- 2011年11月23日上海市工商局确认，由于前期抽检发现湾仔码头某批次大白菜猪肉水饺金黄色葡萄球菌超标，目前已经在组织企业召回。
- 2011年11月23日这主要是基于对这些银行目前的财务实力考虑，认为近期阿根廷银行推出的诸如汇率管制措施可能会对这些银行的金融实力造成影响
- 2011年11月23日中国中小企业发展总体上是正常的、健康的，正处于发展的重要阶段和重要战略机遇期，但其面临的问题和困难也很多，中国将研究采取更加有效的政策措施，帮助其解决困难和问题。
- 2011年11月23日中国人民银行杭州中心支行表示，不能把对这些银行存款准备金率向正常水平的恢复理解为存款准备金率的下调
- 2011年11月23日对各级体育部门官员考核的评价体系今后将向群众体育倾斜，而“金牌考核”将从一些发达地区逐步淡出。
- 2011年11月23日渣打银行的报告称，往年，12月份的财政流出最终通常不会提高银行的超额准备金（从而压低了银行间同业拆借利率）。"这导致年底之前降低存款准备金率（RRR）的可能性增加
- 2011年11月23日10月31日为重庆存量独栋别墅业主缴纳房产税最后时限，截至目前尚未申报纳税的13名别墅业主及房产信息在重庆市政府公众信息网上被曝光。
- 2011年11月23日德国总理称，在提供救助资金前，希腊政府和主要联合政党必须签署承诺文件。默克尔向德国议会表示：“希腊问题仍未得到解决，因为希腊仍未能满足接受下一笔款项的前提条件。”
- 2011年11月23日中国人民大学国际货币研究所理事兼副所长向松祚11月23日在微博称，人民币升值势头已经基本结束，至少阶段性见顶了。
- 2011年11月23日诺西23日宣布，计划在2013年年底前裁员17000人，将移动宽带和服务作为战略重点，并在全球范围内实施大规模重组
- 2011年11月23日利比亚“过渡委”负责人曾表示，愿意赔偿中国公司遭受的损失。
- 2011年11月23日全国人大财经委副主任委员吴晓灵23日表示，明年中国经济增速预计不会低于8％，比较乐观的预计是9％左右。
- 2011年11月23日被广为流传的“五折”楼盘其实是开发商此次推出的平层房源，主打的lotf产品仍为23000-28000元/平米，所谓的“五折楼盘”其实只是偷换概念。
- 2011年11月23日《方案》明确，从2012年7月1日起，除特别规定、特殊领域外，将社会组织的业务主管单位改为业务指导单位，社会组织直接向民政部门申请成立，无须业务主管单位前置审批后再向登记管理机关申请登记
- 2011年11月23日中海油董事会公告显示，此为正常人事任命及职务调整
- 2011年11月23日这将进一步加重小额贷款公司、典当行和担保公司融资难的问题
- 2011年11月23日尚福林称，中国银行业还面临许多需要解决的问题，银行业监管与国际先进标准相比也还存在差距。
- 2011年11月23日陈雨露担任中国人民大学校长(副部长级)；因年龄原因，纪宝成不再担任中国人民大学校长职务
- 2011年11月23日白条鸡价格下降0．1％，普通鲜鸡蛋价格持平；猪后臀尖肉、猪五花肉价格分别下降0．2％、0．1％；带骨鲜羊肉、牛腩肉价格均上涨0．1％，牛腱肉价格下降0．1％，去骨鲜羊肉价格持平
- 2011年11月23日广州市二手住宅成交同比也出现大幅下滑。据统计，2011年10月，广州市存量住宅交易登记面积42．38万平方米，同比减少32．7％，环比增加0．78％
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