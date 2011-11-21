全国牛肉价格明显高于去年同期 2011年11月21日 5月下旬以来，全国牛肉价格总体呈现涨势。与5月21日相比，11月21日，全国牛腱肉、牛腩肉价格分别上涨11．5％、11．3％。

21日国内现货黄金价全线收跌 2011年11月21日 21日国内现货金银价格近全线收跌，其中现货黄金全线收跌，现货白银涨跌互现