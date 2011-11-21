海南三亚将严惩拖欠农民工工资单位和个人 2011年11月21日 三亚市规定，对拖欠农民工工资数额大、影响恶劣的建设单位或施工企业，给予黄牌警告，并记入企业诚信档案，两年内被两次黄牌警告或拖欠工资引发上访并造成恶劣影响的，将在两年内不得参与工程建设投标活动

新加坡政府预测明年经济增长放缓 2011年11月21日 贸工部表示，预计今年第四季度新加坡经济将受到外需不振的冲击，电子产业将继续下滑，而在第三季度录得强劲增长的生物医药产业预计也难以继续保持强劲的势头。不过，贸工部对全年经济增长的预测维持在5％

欧盟紧急拨款帮助成员国抗击输入性虫害 2011年11月21日 欧盟委员会负责卫生与消费者事务的委员约翰·达利表示，鉴于输入性植物虫害可能对欧盟国家的民众产生灾难性后果，欧盟必须尽早解决此次虫害

今年以来因债务危机更换的主要欧洲国家政府 2011年11月21日 11月13日，在贝卢斯科尼因债务危机等原因宣布辞去总理职务后，意大利总统纳波利塔诺任命著名经济学家、前欧盟委员会负责竞争事务的委员蒙蒂为新任总理，负责组建政府

纽约警方破获一起未遂恐怖袭击案 2011年11月21日 布隆伯格说，嫌疑犯名为皮门特尔，现年27岁，是纽约曼哈顿居民。他受“基地”组织影响，企图自制炸弹，袭击纽约市警察巡逻车及邮局等多个目标

内蒙古塬林煤矿事故最后一名遇难者遗体找到 2011年11月21日 此次事故被困12名矿工中，7人获救、5人遇难