- 2011年09月13日作为金砖国家的两个最大成员国，两国加强经济合作和和交流，对推动世界经济发展具有重要意义
- 2011年09月13日最近三个月来，阿根廷出台了13项新的限制进口措施，占同期全球范围内新出台贸易限制措施总数的39%，成为全球范围内贸易保护措施最多的国家
- 2011年09月13日乔克写道，我们现在看到(猪肉)这一上涨在通胀环节引发更广范围的反应，再次启动了传导机制。有鉴于这一过程在进行中，现在回撤宏观调控政策似乎为时过早
- 2011年09月13日德国副总理兼经济部长、自民党主席勒斯勒尔在12日出版的德国《世界报》撰文说，要稳定欧元，在危急情况下不排除让希腊有序破产。迄今德国政府一直避免公开谈论国家破产，勒斯勒尔此言一出立即在基民盟内招来强烈反对
- 2011年09月13日巴萨尔金的设想是对中方企业代表的直接回应。中国民营企业代表在研讨会上提议，俄罗斯应成立针对中国商人的投资机构，帮助其解决法律、海关通关、劳工签证等问题
- 2011年09月13日截至8月30日，已披露年报的98家上市房企上半年累计实现净利润193亿元，其中33家公司业绩有不同程度下降。这些企业债务总额达1.01万亿元，平均资产负债率为62%，有60家企业资产负债率出现上升
- 2011年09月13日彭博社报道说，希腊在未来五年内发生债务违约的概率高达98%。市场人士相信，希腊违约将是一起“必然事件”
- 2011年09月13日年会除招聘学生志愿者350名外，还招聘56名礼仪服务志愿者、3名会议运营翻译、2名双边会见翻译。目前培训和服装定制等工作已经完成
- 2011年09月13日巴西里在新闻发布会上说，科威特9月份全月的原油产量将不会低于每天290万桶。沙特阿拉伯和其他海湾国家也提高了原油产量，以满足市场需求，稳定国际油价
- 2011年09月13日美国银行当天发表声明说，裁员是“新美国银行”重组计划的一部分，将有助于该银行到2014年每年削减50亿美元的开支，超过美国银行年度成本的18%
- 2011年09月13日本田说，汽车的前座安全带可能因为链接零件的问题而断开，加大了乘客和司机受伤的可能性。但是目前还没有相关伤亡报告
- 2011年09月13日从1981年《中华民国史》第一卷出版，到整套36册一次推出，前后历时30年，是民国史研究的一件大事
- 2011年09月13日2011年9月6日下午5点左右，项城市人大常委会办公室副主任刘建立，因其孩子座位问题，醉酒驾车闯入项城二中校园，点着校长的脑瓜子，嘴里不干不净地咆哮
- 2011年09月13日德克特是加拿大执政党保守党议员，现为外长贝尔德的国会事务秘书，能参与、接触加拿大政府的机密信息。这引起是不是中国“美人计”的猜测。
- 2011年09月13日五角大楼发言人约翰·柯比表示，在利比亚反对派与卡扎菲部队发生冲突时，美国驻的黎波里的大使馆遭到了严重损坏，派遣的这4支无名的美国军队不会参与任何军事行动。
- 2011年09月13日交行认为，8月新增贷款有所回升主要是季节性变动，历史上看，2003—2010年期间，除2007和2008年外，每年的7、8、9三个月的新增贷款都是依次递增。“新增贷款回升或许表明信贷向某些领域定向放松，但不意味着政策明显放松”
- 2011年09月13日沪深股市跳空低开，早盘持续震荡走低，盘中沪指一度逼近2450点，两市至午盘时跌幅在1.5%左右
- 2011年09月13日疯狂英语创始人李阳的一名员工因工作关系接触到了李阳的身份证复印件和公司的印章。之后他以李阳的名义办理了多家银行的信用卡，疯狂地进行透支、套现。
- 2011年09月13日山西公安厅副厅长苏浩称，“据北京警方讲，事发后并非苏楠本人称我是亲戚，是其母谎称我是苏楠的大伯，而其母是太原市晋源区检察院工作人员，应该知道我名字。”
- 2011年09月13日当天早些时候，位于首都内罗毕东部工业园区的燃油库的一条地下输油管线发生破裂，泄漏的原油流入附近一处贫民窟，当地民众纷纷前往争抢漏油。可能是因为有人在现场吸烟，引发了爆炸和大火。
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