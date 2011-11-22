- 2011年11月22日联通希望12月份就能引入iPhone 4S，但是现在还没有准确的时间
- 2011年11月22日M2口径调整加大了对流动性规模的判断，经济学家认为，原口径下10月M2同比增速将低于12.9%，流动性比想象中紧。
- 2011年11月22日广电总局科技司有关人士表示，“反垄断调查以消费者利益为出发点，应该调查到底，而不应该是部门利益的协调和博弈。”
- 2011年11月22日节目引用了中国社科院经济所的副研究员隋福民说法，“农民的教育支出和医疗支出已经让他们不堪重负，农民没有办法只好选择‘超载’。不是农民不知道危险，不是司机不知道危险，是无奈的一种选择。”
- 2011年11月22日浙江省财政厅21日发布通知，当天招标发行的共计33亿3年期记账式固定利率附息债中标利率为3.01%，34亿5年期债券中标利率为3.24%，均低于同期限国债收益率。
- 2011年11月22日这次出庭受审的包括波尔布特政权第二号人物、原民柬人大委员长农谢、前国家主席乔森潘和前外交部长英萨利。检方指控3人与1975至1979年间170万名柬埔寨人的死亡有关，涉嫌反人类罪和种族屠杀罪等
- 2011年11月22日近期，美国以安全审查为由拒绝中国企业赴美投资，中国多个企业赴美签证受阻
- 2011年11月22日内银资产质素堪忧，外资行续看空。美银美林发表报告指，内地经济正从高增长放缓，而通胀又高企，政策的出台需要在防止经济硬着陆和社会动荡之间衡量，内银股价有可能强烈波动，未来数年将持续面临降级风险
- 2011年11月22日近百亿元房地产信托产品即将到期兑付，压得部分信托公司喘不过气来。为了缓解兑付压力，信托公司频频向“地产私募基金”发出接盘邀请，承诺给其高额接盘回报，并提供未来融资渠道。
- 2011年11月22日埃及卫生部21日最新统计说，近日持续的冲突已造成23人死亡，近2000人受伤
- 2011年11月22日口径调整前10月M2同比增长12.2%,较9月份低了0.8个百分点，再创新低。
- 2011年11月22日业内人士认为，五花八门的政府补助只是名义上的，最直接的目的是保住上市公司的“壳资源”。对于各地方政府，尤其是县级政府，上市公司的重要性不言而喻。一方面上市公司总资产在当地举足轻重，同时上市公司的存在有助于提升地方知名
- 2011年11月22日上周基金经理的变动较为密集，有6只基金公布了基金经理变更公告。这6只基金中，除华宝兴业现金宝是货币型基金外，其余5只均是债券型基金。
- 2011年11月22日卡赞法里当天在回答记者有关美国等西方国家不久可能对伊朗金融和化工领域采取新的制裁措施时承认，以美国为首的西方国家实施的制裁会让伊朗感受到压力，使伊朗付出巨大代价，造成资金往来更加困难，特别是在能源领域
- 2011年11月22日阿盟成员国本月12日在埃及首都就是否终止叙利亚阿盟成员国资格进行投票表决，除黎巴嫩、叙利亚、也门投反对票、伊拉克投弃权票外，其他国家均投赞成票，最终叙利亚阿盟成员国资格被终止
- 2011年11月22日房地美在当天公布的《11月份美国经济与住房市场评估报告》中说，住房可负担再融资项目的延期与改革对刺激房地产市场有重要的积极作用，预计在2012年和2013年将使独栋住宅贷款发放额增加2000亿至3000亿美元
- 2011年11月22日在A股近期的反弹行情当中，成长性突出的中小盘股成为反弹先锋，其中以新技术、新材料等为代表的科技产业在政策支持、资金偏好、市场预期等支撑下表现抢眼。业内人士认为，科技主题基金有望打破冰点，中长期战略配置价值显现。
- 2011年11月22日第22届中美商贸联委会21日在成都举行。王岐山表示，当前全球经济形势依然严峻，确保经济复苏是压倒一切的任务，不平衡的复苏比平衡的衰退要好。
- 2011年11月22日萨科齐当天就伊朗核问题分别致信德国、加拿大、美国、日本、英国以及欧盟领导人。法国向欧盟及其成员国、美国、日本、加拿大以及其他自愿加入制裁计划的国家建议冻结伊朗中央银行资产，并暂停进口产自伊朗的石油
- 2011年11月22日明克说，雪佛龙公司造成的事故对巴西沿海自然环境及海洋生物多样性造成了损害，里约州接下来将通过司法程序要求该公司进一步赔偿，“初步估计总赔偿金起码超过1亿雷亚尔”。
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