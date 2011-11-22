- 2011年11月22日央行副行长胡晓炼日前在山东、吉林两省就当前经济金融形势进行调研时指出，当前要继续坚持稳健货币政策的基调和取向，适时适度进行预调微调，巩固好宏观调控的成果。
- 2011年11月22日如果资本外流加快或政府出现财政盈余，使原口径M2增速降至11%-12%以下，下调准备金率或提至今年底前执行
- 2011年11月22日今年以来豪赌公司重组的机构昨日“落荒”而逃。从公司股东榜来看，机构席位卖出者应该是南方绩优成长或中国人寿普通保险产品。
- 2011年11月22日公司称，出售资产及股权的理由为避免同业竞争
- 2011年11月22日从年内四季度道明年上半年，经济处于衰退阶段。明年三季度前后有望进入复苏阶段
- 2011年11月22日注入新资产后，ST光明由一家家具公司摇身变为珠宝加工企业
- 2011年11月22日中国申银万国证券股份有限公司董事长丁国荣周二表示，到2013年力争实现公司上市，核心业务国内市场排名前五名。目前中央汇金公司已成为申万控股股东，持股比例55.38%
- 2011年11月22日该公司一直处在整合收购之巅，公司现金流自2008年的120亿美元下降至2011年的81亿美元
- 2011年11月22日近日正式实施的北京市《暂行规定》对于官员资产申报做出规定，述职述廉时，本市包括党政“一把手”在内的党员领导干部须如实报告住房、投资等有关事项。
- 2011年11月22日江南春通过其微博给与直接回应称，“美国市场真是令人无法理解，越优质的公司跌越多，做空的人放谣言以图利，离谱到说分众Q4会改变预测，是我们业绩太好令做空的机构太难堪而要乱放谣言吗？”
- 2011年11月22日调查显示，81.8%的受访者力挺政府继续实施严厉的房价调控政策，82.1%的人希望房价能进一步下降。
- 2011年11月22日WIND资讯统计数据显示，从2011年1月至11月21日，共有17家上市公司停止实施股权激励方案
- 2011年11月22日摩根大通公司正在加大投入力度准备推出高科技信用卡，称此举意在遏制信用卡欺诈
- 2011年11月22日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，11月22日人民币对美元汇率中间价报6.3555，较前一交易日小幅回落。
- 2011年11月22日工资平均增长幅度不低于企业所在地政府部门公布的物价上涨指数
- 2011年11月22日已被授权主管和监管地沟油的昆明市城管局拟定了一个“方案”，即：将全市的“地沟油”分流成三个去向：一个去向为化工企业；一个去向为饲料企业；还有一个去向是供生物柴油企业作为原料。
- 2011年11月22日申银万国证券研究所表示，在十二五规划全面开展的情况下，对2012年的经济不悲观。预计2012年，中国经济增长有所回落，但总体风险不大；国内通胀有所回落，但不至于出现通货紧缩。
- 2011年11月22日受隔夜美股大幅下跌影响，今日沪深两市双双低开，开盘后，沪指跌破2400点整数关口，随后跌幅收窄，但因量能不济，随后再度回落，沪指围绕2400点上下震荡。盘面上，银行、保险、地产股有企稳势头，传媒娱乐股快速拉升，有再次活跃迹象
- 2011年11月22日中国经济改革研究基金会国民经济研究所所长樊纲22日表示，一些大城市的房价存在大泡沫，可能会遇到深度调整。
- 2011年11月22日当下邻里关系变冷漠的原因是什么？排在前三位的原因是：人们对陌生人的戒备心理增强（52.0%）；居住环境改变，邻居难得见面（43.0%）；人们越来越重视隐私了（41.6%）。
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