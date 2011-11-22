- 2011年11月22日
- 2011年11月22日但标准普尔公司同时表示，如果自动削减赤字机制被破坏，美国主权信用评级被下调的风险就会增加。
- 2011年11月22日违反《廉政准则》的党员领导干部，有干扰、妨碍组织审查，或者打击报复批评人、检举人、控告人、证人及其他人员行为的，依照《中国共产党纪律处分条例》等规定从重处理。
- 2011年11月22日全国工商联房地产商会会长聂梅生在房地产商会成立十周年发布会上透露，该商会正在准备2012年的“两会”提案，准备就房地产调控的一些“漏洞”问题提出建议，尤其是对于银行目前暂停或限制个人首套自主性房贷的问题。
- 2011年11月22日杨海军的一位亲戚说，我们希望政府把责任划清楚，杨有几成责任就几成，但不能把责任全部归咎于他，他是打工的。人死了，留下孤儿寡母，能赔点是点，但没有一个人来谈赔偿的事。
- 2011年11月22日国家统计局10月份数据无疑低于近几周来广泛报道的新建楼盘20%至30%的价格降幅。尽管中国楼市近期较为萎靡，但并非人人都持看空态度。
- 2011年11月22日员工反映，管理层每天强迫加班，而且从来不支付加班费
- 2011年11月22日央行副行长胡晓炼表示，当前货币信贷工作要在保持总量基本稳定的基础上着力优化结构，引导金融机构加大对符合产业政策的小微企业、“三农”等薄弱环节的信贷投放；满足国家重点在建、续建项目的资金需要，支持保障性安居工程建设。
- 2011年11月22日白皮书显示，“十一五”期间中国以能源消费年均6．6％的增长支撑了国民经济年均11．2％的增速，能源消费弹性系数由“十五”时期（2001—2005年）的1．04下降到0．59，缓解了能源供需矛盾
- 2011年11月22日穆迪说，法国借贷成本增加和经济增长前景恶化将给法国主权信用评级构成负面影响。这是穆迪两个月来第二次对法国信用评级发出警告，导致当天欧洲金融市场剧烈震荡
- 2011年11月22日毛泽东其实并没有批评马寅初，反倒非常重视计划生育。在最高国务会议上，毛泽东曾说：“马寅初的方法好一些。”
- 2011年11月22日多位消息人士21日表示，中国外汇交易中心计划推出人民币兑澳元和人民币兑加元交易。
- 2011年11月22日11月22日消息，Muddy Waters（浑水公司）在一封给投资者的邮件中做空分众，导致今天分众传媒股价一度大跌66%
- 2011年11月22日美国商务部长布兰森21日表示，中国已向到访美国官员确认，未来五年计划对战略性产业投资1.7万亿美元。
- 2011年11月22日天河警方表示将从该起事件的处置工作中认真吸取教训，加强队伍管理，坚持文明、平和执法，杜绝类似事件发生
- 2011年11月22日中国央行货币政策委员夏斌21日表示，明年货币政策仍将维持稳健的一贯性，国内生产总值(GDP)有望维持8-9%的增速，欲将通胀控制在2-3%的正常水准仍存在压力，因流动性过剩。
- 2011年11月22日近日港股市况波动，期货及期权结算所追收经纪行按金并不鲜见，客户因此也被追收按金。香港证监会提醒投资者，每家经纪行追收按金的政策不同，如果投资者户口的结余下跌至低于预设的最低按金要求时，经纪行有权替客户斩仓或强制平仓
- 2011年11月22日中国人民大学经济研究所近期发布报告预测，要使明年经济增速不跌破9%，地方财政和宏观经济就都难以忍受房价出现回落20%的情形。
- 2011年11月22日对于首钢股份姗姗来迟的重组预案，投资者选择用脚投票。当天，首钢股份以3.89元的价格一字板跌停，成交额为8761万元。而龙虎榜显示，三家机构共抛出8365万元，机构在火速撤离。
- 2011年11月22日沃伦•巴菲特周一在接受道琼斯通讯社采访时称，他不打算大规模投资欧洲国家的政府债券，但如果遇到好的投资机会，他或许会对欧洲的某些企业感兴趣
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