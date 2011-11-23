- 2011年11月23日为保障本国公民的就业问题，英国、西班牙、法国、罗马尼亚等国相继收紧移民政策，采取种种针对移民的限制措施
- 2011年11月23日吉林省气象部门抓住这次有利天气条件，于22日15时开始利用飞机开展人工增雪。截止到23日8时，辉南、梅河口、柳河等8县市出现暴雪，降雪量为10．3－14．1毫米，还有11个县市出现大雪，降雪量在5．3－9．5毫米
- 2011年11月23日山东半岛是中国经济发展迅速、人口密集、区域大气复合污染最为突出的十二个重点区域之一
- 2011年11月23日三全食品还同时表示，公司目前生产和销售正常，运营情况良好。公司2011年度业绩与已披露的业绩预告不存在差异，基本面无重大变化
- 2011年11月23日杨红旭评论文章称，政策从严、资金告急、存货高企，导致越来越多的房企促销出货，价格也必然持续下跌多个月份。然而，随着政策松动、价格下调、需求入市，预期明年房价将出现探底、筑底、爬升的“三步走”。
- 2011年11月23日11月以来，山东、安徽、辽宁、新疆等地又出现了白菜滞销情况。价格从去年的一元多跌到现在的一毛多
- 2011年11月23日汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌表示，11月制造业PMI初值下滑反映出，未来月份中，工业生产增长很可能将进一步放缓11-12%。尽管新增出口订单仍具弹性，但内需冷却，且外需开始趋弱
- 2011年11月23日中国更侧重于像向小型企业以及高科技行业放贷，因此采取选择性放松，而在其他领域紧缩的政策依旧
- 2011年11月23日首都机场扩建指挥部相关责任人曾表示，首都机场的工程质量没有问题，T3航站楼棚顶是按照百年一遇的标准设计建设的，能抗击每秒28.3米的大风，也就是12级的风力
- 2011年11月23日财政部统计数据显示，今年财政部门不得不在余下的近两个月中确定超过3.5万亿财政资金的去向。
- 2011年11月23日怀柔法院一审以非法转让、倒卖土地使用权罪，分别判处两名开发商王某和姚某有期徒刑3年半、3年，村官缐某和张某则均被从轻判处有期徒刑3年，缓刑3年。宣判后，两名开发商已向市二中院提起上诉
- 2011年11月23日拉胡德说，加州人口在未来40年内将增长60％，投资高铁比扩张现已拥堵的公路和机场更经济、更实用，这也是应对加州人口预期大幅增长的必由之路
- 2011年11月23日黑莓手机近来负面消息不断。继死机及短信接收延迟问题频现后，黑莓手机再爆开机故障问题。部分客户反映其BlackBerry Bold机型在充电后无法正常启动。黑莓生产商21日发表声明称，这是软件问题所导致，并承诺尽快提供软件补丁。
- 2011年11月23日新病毒属于正本雅病毒属。该类病毒通过蚊虫叮咬传播，常见于大洋洲、非洲等地，可导致染病的动物早产或难产等
- 2011年11月23日预算法案预计，俄主要石油品牌——乌拉尔牌原油在2012年出口均价为每桶100美元，2013年为每桶97美元，2014年为每桶101美元
- 2011年11月23日美联储称，银行需要针对可能从年底开始的新一轮经济衰退的假设进行应对能力测试，设定测试条件包括2013年年初美国失业率升至13％以上、全球经济活动明显下降等
- 2011年11月23日纳比乌林娜说，10月份GDP增幅加大主要得益于农业生产大幅增长。统计数据显示，剔除季节性因素后，10月份俄农业生产大幅增长23．6％
- 2011年11月23日随着该行小企业业务规模的不断扩大，整体贷款定价水平仍有巨大的提升空间
- 2011年11月23日巴尔博萨还表示，鉴于第三季度的经济状况，政府将会对今年的增长预测做出调整。今年年初，巴西政府为2011年制定的经济增长目标为4％。
- 2011年11月23日行业认为，相比中信证券(6030.HK)募集进而拓展其国际平台相比，海通证券的H股发行并无太多亮点
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