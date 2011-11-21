山东蔬菜平均批发价格国庆后首涨 2011年11月21日 记者21日从山东省农业厅获悉，上周山东蔬菜平均批发价格为2.27元/公斤，结束了国庆以来的连续下跌行情迎来首次上涨。

日本国会通过总额12万亿日元补充预算案 2011年11月21日 从预算案的分配看，其中9．2438万亿日元（约合1203亿美元）将用于震后重建和相关开支，包括应对福岛核泄漏事故处理的2459亿日元（约合32亿美元）。