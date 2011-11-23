- 2011年11月23日第三季度GDP被大幅向下修正主要是因为库存投资被大幅向下修正，且商业支出和消费支出均作了小幅调整
- 2011年11月23日大唐运城电厂是大唐集团旗下上市公司——大唐发电（601991.SH）的控股电厂，也是大唐国际旗下亏损大户。该电厂建有2台60万千瓦火电机组，静态投资45.16亿元，于2007年10月投产，投产当年就亏损了1个多亿，至今已累积亏损超过20亿元
- 2011年11月23日成都房管部门一度暗中将购房者资格审查交给开发商去做，主城区房子在全款付清的情况下可购房由两套升为四套。但刚执行新政一周即被叫停。
- 2011年11月23日商务部昨天发布监测数据显示，上周(11月14日至20日)重点监测的食用农产品价格继续回落，其中鸡蛋零售价格连续第八周回落。
- 2011年11月23日11月11日，成都市房管局召集当地多家开发商座谈，并在会上宣布，政府准备仅在房产证登记发放时核查购房人资格。而原来网上签约时对购房人的资格审核，转交由开发商和房产中介执行
- 2011年11月23日2011年11月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3498元。
- 2011年11月23日易宪容表示，目前地产商降价售楼并非意味楼市拐点到来，“拐点”何时到来取决财税政策调整和金融信贷政策。
- 2011年11月23日中瑞思创（300078）副总经理俞国骅是今年以来一次性减持力度“最狠”的上市公司高管。6月14日，他通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股476万股，占公司流通股的8.23%，交易均价为17.93元/股，累计套现8534.68万元
- 2011年11月23日洪博培认为，中国是受自身利益驱动、根据市场现实重估人民币汇率的。几年过后，人民币将更以市场为基础。
- 2011年11月23日世界黄金协会的数据显示，今年三季度各国央行买入近150吨黄金。路透社分析称，中国和印度最有可能是主要购入国。
- 2011年11月23日截至上周末，已有144只阳光私募产品清盘，去年全年不过是83只。
- 2011年11月23日11月份前20天全部新增贷款在3000亿左右，如果月底不冲刺的话，11月信贷大概在5000亿左右。
- 2011年11月23日当前国内经济形势已经发生了变化，宏观调控重点应致力于在物价上涨和经济增长之间寻求恰当平衡。对于“控制物价上涨已经逐渐淡出第一调控目标”的判断，李扬表示认同。
- 2011年11月23日很多内地企业面临贷款困难的问题，大量来自内地的人民币贷款需求冲向香港市场。
- 2011年11月23日国务院发展研究中心副主任刘世锦判断，中国在今后几年将从高速增长时代进入到中速增长时代，经济增长速度从10%左右回落到6%至7%。
- 2011年11月23日在“倒会”发生后，部分群众情绪比较激动，要求政府出面帮助讨钱。一名参会人员因为欠了数百万元，在被逼债的情况下跳楼自杀，一些群众将这名参与人员的尸体抬到镇里，引起比较多群众围观
- 2011年11月23日这只是集团资产注入的第一步，5年内公司将成为集团旗下唯一境内发电资产运作平台。
- 2011年11月23日中国WTO入世谈判前首席代表龙永图表示，地区官员越来越多支持中国进一步开放市场。
- 2011年11月23日政策的拐点将在何时出现，申银万国证券给出的答案为两会前后
- 2011年11月23日他认为，或是需要减少成员国的数量，或是加大融合的力度。这并非一次信贷危机，而是一场有关欧洲货币联盟（European Monetary Union）结构和领导力的危机
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