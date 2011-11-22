伊拉克外长强调必须在阿拉伯框架内解决叙利亚问题 2011年11月22日 阿盟成员国本月12日在埃及首都就是否终止叙利亚阿盟成员国资格进行投票表决，除黎巴嫩、叙利亚、也门投反对票、伊拉克投弃权票外，其他国家均投赞成票，最终叙利亚阿盟成员国资格被终止

房地美预计明后两年贷款发放量将出现增长 2011年11月22日 房地美在当天公布的《11月份美国经济与住房市场评估报告》中说，住房可负担再融资项目的延期与改革对刺激房地产市场有重要的积极作用，预计在2012年和2013年将使独栋住宅贷款发放额增加2000亿至3000亿美元

法国要求对伊朗实行新一轮制裁 2011年11月22日 萨科齐当天就伊朗核问题分别致信德国、加拿大、美国、日本、英国以及欧盟领导人。法国向欧盟及其成员国、美国、日本、加拿大以及其他自愿加入制裁计划的国家建议冻结伊朗中央银行资产，并暂停进口产自伊朗的石油