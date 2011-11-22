- 2011年11月22日11月以来，上市公司董事、监事、高管买卖本公司股份频繁，涉及公司121家，累计减持股数8573.44万股，累计套现金额15.69亿元，日均套现1.05亿元
- 2011年11月22日新闻集团在递交美国证券交易委员会的报告中表示，在11月16日至17日之间，默多克卖出了363万股A类无投票权股票，卖出价在16.60至17.26美元之间，总价值约为6200万美元
- 2011年11月22日新华社报道，傍晚18时58分从大连市消防部门得到消息，大连新港储油罐发生火情。20时10分得到消息，储油罐明火已经扑灭，火情得到基本控制。这已经是两年内，大连发生的第五次火灾
- 2011年11月22日延续昨日弱势表现，盘中再度触及跌停，继昨日平安人寿领衔清仓后，今日也有多家机构清仓出逃
- 2011年11月22日深圳市公安局罗湖口岸派出所21日抓获了一名贩卖婴儿信息的女子，其贩卖的信息当中记载了深圳15万名新生婴儿的详细资料。警方在这名女子家中还搜查出深圳楼盘业主、车主名单等数十万份个人信息。
- 2011年11月22日将于2013年1月1日合并，合并后的日本交易所集团将成为世界第二大规模的交易所集团
- 2011年11月22日参与招标的券商交易员透露，两期铁道债的认购倍数分别为2.23倍和1.86倍，较上一期明显“降温”
- 2011年11月22日普通鲜鸡蛋、白条鸡价格分别下降0．4％、0．2％，其中，全国普通鲜鸡蛋价格今年7月下旬以来首次降至每斤5元以下。
- 2011年11月22日实现两岸货币互换有利于台湾金融业发展和两岸经济互动，发展人民币离岸市场更是台湾业界的一大商机。
- 2011年11月22日出厂价不过0.6元的克林霉素磷酸酯注射液，在北京中标价11元，销售价超12元，而山东的销售价却仅高于成本价几分钱。21日，国务院医改办的有关负责人表示，造成这种巨大差异，主要是各地推行基本药物采购工作的进程快慢
- 2011年11月22日泰国司法部长巴差·蓬诺20日表示，今年王室的赦免名单中不包括他信。同日，他信在通过泰国执政党为泰党公布的一封信中也表示，他不会寻求国王赦免。
- 2011年11月22日我国征地制度的最大弊端，就是农地城镇化过程中，造成农民城市化进程滞后，造成大量“伪城市化”农民。
- 2011年11月22日分众传媒称，“我们认为浑水公司的质疑是完全不符事实的”
- 2011年11月22日内地和香港要按照“十二五”规划要求，发挥好各自优势，进一步加强经贸、金融和旅游合作，不断巩固和提升香港的国际金融、贸易、航运中心地位。我对香港的未来发展前景充满信心
- 2011年11月22日索罗斯表示，如果欧央行不采取行动，那么该地区衰退的压力将会不断增强，从而使债券市场的情形进一步恶化。索罗斯在文章中表示：“这是一个不折不扣的恶性循环。”
- 2011年11月22日继“天价酒”、“天价吊灯”、“天价名片”之后，中石油又被曝出其下属分公司为高管配备百万豪华越野车。
- 2011年11月22日新华网22日晚快讯，大连新港一处油罐起火，具体原因不详，新华社记者已经赶往现场
- 2011年11月22日重庆希尔顿酒店股东涉黑案22日二审宣判，重庆市高级人民法院依法驳回希尔顿酒店原股东、原重庆庆隆屋业发展有限公司董事长彭治民的上诉请求，维持一审法院对彭治民无期徒刑的判决
- 2011年11月22日贫富悬殊是资本主义下的必然产品，当局希望透过创造高的社会流动力，使人人都做到资本家。他说，特区政府可以透过大幅加税等手段逼走有钱人，但残酷的现实是这根本无助於低下阶层。
- 2011年11月22日新款机器人的名称暂定为“ROSEMARY”，由千叶工业大学研发。新款机器人搭载的马达功率是老型号的2．5倍，身负重达50公斤的装置（如放射性物质检测仪、照相机等）仍可行走自如，电池可支撑机器人连续工作5小时
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