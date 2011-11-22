东京证交所与大阪证交所宣布合并 2011年11月22日 将于2013年1月1日合并，合并后的日本交易所集团将成为世界第二大规模的交易所集团

年内铁道债发行收官 认购需求回归理性水平 2011年11月22日 参与招标的券商交易员透露，两期铁道债的认购倍数分别为2.23倍和1.86倍，较上一期明显“降温”

泰国总理称赦免法案并非为他信脱罪 2011年11月22日 泰国司法部长巴差·蓬诺20日表示，今年王室的赦免名单中不包括他信。同日，他信在通过泰国执政党为泰党公布的一封信中也表示，他不会寻求国王赦免。