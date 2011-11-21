- 2011年11月21日巴菲特说：“欧元区体制的缺陷很难得到纠正，欧洲必须加强团结或做出其它调整，因为欧元区目前已运转不灵。欧元能否度过这场危机尚有疑问。”
- 2011年11月21日战略新兴产业包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、 新能源、新材料、新能源汽车等
- 2011年11月21日从2003年国务院启动新一轮农信社改革至今已有8个年头，棋至盘中，全国农信社改革已卓有成效。但是对于省联社的去向，多位省级联社的相关负责人也感到迷茫
- 2011年11月21日国务院法制办公室下午下午公布了关于《机关事务管理条例（征求意见稿）》公开征求意见的说明。说明称，为进一步提高法规审查工作质量，国务院法制办公室决定公布《机关事务管理条例（征求意见稿）》，征求社会各界意见。
- 2011年11月21日共有20家信托公司发行了45款集合信托产品，发行数量环比上升8款，增幅为21.62%
- 2011年11月21日昂山素季所属的全国民主联盟（民盟）（NLD）是缅甸最大的反对党。缅甸宣传部长兼文化部长吴觉山15日罕见接受美国媒体采访时说，缅甸已经开启“不可逆”的改革进程，呼吁美国政府取消不合理的经济制裁
- 2011年11月21日上市公司特别是中小板、创业板已经成为了股东、高管的提款机。创投公司“赚快钱”、缺乏信心以及股价虚高，无疑成为股东减持的三大推手
- 2011年11月21日据菲律宾《马尼拉时报》报道，菲律宾政府13日称，菲律宾目前在礼乐滩开采的天然气田位于马兰帕亚天然气田和南海之间
- 2011年11月21日4名僧人21日上午在3名警察陪同下在北大年府布施。当他们经过一处洗衣房时，一枚藏在路边花盆里的自制炸弹被引爆，造成9人受伤，其中包括2名僧人、3名警察和4名平民。伤者已被送往附近医院接受救治。
- 2011年11月21日数据显示，淡马锡于11月11日按每股4.93港元购入建行约37.7亿股股份，涉资约186亿港元。本次增持后，淡马锡持有建行H股总数增至226.55亿股。
- 2011年11月21日截至今年9月30日，西藏金融机构本外币各项存款余额较年初增加267.41亿元，增长20.62%
- 2011年11月21日此次配租的廉租房包括地处中关村核心区的中关村甲3号“熙典华庭”，据悉，这个小区的廉租房一居室个人需承担最低的是48.6元，一般的多在54元，租两居室个人需承担63.3元。
- 2011年11月21日销量下滑，业绩并未有根本改变的比亚迪，转让参股公司股权，获得4.3亿元的收益，将为回归A股第一年扮靓业绩
- 2011年11月21日证监会将在国务院领导下，积极落实有关工作部署，携同有关方面做好相关工作
- 2011年11月21日德圣基金仓位测算数据显示，上周大基金加权平均仓位76.23%，相比前一周下降1.6%。
- 2011年11月21日在各种矛盾纠结交织中，基本药物由政府统一定价和埋单并向群众免费提供，或是加快推进基本药物制度的突围之策
- 2011年11月21日中银中小盘基金首发规模突破30亿份，民生加银基金景气行业基金发售规模也超过20亿元
- 2011年11月21日创业板再融资制度出台之前，先允许部分符合条件的公司非公开发行债券，适应其持续融资需求
- 2011年11月21日保监会正在研究，能不能发展到一定阶段就推进实现保险中介“经纪和代理一体化”，这会给经纪公司和代理公司增加一定的发展空间。
- 2011年11月21日在现场，事故车横七竖八的摆在高速公路三个车道上，绵延3公里左右，地面上到处都是玻璃碎渣和“残废”的汽车零部件，不时可见斑斑血迹和漏出来的机油
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