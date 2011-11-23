广东降低社会组织登记门槛 不再需挂靠 2011年11月23日 《方案》明确，从2012年7月1日起，除特别规定、特殊领域外，将社会组织的业务主管单位改为业务指导单位，社会组织直接向民政部门申请成立，无须业务主管单位前置审批后再向登记管理机关申请登记

6月下旬以来全国羊肉价格涨势明显 2011年11月23日 白条鸡价格下降0．1％，普通鲜鸡蛋价格持平；猪后臀尖肉、猪五花肉价格分别下降0．2％、0．1％；带骨鲜羊肉、牛腩肉价格均上涨0．1％，牛腱肉价格下降0．1％，去骨鲜羊肉价格持平