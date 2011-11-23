- 2011年11月23日如果此事为真，中国人民银行发出的存款准备金率调整文件会同步到达该支行与鄞州银行
- 2011年11月23日第九十一期中央银行票据期限3个月(91天)，发行量10亿元
- 2011年11月23日此次调整之前，货币政策委员会委员包括尤权、李勇、易纲、杜金富、刘明康、尚福林、吴定富、朱之鑫、胡晓炼、马建堂、姜建清、周其仁、夏斌、李稻葵。
- 2011年11月23日根据财政部通知，债券于11月25日起在深交所上市交易
- 2011年11月23日购万元（含）以上不记名卡的单位或个人，发卡企业应进行实名登记，包括购卡人购买单用途商业预付卡的时间、地点、卡号、金额等信息，相关信息需保存5年以上
- 2011年11月23日今年以来，史上首次出现的“股债双杀”行情，令基金市场一篇惨淡，成为继金融危机后亏损最为严重的一年。行业发展陷入停滞，在爆发性增长后迅速陷入“红海”境地。
- 2011年11月23日另据也门电视台报道，萨利赫已安全抵达利雅得。报道还说，萨利赫签署海合会协议之后，也门执政党与反对派代表将签署海合会协议实施机制的协议。
- 2011年11月23日埃及青年组织和许多政党对军方长时间掌权感到担忧，加上军方接管国家权力以来，频繁的示威活动不断导致人员伤亡，经济形势恶化，因此，以青年组织为代表的抗议者对军方不满情绪渐长，要求军方尽快交权。
- 2011年11月23日中国红十字会23日回应：“坚决反对强制学生缴纳会费的错误做法，要求各级红十字会严格执行有关规定，坚持红十字青少年会员入会自愿，会费自愿缴纳”，“学校红十字会收缴会费的账务必须接受社会监督和上级红十字会监督” 。
- 2011年11月23日有利于改善公司资本结构，促进企业优化行业布局和资源配置，盘活债权人的存量资产，提升被投资公司资产质量
- 2011年11月23日此次相关机构获准定向下调存准率仍具有一定的特殊性，尚不具政策全面转向的标志意义。考虑到当前物价仍处于较高位置，若存款准备金率全面下调，则极有可能带来银行信贷的全面反弹，构成物价反弹压力，将加大物价调控的难度。
- 2011年11月23日债权转为股权的，公司应当依法向公司登记机关申请办理注册资本和实收资本变更登记
- 2011年11月23日53度的飞天茅台市场价再度上调，每瓶价格直逼2000元。贵州茅台集团人士在厦透露，飞天茅台三年内零售价或将超5000元/瓶，两年内茅台还将向相关国际评选组织申报“奢侈品资格”
- 2011年11月23日四季度以来截至上周末，上证综指6个交易周内累计上扬2.43%，ETF基金由30只增长至35只，份额净申购67.16亿份
- 2011年11月23日11月23日，广州市常务副市长苏泽群在市长专线接听群众来电时表示，广州不靠卖地过日子。
- 2011年11月23日灾民申请公开大火案总共收到多少善款以及发放情况信息和善后处置工作领导小组批文和名单，上海市政府以非职责和权限范围，及党委文件等原因拒绝公开
- 2011年11月23日截止收盘，沪指报2395.06点，跌17.57点，跌幅0.73%，成交500.4亿元；深成指报9957.32点，跌70.88点，跌幅0.71%，成交512.3亿元。
- 2011年11月23日累计套现金额达到167亿元，平均每名股东套现1349万元。中小板和创业板成为高管减持的“高发地”。今年以来，共有360家中小板和创业板公司高管进行减持，累计套现140.95亿元。
- 2011年11月23日投资快报报道，据从银行人士口中获悉，民生银行信用卡推销出现的情况，在其他银行也会有，但尚未有如此出格的行为。
- 2011年11月23日伴随着年底市场对于宽松政策即将出台的预期，受市场资金面影响较大的集合类信托产品收益率却在11月份再次突破9%，创下2008年5月以来的新高。
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