月23日11月22日，南京市溧水县法院对江苏省首例感冒药制毒案一审宣判，两名被告人均被判处有期徒刑15年。
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