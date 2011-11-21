- 2011年11月21日飞鹤乳业相关人士指出，员工在给奶牛接种布鲁氏杆菌活菌疫苗时，因保护措施不到位，致使员工染病。注射疫苗是一种防疫，并不是奶牛得了布病才注射的
- 2011年11月21日全国政协经济委员会副主任、工信部原部长李毅中表示，要高度重视实体经济，实体经济是生存发展的基础，过度发展虚拟经济潜在风险很大。
- 2011年11月21日赖素如表示，对周刊报导不实及未经查证，国民党限期3天内澄清致歉，但周刊未采取相关动作；而民进党不顾相关当事人一再公开澄清“绝无此事、子虚乌有”，却加码乱爆料，影响社会舆论。
- 2011年11月21日近日，一些由市民自发编制的“楼市抄底信号”帖子，在武汉各大论坛引起极大关注，最高回复多达300多条。
- 2011年11月21日三亚市规定，对拖欠农民工工资数额大、影响恶劣的建设单位或施工企业，给予黄牌警告，并记入企业诚信档案，两年内被两次黄牌警告或拖欠工资引发上访并造成恶劣影响的，将在两年内不得参与工程建设投标活动
- 2011年11月21日贸工部表示，预计今年第四季度新加坡经济将受到外需不振的冲击，电子产业将继续下滑，而在第三季度录得强劲增长的生物医药产业预计也难以继续保持强劲的势头。不过，贸工部对全年经济增长的预测维持在5％
- 2011年11月21日黄珊珊认为，依照黄绍庭的案例，宣誓日当天就是生效日。媒体追问是否有相关文件？黄珊珊说，她亲自陪林瑞雄宣誓完成手续，相关文件牵涉个人隐私，不便出示，但林瑞雄会向中选会依法签署相关文件。
- 2011年11月21日马英九致词时表示，他一定会努力，让台湾更安全、社会更安定、人民更安心，打造黄金十年的“国家愿景”。
- 2011年11月21日21日位于北京市丰台区的一个地块开始公开挂牌出让。这块名为郭公庄车辆段项目四期F2公建混合住宅用地的地块，原本要求必须配建限价商品住房的条件被删除，居住用途全部改为普通商品住房。
- 2011年11月21日道琼斯通讯社根据中国央行周一公布的数据计算得出，10月份中国央行和金融机构净抛售外汇总值人民币248.9亿元，9月份为新增外汇占款人民币2,473亿元
- 2011年11月21日欧盟委员会负责卫生与消费者事务的委员约翰·达利表示，鉴于输入性植物虫害可能对欧盟国家的民众产生灾难性后果，欧盟必须尽早解决此次虫害
- 2011年11月21日11月13日，在贝卢斯科尼因债务危机等原因宣布辞去总理职务后，意大利总统纳波利塔诺任命著名经济学家、前欧盟委员会负责竞争事务的委员蒙蒂为新任总理，负责组建政府
- 2011年11月21日今日沪深两市平开，沪指逼近2400点关口，深成指则一举跌破万点大关。一段时间横盘整理之后，石油石化、券商等权重股护盘拉升股指，两市顽强翻红，但无奈市场弱势迹象明显，大盘再度回落震荡
- 2011年11月21日
- 2011年11月21日北京科技大学管理学院教授赵晓11月21日在微博称，据专家测算，一旦人民币成为国际货币，我国每年因人民币国际化而获得的铸币税收益至少可以稳定在25亿美元左右。
- 2011年11月21日布隆伯格说，嫌疑犯名为皮门特尔，现年27岁，是纽约曼哈顿居民。他受“基地”组织影响，企图自制炸弹，袭击纽约市警察巡逻车及邮局等多个目标
- 2011年11月21日此次事故被困12名矿工中，7人获救、5人遇难
- 2011年11月21日入榜密码大多有规律可循，多为键盘上的临近键或常见姓名。例如“123456”、“abc123”、“Michael”等。最常见的密码是password（密码的英文），名列第18位。
- 2011年11月21日在不断升级的楼市调控之下，不断走高的中国房价终于有所收敛，部分城市房价开始回调。伴随着房价的下跌，要求开发商退房、补价的声音不绝于耳，部分业主与开发企业的矛盾逐渐升级甚至发生了严重的纠纷。
- 2011年11月21日今年下半年沪指跌幅接近１２．５１％，网下打新却成为机构的避风港。据统计，机构下半年网下配售的已解禁新股平均获利高达３３％。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富