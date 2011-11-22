- 2011年11月23日中国国家信息中心首席经济师范剑平称，预计今年後两个月居民消费价格指数(CPI)或低于5%，全年增幅在5.5%；明年该指数增速或达4%上下；中国经济不会出现“硬着陆”。
- 2011年11月23日中国内地通胀情况的改善让中国股市处于升势的几率越来越大。
- 2011年11月23日加大政府职能转移管理力度，舍得向社会组织“放权”，敢于让社会组织“接力”。与此同时，还要通过积极引导和依法监管，将社会组织引入规范健康的发展轨道中来。广东靠改革开放起家，要实现新的更大发展，必须坚定不移依靠改革开放
- 2011年11月23日奥巴马说：“他们在亚洲做了一项民调，‘与中国比较，你们怎么看待美国’，九个国家有八个都说美国是他们所指望的国家。”
- 2011年11月23日根据规定，IMF出资国可获得至多相当于出资额十倍的贷款来应对各项开支。
- 2011年11月23日琼斯工业股票平均价格指数跌53.59点，至11493.72点，跌幅0.46%，为10月17日来的最低收盘水平。该指数过去五个交易日中有四天下跌，累计跌幅为5% ，现位于去年收盘水平下方。
- 2011年11月23日这项调查跟踪了十多年，涉及6000多家企业。在2010年的评分中，小型企业和中型企业分别占到被调查企业总数的49%、41%以上
- 2011年11月23日中国人民银行与香港金融管理局22日在北京续签货币互换协议，互换规模扩大至4000亿元人民币/4900亿港币，有效期三年，经双方同意可以展期。
- 2011年11月23日有知情人士称，如果发改委认为有需要，不排除在北京调查取证后，下一步去南方地区做与电信相关竞合业务企业的相关调查取证的可能
- 2011年11月23日消息称，浙江省农信系统5家机构，获准定向下调人民币存款准备金率0.5个百分点至16%，这一调整将于11月25日起生效。
- 2011年11月23日军方要求现任内阁在新政府组建之前继续行使职权，总统选举最迟在明年6月30日前举行。他说，武装部队最高委员会并不想把持权力，如果人民愿意，可以通过公投的方式立即移交权力
- 2011年11月23日巴三军公关部一名发言人22日在回应21日晚有关巴基斯坦塔利班正在与巴政府进行谈判的报道时称：“军方并没有与巴塔利班或其分支的武装组织进行任何形式的谈判。这种报道是捏造的、毫无根据的无稽之谈
- 2011年11月23日蒙蒂表示，欧盟针对意大利提出的紧缩和改革计划将是政府一切工作的出发点，该计划包括财政整固、刺激增长、促进社会公平等
- 2011年11月23日凯卜重申，“过渡政府”将尊重旧政权与其他国家及其公司签订的协议和合同，并将努力推动国际社会结束因联合国第1970号和第1973号决议产生的对利比亚的制裁
- 2011年11月23日美国银行业从金融危机的低谷中走了出来，银行业普遍实现盈利，但尚未恢复至危机前水平
- 2011年11月23日他将于近期与德国总理默克尔共同提出建议，修改欧盟有关条约，加强欧元区财政、经济和税收政策一体化建设，以应对当前欧洲债务危机
- 2011年11月23日由于经济增长迟缓，失业率居高不下，美联储面临设计新增长政策的压力，各方期待美联储未来能够真正发挥中央银行的作用，推动经济加快增长
- 2011年11月23日旨在使国家和地方政府、企业、民间社会以及公众等各利益攸关方积极参与，通过影像、图片、论文和绘画等形式，探讨世界应该怎样建立一个既繁荣又不以牺牲自然环境为代价的可持续的未来
- 2011年11月23日复兴运动、保卫共和大会和争取工作与自由民主论坛组成议会多数派，人民请愿党、民主进步党和其他政党或独立人士组成议会反对派
- 2011年11月22日】11月22日下午汕尾大道一在建楼房发生坍塌，致6人死亡、7人受伤。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富