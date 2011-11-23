- 2011年11月23日在地产调控政策从严、资金链紧张和库存量加大的情况下，素有中国房地产行业“风向标”之称的万科已在多个城市掀起了降价潮。
- 2011年11月23日日本东京证交所将于2013年收购较小同业大阪证交所,组成上市股票价值合计3.6万亿美元的全球第三大交易所,旨在应对日本低迷市况,在全球同业纷纷整并之际创造规模效益.
- 2011年11月23日由于小微贷款多在县域，平均贷款金额较低，贷款对象一般也存在着无抵押、无资产、无财报等风险，因此邮储各省分行也面临着控制业务成本和不良率的双重压力
- 2011年11月23日ChinaVenture投中集团分析认为，国有银行改制上市带来的溢价、布局进入中国银行业市场，是外资银行以战略投资的方式参股中资银行的核心原因，其选择合适时点进行退出套现本无可厚非，核心原因无非是自身收益最大化
- 2011年11月23日中国政府将向外资进一步开放债券市场，允许更多国内企业海外发债
- 2011年11月23日房地产业内人士分析，今年底和明年初，房企业绩继续两极分化将在所难免，行业内外的破产、兼并与收购将成为常态。这种变化将加速房价的下行趋势，从而挤掉楼市泡沫，使房价回归合理水平。
- 2011年11月23日巴曙松23日微博透露，经济学家张培刚教授因病于武汉辞世，享年99岁。
- 2011年11月23日首次下调存款准备金率的时点或在是在2012年1月中旬，因为在农历春节假期之前现金需求会上升
- 2011年11月23日发改委对外经济研究所所长毕吉耀预测，明年全年进出口总额将在4.2万亿至4.32万亿美元之间，增幅在14%至17.5%之间，增幅将较今年进一步回落。
- 2011年11月23日三联商社认为，三联集团在以资抵债方案已报经中国证监会批复同意并经公司股东大会批准通过的情况下，在将房产抵债给公司后未告知公司，仍然以房屋产权所有人的身份向法院主张权利并获得法律判决的支持，严重损害公司及公司体股东利益
- 2011年11月23日明确券商不能直投已保荐公司，有券商PE认为监管从严是股权投资市场竞争激烈的结果
- 2011年11月23日截至10月27日，冠豪高新前十大股东与三季报比并没有太大变动；但截至11月21日增发完毕，公司前十大股东榜单大变样，除了因本次认购入列的高新投资集团等新增股东外，中邮系三只基金赫然占据第8至第10名席位
- 2011年11月23日因宏观政策的利好，文化传媒板块自10月以来整体上涨，尤其明显的是天舟文化。在十七届六中全会召开前夕，天舟文化连续4个交易日涨停，股价从13.75元飙升至20.13元，截至11月22日，股价已涨到27.45元。
- 2011年11月23日近期商业银行次级债发行颇为密集。南京银行21日晚间公告称，该行已经完成在银行间债券市场公开发行45亿元的次级债券，票面利率为6%。
- 2011年11月23日由于此次油罐爆炸与去年漏油事件发生在同一化工区，有媒体称这是中石油两年内的第5次爆炸事件
- 2011年11月23日据悉，汇添富信用债基金即将于11月28日正式发行。近期，随着货币政策的定向宽松迹象显现、CPI“拐点”到来，债券市场呈现出牛市特征，信用债的价格快速反弹，整体投资价值明显出现
- 2011年11月23日内忧外患继续困扰市场，今日两市呈现低开震荡探底回升的趋势，并未走出整体弱势。大成基金认为，全球金融市场的动荡是导致A股近日表现不佳的重要因素
- 2011年11月23日赵卫华还透露，市委党校目前正在筹建一个关于应对突发事件的“模拟学习基地”，让官员们可以进行实战操练。
- 2011年11月23日蔡英文还表示，“所有预测都显示这次台湾选举竞争非常激烈，但我们很可能会赢”。
- 2011年11月23日蓬安县委组织部还规定，党员必须佩戴“共产党员徽章”，“上班时间必须戴，下班时间提倡戴，让共产党员自我约束，让大家监督党员干部。”
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