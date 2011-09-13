- 2011年09月13日后几个月我国工业经济运行环境将更趋复杂，但总体上仍将处于可控范围。预计全年规模以上工业增加值同比增长13.5%左右
- 2011年09月13日办法规定中央财政资金可通过直接投资创业企业、参股创业投资基金等方式，培育和促进新兴产业发展。同时，资金不得投资于已上市企业；不得从事房地产；不得投资于股票、期货。
- 2011年09月13日据北京晨报消息，自今年7月底开始，南京、武汉、南通等地鱼精蛋白纷纷告急，很多心脏病手术被迫停摆
- 2011年09月13日在元旦、五一、国庆、春节等旅游和出行集中的重大节假日期间，或国家、省在我市举办重大活动之前一个月及期间，酒店如果调整客房价格，应提前一个月将调价理由、调整幅度、实行起止时间等信息，报属地价格、旅游园林部门备案，不备案
- 2011年09月13日被判处有期徒刑十三年，没收个人财产10万元的原海南省东方市委副书记吴苗在忏悔时称，自己为官是在价值观上出了问题，利用职权不讲原则，加上自己在地方当组织部长，没人敢监督。最后凭借权力，从收受红包礼金开始而大肆受贿走上了不
- 2011年09月13日1-8月累计，全国财政收入74286.29亿元，比去年同期增加17533.97亿元，增长30.9%。1-8月全国财政支出59462.02亿元，比去年同期增加13426.1亿元，增长29.2%。
- 2011年09月13日刘煜辉表示，8月份宏观经济数据有所回落属于正常范畴，通胀能否减弱取决于我国能否持续坚持公共投资减速。
- 2011年09月13日曹远征认为，8月数据符合预期，通货膨胀已经处在下行通道。
- 2011年09月13日本次配股融资规模最高不超过350亿元人民币，募集资金在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金，提高资本充足率，有利于有效解决招行进一步发展的资本瓶颈
- 2011年09月13日法国最大的几家上市银行极有可能在本周四（9月15日）被评级公司穆迪下调评级。新一轮由银行类股带领的大动荡发生在新一周的全球资本市场上。昨天，欧亚股市延续上周五的跌势，继续下探。
- 2011年09月13日因长达一个小时的吵闹，刘建立被网友们封为“史上最牛‘咆哮哥’”。目前，他已经被免去行政职务并被调离人大机关。
- 2011年09月13日财政部企业司司长刘玉廷近日撰文提出，支持物联网企业借助资本市场筹措资金，多渠道、多层次地鼓励产业投资基金、创业风险投资基金、私募基金等各类社会资本向物联网集聚
- 2011年09月13日就当前的贪污腐败现象，前中共中央书记处书记陈云的女儿陈伟华称，“我觉得腐败分子和叛徒没有两样！”
- 2011年09月13日今年前8个月发行的集合信托总规模达到了4597亿元，超过了去年全年3996亿元的发行规模，增长幅度达14.99%
- 2011年09月13日9月9日凌晨2时，发生在新疆伊犁州新源县吐尔根乡吐尔根沟阿乌拉热成矿带普查项目作业区的山体滑坡事故中的7名被埋人已全部遇难。
- 2011年09月13日重庆市国资委出台措施，将在国有企业中实施促进共同富裕的标杆工程，调控好市属国有重点企业职工的收入分配，将企业高管与普通员工的年均收入比严格控制在10倍以内。
- 2011年09月13日截至2010年，中国对美投资累计已达60亿美元，成为美国外来投资增长最快的国家。
- 2011年09月13日一方面，CPI指数实际上是经济运行滞后指标，而现在政策更多关注的是CPI，如果等到CPI回落再出现政策拐点，此时GDP回落就会出现过头，就可能有政策超调风险。
- 2011年09月13日李迅雷认为，8月CPI数据特别是食品价格涨幅高于预期，预计未来将延续下行趋势，但仍将在高位运行，并不排除加息可能。
- 2011年09月13日央行11日发布的数据显示，8月末，广义货币(M2)余额78.07万亿元，同比增长13.5%，分别比上月末和上年同期低1.2和5.7个百分点；狭义货币(M1)余额27.33万亿元，同比增长11.2%，分别比上月末和上年同期低0.4和10.7个百分点。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富