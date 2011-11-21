日本10月份出现2738亿日元贸易逆差 2011年11月21日 10月份日本对美国贸易顺差额为3895亿日元（约合51亿美元），同比减少14．5％；对欧盟地区顺差1002亿日元（约合13亿美元），同比下降47．1％

上游企业排污紧 黑龙江省鸡西市上万人买水度日 2011年11月21日 41岁的居民刘海英迁到梨树区5年来一直买水喝。“自来水浑得连衣服都洗不干净，有时还能流出细草棍儿等杂物，谁敢喝啊”。