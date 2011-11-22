- 2011年11月22日海油发展因两项目未完成环保验收，被环保部暂停上市环保核查，并责令立即整改
- 2011年11月22日速冻行业事件不断升级，是速冻行业近年来产销大跃进，仍供不应求的必然结果
- 2011年11月22日解振华表示，少数发达国家提出愿意坚持京都议定书，但是不愿意再有第二承诺期，理由主要是强调环境的整体性问题。发展中国家坚持公约、议定书双轨的进程，特别坚持要议定书，而且一定要有第二承诺期
- 2011年11月22日南非德班2011气候大会召开前夕，中方发布《中国应对气候变化的政策与行动（2011）》白皮书，白皮书中表达中方立场以及谈判目标，与坎昆2010气候大会所传达的信息并无差别
- 2011年11月22日上一周，穆迪公司将南非A3主权信用评级展望由稳定调降为负面。对此，莫特兰蒂表示，南非政府为了帮助银行业积极应对金融危机，已经采取了许多措施，但是穆迪公司在重新评估时，显然没有将政府的应对措施考虑在内。
- 2011年11月22日大公国际认为，自2011年初政治危机之后埃及的国家管理能力、经济实力、金融实力、财政及外汇实力等诸评级要素迅速恶化以及政治不确定性导致其发展前景暗淡
- 2011年11月22日作为澳大利亚最大的商业合作银行,澳大利亚国民银行(National Australia Bank Introduction)近日在此间宣布，在上海正式成立其首家在华分行。
- 2011年11月22日伴随国内“油荒”的逐渐结束，国内成品油市场的实际成交和套利情况并不理想
- 2011年11月22日欧盟提出的新一轮援助计划无法使其在中长期内有效恢复偿付能力，目前希腊自身已完全丧失偿付能力，不得不准备进行较大规模的债务重组。
- 2011年11月22日截止收盘，沪指报2412.63点，跌2.50点，跌幅0.10%，成交506.9亿元；深成指报10028.2点，跌5.59点，跌幅0.06%，成交515.4亿元。
- 2011年11月22日汪涛预计，中国将放松货币政策，但不太可能高调声明重大政策转向或大幅下调存款准备金率。在任何情况下，未来12个月里央行不会降息。
- 2011年11月22日围绕上海迪士尼这个巨型项目的商业角逐，一直如火如荼。国资的身影，亦超常活跃
- 2011年11月22日截至今年10月末，广东省银监局辖内小企业贷款余额7753.76亿元，同比增长48.98%
- 2011年11月22日当时，奥姆真理教正在计划实施一项国家颠覆计划。他们计划将自制的70吨沙林毒气散播在霞关和皇宫等处的空中，杀伤大量人员，然后指使持有自动步枪的教众趁乱占领首都东京。
- 2011年11月22日香港特区政府将研究有关征收商铺空置税的建议，但强调短期内未必会推行。
- 2011年11月22日标准普尔和穆迪也先后表态，称国会减赤谈判失败暂时不会影响美国的主权信用评级
- 2011年11月22日在楼市低迷、成交量清淡之际，温州21世纪不动产被曝卷入欠薪风波，部分员工被拖欠3个月工资。
- 2011年11月22日以11800元起价销售大兴时代天街项目遭亏本卖房的质疑，龙湖地产21日晚间发表声明称，其只是微利卖房，不至于亏本。
- 2011年11月22日互换规模由原来的2000亿元人民币/2270亿港币扩大至4000亿元人民币/4900亿港币，有效期三年
- 2011年11月22日今后，在北京，国有土地上房屋征收时，被征收人在“拆迁款”之外，还可多获三个月的临时安置补助费，还有每平方米40元的“搬家费”，电话、空调等移机费等。
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