吉林省东南部降大雪 沈吉段高速公路实施临时交通管制 2011年11月23日 吉林省气象部门抓住这次有利天气条件，于22日15时开始利用飞机开展人工增雪。截止到23日8时，辉南、梅河口、柳河等8县市出现暴雪，降雪量为10．3－14．1毫米，还有11个县市出现大雪，降雪量在5．3－9．5毫米

美运输部宣布向加州划拨近10亿美元高铁建设款 2011年11月23日 拉胡德说，加州人口在未来40年内将增长60％，投资高铁比扩张现已拥堵的公路和机场更经济、更实用，这也是应对加州人口预期大幅增长的必由之路

黑莓手机缺陷导致公司股价遭遇重挫 2011年11月23日 黑莓手机近来负面消息不断。继死机及短信接收延迟问题频现后，黑莓手机再爆开机故障问题。部分客户反映其BlackBerry Bold机型在充电后无法正常启动。黑莓生产商21日发表声明称，这是软件问题所导致，并承诺尽快提供软件补丁。

德国在奶牛身上发现一种新病毒 2011年11月23日 新病毒属于正本雅病毒属。该类病毒通过蚊虫叮咬传播，常见于大洋洲、非洲等地，可导致染病的动物早产或难产等

俄国家杜马通过未来三年联邦预算法案 2011年11月23日 预算法案预计，俄主要石油品牌——乌拉尔牌原油在2012年出口均价为每桶100美元，2013年为每桶97美元，2014年为每桶101美元

美联储推出新一轮银行压力测试 2011年11月23日 美联储称，银行需要针对可能从年底开始的新一轮经济衰退的假设进行应对能力测试，设定测试条件包括2013年年初美国失业率升至13％以上、全球经济活动明显下降等

俄经济10月份实现今年最大单月环比增幅 2011年11月23日 纳比乌林娜说，10月份GDP增幅加大主要得益于农业生产大幅增长。统计数据显示，剔除季节性因素后，10月份俄农业生产大幅增长23．6％