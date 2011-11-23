也门总统萨利赫签署移交权力协议 33年统治结束 2011年11月24日 根据协议，萨利赫及其在军政任要职的亲属获得了豁免权，萨利赫还将担任为期90天的名誉总统，直到明年1月举行总统大选选举产生新的总统

美国坚称导弹防御系统不会威胁俄罗斯 2011年11月24日 托纳说，鉴于欧洲导弹防御系统不会影响美俄战略平衡，美方看不出俄方采取军事反制措施的任何“理由”。他还说，新核裁军条约使两国在安全和稳定上受益，而且实施良好，美方看不出俄方退出的“根据”。