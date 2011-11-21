英国宣布对伊朗实施金融制裁 2011年11月22日 奥斯本说，近期国际原子能机构发布的报告显示，有证据表明伊朗正在开展核武器项目，这一行为对英国国家安全和国际社会造成巨大威胁，英国这一做法是为了阻止伊朗政权拥有核武器

西班牙央行首次干预亏空银行 2011年11月22日 西班牙中央银行21日宣布对账目出现过亿欧元亏空的巴伦西亚银行进行干预，撤销其管理委员会

加拿大扩大对伊朗实施制裁范围 2011年11月22日 新的制裁措施包括有条件地禁止与伊朗进行金融交易；扩大受禁商品的范围，包括所有用于化工、石油和天然气领域的商品；修订可能用于核计划的受禁商品范围；进一步扩大受制裁的伊朗人和机构的名单

11月22日证券财经类报纸新闻摘要 2011年11月22日 《外汇占款46月首现负增 存准率面临下调》等12则