- 2011年11月22日希望广大文艺工作者始终坚持正确方向，更加自觉、更加主动地承担起用社会主义先进文化引领社会进步的历史责任。作家艺术家具有广泛的社会影响力，应该做真善美的追求者和传播者
- 2011年11月22日就当前公众关注的温州动车事故调查报告的公布时间，国家安监总局相关部门负责人称，可时刻关注新华网，但对于何时公布结果，对方只表示：不会太久。
- 2011年11月22日肉类价格小幅波动，其中猪肉价格下降1．7％，9月中旬以来累计下降9．8％；羊肉、牛肉价格分别上涨0．8％和0．5％；白条鸡价格基本持平
- 2011年11月22日据统计，由于长期过量开采地下水，监测区形成承压水降落漏斗4个、浅层地下水降落漏斗8个。2010年末与上年同期相比，太原盆地的太原漏斗（承压水）区面积扩大50.01平方千米、宋月古漏斗（承压水）中心地下水埋深增加4.26米
- 2011年11月22日目前，山东产业企业参与期货市场的整体比例还比较低，但随着欧债危机的发酵，省内企业利用期货市场套期保值、进行价格风险管理的越来越迫切
- 2011年11月22日未来信贷增量将明显低于央行目标值，M2增速继续大幅下滑，这种背景下存准下调概率增大
- 2011年11月22日美国加州大学戴维斯分校的校警11月18日对静坐示威的学生猛喷辣椒水，引起公愤
- 2011年11月22日这辆豫字牌照的面包车是一名学生家长的私人车辆，车上所载学生均为在琼宇学校就读的河南籍儿童，是车主受其他家长委托而搭载的
- 2011年11月22日专家表示，吴建文的情况并非孤例，一些地方国企高管不时爆出贪腐大案，表明了国企监管的缺失
- 2011年11月22日河北深州监狱越狱犯王振轻犯脱逃罪被加刑4年，目前该判决已经生效。
- 2011年11月22日，“超级委员会”领导人宣布，尽管经过艰苦努力，但民主与共和两党代表仍“无法弥合重大分歧”，未能在规定期限内就削减赤字问题达成协议，这表明该委员会自今年8月成立以来的减赤努力以失败告终
- 2011年11月22日针对当前部分高铁因线桥隧和供电设备病害造成动车组限速问题突出的情况，铁道部要求各铁路局切实抓好高铁固定设备病害整治，对各条高铁线路限速情况认真进行全面清理
- 2011年11月22日当天的表决以151票赞成、7票反对、12票弃权的结果通过了韩美自贸协定履行法案。此前，韩美自贸协定履行法案在美国国会获得通过，在美国率先完成批准程序
- 2011年11月22日2007年下半年至2009年2月13日期间，被告人陈伟军为满足其淫欲，以年幼的初中女生为目标，利用初中女生年幼、单纯、心智发育不全等身心弱点，采用钱财引诱、暴力威胁等手段，强奸丽水一中学在读初中女生累计14人（其中幼女9人）。
- 2011年11月22日中国是最有可能的亚洲买家。目前中国的黄金储备量并不大，中国的黄金储备仅占外汇储备的1.6%。
- 2011年11月22日11月22日，世界银行表示，欧洲主权债危机和中国地方债忧虑对中国经济构成的风险不断升温，但透过放松货币政策，中国经济可望实现软着陆。
- 2011年11月22日上半年，这些企业的资产负债率达到了71.27%，不少中小房地产企业面临很大的经营困难。
- 2011年11月22日一位了解情况的消息人士指出，此次下调存款准备金率涉及的机构数为五家左右，幅度“从16.5%调到16%”。
- 2011年11月22日中国房产信息集团表示，上周末，万科卖出的上海周边地区约77套住房价格比以前的同一楼盘低了13﹒3％
- 2011年11月22日舒默准备将此建议写在一封信中，寄给PCAOB主席多蒂。他在信件草稿中写道，在今年曝出部分中国公司存在会计违规行为之后，继续允许缺乏检查的情况存在是“不可接受”的。
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