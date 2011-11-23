也门总统萨利赫前往利雅得签署交权协议 2011年11月23日 另据也门电视台报道，萨利赫已安全抵达利雅得。报道还说，萨利赫签署海合会协议之后，也门执政党与反对派代表将签署海合会协议实施机制的协议。

军方妥协难平埃及抗议活动 2011年11月23日 埃及青年组织和许多政党对军方长时间掌权感到担忧，加上军方接管国家权力以来，频繁的示威活动不断导致人员伤亡，经济形势恶化，因此，以青年组织为代表的抗议者对军方不满情绪渐长，要求军方尽快交权。