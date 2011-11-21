- 2011年11月21日神华电力管理部表示，在发改委调整电价后，按神华今年全年售电量计划1520亿千瓦时测算，去年1月1日及今年4月10日两次调整电价后，公司今年售电电价(不含增值税)预计较调整前累计上升约3.78元/兆瓦时人民币。
- 2011年11月21日各方质疑，在合作协议签订完成的一年多时间及签订之前，四环生物是否尽到责任对专利权的有效性做出查实，因而质疑四环生物在此次交易中存在上当的主动可能
- 2011年11月21日国务院法制办拟规定政府各部门制定因公出国(境)费支出计划，不得安排无实质内容的一般性考察和培训，减少因公出国(境)团组、人员数量和在国(境)外停留时间
- 2011年11月21日在十大亏损产品的黑榜单上，汇丰、花旗、渣打三大外资行皆榜上有名。其中，花旗 占4席，渣打3席，汇丰、民生和中信各占一席。
- 2011年11月21日记者21日从山东省农业厅获悉，上周山东蔬菜平均批发价格为2.27元/公斤，结束了国庆以来的连续下跌行情迎来首次上涨。
- 2011年11月21日银河证券认为，上周大量新股发行吸引部分资金流入证券市场，但在二级市场难有赚钱效应的状况下，这部分转入资金仍旧以申购新股为主，参与二级市场资金有限。
- 2011年11月21日中国政府针对农村土地权益的新政策初现端倪。国土资源部副部长王世元日前表示，要积极稳妥推进农村土地使用制度改革，凡有条件的地方鼓励集体土地股份制改革。
- 2011年11月21日上海电信负责人强调，本次针对城市光网的升速，是完全免费的，对用户上网体验没有任何影响，“对用户来说，升速在瞬间就完成了。”
- 2011年11月21日10月份中国外汇占款负增长248.92亿元，超预期下滑，加之中小银行还面临补缴保证金存款准备金，流动性压力凸显。
- 2011年11月21日今年前10个月，我国对东盟进出口2959.1亿美元，比去年同期（下同）增长25.7%。
- 2011年11月21日截止收盘，沪指报2415.13点，跌1.43点，跌幅0.06%，成交495.1亿元；深成指报10033.8点，涨8.62点，涨幅0.09%，成交518.4亿元
- 2011年11月21日征求意见稿规定，女职工怀孕未满4个月流产的，不少于2周的产假；怀孕满4个月流产的，不少于6周的产假
- 2011年11月21日同年中期，窝窝团曾经上演IPO无疾而终的剧目，而现在拉手网又重蹈覆辙，尽管暂停IPO可能各自背后的原因不同，但却不无折射出中国团购市场的诟病与无奈
- 2011年11月21日两个不具有资质的施工单位的“包工头”，靠着“挂靠”在大型施工单位的背景，接连接下了数亿元之巨的工程，这种明显不符合常理的现象背后，跟一家大型国有企业班子成员的收受贿赂行为有着密不可分的关系
- 2011年11月21日一份合约细则显示，新华人寿保险公司周一启动其规模约30亿美元香港和上海两地首次公开募股(IPO)中香港部分的发行前推介，预计其香港上市日期为12月16日
- 2011年11月21日这6名老师有3男3女，年龄基本都在30岁左右，最小的26岁、最大的35岁，都是第一次来广州
- 2011年11月21日10月份中国新增外汇占款呈现负增长，净减少248.92亿元。
- 2011年11月21日从预算案的分配看，其中9．2438万亿日元（约合1203亿美元）将用于震后重建和相关开支，包括应对福岛核泄漏事故处理的2459亿日元（约合32亿美元）。
- 2011年11月21日日本最高法院第一小法庭的判决书说，被告远藤参与制造沙林，在东京地铁沙林毒气案中扮演重要角色，刑事责任极其重大，判处其死刑罪有应得
- 2011年11月21日汇添富专户投资经理饶晞浩近日发表文章提到，外国竞争对手虽然不会轻易把市场份额让出来，但是如果吃得太多长的太大，的确有可能被“撑死”——为什么？因为中国公司还没有准备好做世界第一
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