- 2011年11月22日截至目前，已经有申万、渤海、国联等券商发布2012年度A股策略报告；与高盛的乐观情绪相比，这些券商却在报告中言辞谨慎。
- 2011年11月22日奥斯本说，近期国际原子能机构发布的报告显示，有证据表明伊朗正在开展核武器项目，这一行为对英国国家安全和国际社会造成巨大威胁，英国这一做法是为了阻止伊朗政权拥有核武器
- 2011年11月22日西班牙中央银行21日宣布对账目出现过亿欧元亏空的巴伦西亚银行进行干预，撤销其管理委员会
- 2011年11月22日新的制裁措施包括有条件地禁止与伊朗进行金融交易；扩大受禁商品的范围，包括所有用于化工、石油和天然气领域的商品；修订可能用于核计划的受禁商品范围；进一步扩大受制裁的伊朗人和机构的名单
- 2011年11月22日李嘉诚基金会昨日发表声明称，李嘉诚从未亲口承诺五年内不卖出中国银行(03988.HK)股份。中行数据则显示，李嘉诚基金会已在今年第三季度至少减持16.71亿股H股。
- 2011年11月22日早在8月份登陆A股市场的姚记扑克(002605.SZ)，险些被“二度上市”。而搞错这一乌龙的是公司的保荐人海通证券(600837.SH)。海通证券同为道明光学的保荐人。但在11月21日发布的道明光学(002632.SZ)股票上市保荐书中，姚记扑克取而代之
- 2011年11月22日卡梅伦当天受邀在英国工业联合会2011年年会上发表讲话说，如果目前欧债危机找到了明确的解决方案，这对英国经济来说将是最大、见效最快的刺激
- 2011年11月22日央行21日公布的数据显示，10月份新增外汇占款为-249亿元，是2007年12月份以来首次出现单月负增长。上海证券报援引分析人士观点认为，这种趋势若延续，央行将面临下调存款准备金率的压力。
- 2011年11月22日经过浙江省政府人士了解到，池万明目前在瑞安政府“看护”下。曾有债权人在瑞安市长信箱留言，希望了解池万明的下落以及星宝集团问题的解决方案，市长公开电话受理中心蒋旭电话回复称，“建议由江苏政府出面和温州政府接洽解决”。
- 2011年11月22日统计显示，2008-2010年连续三年进行分红的A股公司有620家。在这620家公司中，以2010年年度累计分红及截至昨日的总市值为基础，可以测算其股息率。统计显示，目前A股市场中有34只股票的股息率超过3.5%的一年期存款利率。
- 2011年11月22日《外汇占款46月首现负增 存准率面临下调》等12则
- 2011年11月22日有知情人士表示，这份指导文件由发改委牵头，商务部配合制定，主要是从宏观层面对未来开放战略提出指向性的思路。之后发改委可能还会出台相关配套实施细则和鼓励政策。
- 2011年11月22日由于投资者对欧洲债务危机的担忧不减，21日纽约股市三大股指重挫，跌幅均在2%左右
- 2011年11月22日2011年11月22日，经中国证监会核准，新华人寿保险股份有限公司今日刊登首次公开发行A股股票的招股意向书，拟发行不超过1.5854亿股A股
- 2011年11月22日对于反垄断调查的结果公布时间，这位负责人表示，反垄断调查很复杂，国外一些反垄断调查案有的要经历3-5年的时间
- 2011年11月22日中美两国作为世界主要经济体，自身经济平稳发展就是对世界的积极贡献。双方应同舟共济，全面落实二十国集团戛纳峰会达成的共识，以实际行动反对贸易保护主义，避免经济问题政治化
- 2011年11月22日白宫发言人卡尼当天说，尽管“超级委员会”未能达成减赤协议，国会在削减赤字问题上仍有采取果断行动的能力
- 2011年11月21日重庆警方以及重庆市烟草专卖局稽查总队历经数月周密侦查后，成功破获一起跨9省区市特大假烟网络案件。
- 2011年11月21日调查研究是做好领导工作的一项基本功，调查研究能力是领导干部整体素质和能力的一个组成部分。
- 2011年11月21日其中网下发行不超过3170.8万股，占本次发行数量的20%；网上发行不超过1.27亿股，占本次发行数量的80%。网上申购日为12月7日
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