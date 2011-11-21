- 2011年11月21日在深圳举行的“智·胜未来”—2011年房地产金融峰会上，摩根大通亚太区董事总经理龚方雄、万通投资控股股份有限公司董事长冯仑等均认为中国房地产发展前景非常好。
- 2011年11月21日国务院总理温家宝19日在印尼巴厘岛出席东亚领导人系列会议期间会见美国总统奥巴马时说，中国一直在推进人民币汇率形成机制的市场化改革，已经取得明显成效。
- 2011年11月21日中国过去十年的做法不可持续，中国短期困难是必须实现经济、房地产和货币存量三方面的“软着陆”。
- 2011年11月21日广东财政厅公告显示，18日招标发行的3年期和5年期固定利率附息债中标利率分别为3.08%和3.29%。一位参与广东自行发债承销团券商分析师称，3年期和5年期债券认购倍数为6.5和6.3，显示出承销商抢占市场份额，和地方政府处好关系的热情。
- 2011年11月21日如果三季度以来存款的异动，反映的不是短期现象，而是中国经济金融的中长期结构性趋势，那么这一现象可能会对中国经济、金融以及A股的流动性和估值产生重大影响。
- 2011年11月21日与2003年投资中石油有异曲同工之妙，此次是下注经济复苏带来的IT支出反弹和新一轮IT基础设施升级——云计算。
- 2011年11月21日10月份日本对美国贸易顺差额为3895亿日元（约合51亿美元），同比减少14．5％；对欧盟地区顺差1002亿日元（约合13亿美元），同比下降47．1％
- 2011年11月21日41岁的居民刘海英迁到梨树区5年来一直买水喝。“自来水浑得连衣服都洗不干净，有时还能流出细草棍儿等杂物，谁敢喝啊”。
- 2011年11月21日中国央行货币政策委员会委员周其仁表示，不能排除地方债务对整个宏观经济产生更大的系统性影响的可能
- 2011年11月21日当年名噪一时的造假公司，其重组之路却旷日持久；个中利益纠结，一言难尽。
- 2011年11月21日经历了三季度的观望期，在欧债危机风雨飘摇和国内CPI触顶回落之际，中国货币政策自10月份开始出现放松，市场把此次政策调整称为“结构性宽松”。既然是“结构性宽松”就不是“全面宽松”，也可以理解为微调。
- 2011年11月21日五大电力公司集体喊巨亏，并把主要原因全部归结于煤炭涨价，而事实并非如此
- 2011年11月21日信贷放松已成定局，而近期央票利率的下行也首次释放了价格型松动信号，央行强调“适时适度进行预调微调”。专家纷纷预计，年内下调存款准备金率的可能性很大。
- 2011年11月21日官方设定的两党批准减赤协议的最后期限为本周三，但由于相关法案的表决需要两天时间，因此该委员会实际上需要在周一午夜前达成协议
- 2011年11月21日一个能源大省，在风与火的考验中，黑色GDP纠结着火电，技术考验着风电。甘肃如何走出能源困局？
- 2011年11月21日作为目前全国最大的产权交易市场，上周（11月14日-18日），以北交所为依托的北京产权市场共有19宗企业国有产权交易新增项目挂牌，挂牌金额13.57亿元，延续了近一个月来的强劲势头。其中，房地产业以4.81亿元居挂牌金额首位。
- 2011年11月21日如果合作无更多实质进展，移动入股也仅仅是暂时解决资本瓶颈而已
- 2011年11月21日存款成为未来货币增长的制约因素，即使下调存款准备金率，也不能直接缓和贷存比限制对信贷扩张的影响。
- 2011年11月21日前三季度寿险保费收入已在谷底，显著加速增长可能需要银行间同业市场利率降至4%以下。
- 2011年11月21日11月19日，2011中国石油和化工民营企业发展大会在北京召开。会上，中国中小企业协会会长李子彬表示，当前中小企业最大的难题就是融资难，直接融资渠道不到5%。
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