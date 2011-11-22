黄河流域地下水超采形成12个漏斗区 2011年11月22日 据统计，由于长期过量开采地下水，监测区形成承压水降落漏斗4个、浅层地下水降落漏斗8个。2010年末与上年同期相比，太原盆地的太原漏斗（承压水）区面积扩大50.01平方千米、宋月古漏斗（承压水）中心地下水埋深增加4.26米

上药集团原总裁吴建文被判死缓 涉案5100余万元 2011年11月22日 专家表示，吴建文的情况并非孤例，一些地方国企高管不时爆出贪腐大案，表明了国企监管的缺失

三大评级机构均表示暂不会因国会减赤谈判失败调降美国评级 2011年11月22日 ，“超级委员会”领导人宣布，尽管经过艰苦努力，但民主与共和两党代表仍“无法弥合重大分歧”，未能在规定期限内就削减赤字问题达成协议，这表明该委员会自今年8月成立以来的减赤努力以失败告终

韩国国会正式通过韩美自贸协定 2011年11月22日 当天的表决以151票赞成、7票反对、12票弃权的结果通过了韩美自贸协定履行法案。此前，韩美自贸协定履行法案在美国国会获得通过，在美国率先完成批准程序