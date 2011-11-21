- 2011年11月21日5月下旬以来，全国牛肉价格总体呈现涨势。与5月21日相比，11月21日，全国牛腱肉、牛腩肉价格分别上涨11．5％、11．3％。
- 2011年11月21日通过上交所集中竞价交易系统累计减持公司股份1500万股，占本公司总股本的0.998%
- 2011年11月21日深化对国有文艺院团体制改革重要性、紧迫性的认识，加大力度、加快进度、攻坚克难、深入推进，切实把中央的决策部署落到实处，确保在2012年上半年完成改革任务。
- 2011年11月21日目前，微博客等社交网络呈蓬勃发展势头，我国微博客用户已经超过3亿。
- 2011年11月21日【《财经》综合报道】 11月21日，日本最高法院驳回地铁沙林毒气案被告远藤诚一的上诉，确定判处其死刑，同时也为历经16年半的审判划上句点。 奥姆真理教教徒1995年在东京地铁站施放沙林毒气，造成27人死亡，6500人以上受伤，是日
- 2011年11月21日截至10月底，中国银行深圳市分行已累计完成国际贸易结算业务量1025.65亿美元
- 2011年11月21日7·23动车事故调查组的副组长王梦恕就此前有关媒体报道回应称，自己并没有全程参与事故调查，管理不善是主因的说法仅代表个人意见，另外媒体的报道和其本人意见并不一致，他表示深感遗憾。
- 2011年11月21日103个保险机构共非法套取资金8065.8万元，涉及保费8.55亿元，保险公司与保险中介机构之间关系不合法、不真实、不透明问题仍然相当严重，集中表现为通过假业务、假人员、假费用等方式非法套取资金
- 2011年11月21日21日国内现货金银价格近全线收跌，其中现货黄金全线收跌，现货白银涨跌互现
- 2011年11月21日穆迪在21日发布的《每周信用展望》中称：“借款成本持续高企，再加之经济形势恶化，将会加剧法国政府面临的财政困难，对法国的信用造成负面影响。”
- 2011年11月21日21日上午10时35分，陆丰市东海镇乌坎村约四百村民聚集市政府上访，表达诉求。9月21日，陆丰市东海镇乌坎村村民因不满土地出让及村民选举等问题引发少数村民聚众滋事事件
- 2011年11月21日政府各部门不得采购奢侈品、购建豪华办公用房或者超范围、超标准采购服务。
- 2011年11月21日“信阳女孩小美网上发帖实名举报官员强奸”一案件的男主角——信阳市老促会办公室主任伍自权因涉嫌强奸于11月21日被刑拘。
- 2011年11月21日山西省纪委监察厅当日上午立即作出决定，立即先行对岚县、盂县公安局长和交警队长免职，听候处理；于当天组成三个调查组，对报道中反映的问题进行调查，根据调查结果，严肃处理有关人员；于近期组织一次全省性的运煤通道大检查
- 2011年11月21日公安部有关负责人表示，公安部高度重视交警系统执法规范化建设，要求各地严格遵照法规，严肃执法纪律，对乱罚款的，一律从严惩处；对负有责任的领导，坚决撤职；对罚款不开票据“收黑钱”的，一经查实，坚决予以开除或辞退
- 2011年11月21日报道中还提到，当央视记者现场向交警出示采访证件时，被毫无缘故的扣留将近一个小时，就在记者执意要求离开时，现场的交警开始抢夺记者手中的摄像机，街头灯被当场打断
- 2011年11月21日受调控政策及市场观望情绪日浓等因素影响，杭州市商品房销售面积明显下降。今年1－10月，全市商品房销售面积为571．03万平方米，同比下降20．8％。
- 2011年11月21日尽管香港经济短期内无可避免会受制于欧美的不景气和欧债危机的负面影响，但香港经济的根基稳固，银行和金融体系稳健，而且资金一直充裕，抵御外来冲击的能力高。
- 2011年11月21日重庆秀山县市政园林管理局和当地警方11月21日证实，该县3名城管在办公室内聚众吸毒被抓，目前1名正式工被处分，其余2名临时工被辞退。
- 2011年11月21日如果外汇占款持续减少，央行就存在下调存款准备金率的可能，因为当初的上调也主要是为了对冲增量的外汇占款
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