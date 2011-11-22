埃及军方接受内阁辞呈并公布总统选举期限 2011年11月23日 军方要求现任内阁在新政府组建之前继续行使职权，总统选举最迟在明年6月30日前举行。他说，武装部队最高委员会并不想把持权力，如果人民愿意，可以通过公投的方式立即移交权力

巴基斯坦军政官员否认与巴塔利班谈判 2011年11月23日 巴三军公关部一名发言人22日在回应21日晚有关巴基斯坦塔利班正在与巴政府进行谈判的报道时称：“军方并没有与巴塔利班或其分支的武装组织进行任何形式的谈判。这种报道是捏造的、毫无根据的无稽之谈

巴罗佐认为意大利须做出巨大努力才能赢回市场信心 2011年11月23日 蒙蒂表示，欧盟针对意大利提出的紧缩和改革计划将是政府一切工作的出发点，该计划包括财政整固、刺激增长、促进社会公平等

美国银行业今年第三季度利润创四年来新高 2011年11月23日 美国银行业从金融危机的低谷中走了出来，银行业普遍实现盈利，但尚未恢复至危机前水平

萨科齐称法德近期将提出修改欧盟条约建议以应对欧债危机 2011年11月23日 他将于近期与德国总理默克尔共同提出建议，修改欧盟有关条约，加强欧元区财政、经济和税收政策一体化建设，以应对当前欧洲债务危机

美联储探讨推动经济增长政策目标 未采取新行动 2011年11月23日 由于经济增长迟缓，失业率居高不下，美联储面临设计新增长政策的压力，各方期待美联储未来能够真正发挥中央银行的作用，推动经济加快增长