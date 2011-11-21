泰国南部发生3起暴力事件10人受伤 2011年11月21日 4名僧人21日上午在3名警察陪同下在北大年府布施。当他们经过一处洗衣房时，一枚藏在路边花盆里的自制炸弹被引爆，造成9人受伤，其中包括2名僧人、3名警察和4名平民。伤者已被送往附近医院接受救治。