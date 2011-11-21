- 2011年11月21日近一年来寿险保费增速持续下滑，与产品结构、市场和政策变化相关，内在需求的强劲终将形成“火山喷发”之势。
- 2011年11月21日如果三季度以来存款的异动，反映的不是短期现象，而是中国经济金融的中长期结构性趋势，那么这一现象可能会对中国经济、金融以及A股的流动性和估值产生重大影响。
- 2011年11月21日收购提议仍有待两国监管机构的审批
- 2011年11月21日浙江省也已确定于21日招标发行包括33亿3年期和34亿5年期共计67亿的地方债，业内预期中标利率将维持低位趋势。
- 2011年11月21日国家信息中心首席经济学家、经济预测部主任范剑平预测，中国经济不会出现硬着陆，GDP增长仍有望保持在8.5%到9%之间。
- 2011年11月21日中国江苏凤凰出版传媒股份有限公司(601928.SH)周一公告称,确定本次A股首次公开发行(IPO)价格区间为8.00-8.80元人民币/股,募资额至多44.79亿元人民币.
- 2011年11月21日国际刑事法院的一名女发言人19日强调，利比亚当局在法律上“有义务与国际刑事法院进行合作”，希望利比亚执政当局能将赛义夫交由国际刑事法院审判
- 2011年11月21日国家行政学院决策咨询部陈炳才分析，任何一种投资品都不可能只涨不跌，房地产市场也不例外。综合考察当前国内外因素，都预示着住房价格下行或将是未来趋势。
- 2011年11月21日设在荷兰海牙的国际刑事法院6月27日以“涉嫌反人类罪”为由，对利比亚前领导人卡扎菲、其子赛义夫和利比亚情报部门负责人塞努西三人签发逮捕令
- 2011年11月21日拟以已停产的首钢北京钢铁资产及第一线材厂,与母公司首钢总公司下属河北首钢迁安钢铁公司的全部相关资产进行置换,置入资产的预估值约180亿元人民币.
- 2011年11月21日西班牙大选20日举行。这是西班牙债务警报拉响后提前4个月举行的一次选举，新政府的决策将对未来4年西班牙的政治和经济发展产生重要影响
- 2011年11月21日国务院总理温家宝11月19日出席在印尼巴厘岛举行的第六届东亚峰会，并发表讲话。温家宝表示，面对当前国际金融危机带来的严峻挑战，东亚各国最为关心的议题和最为迫切的任务是保持东亚经济持续较快增长，改善民生，为世界经济实现强劲
- 2011年11月21日我国保险业入市十年来总资产由2001年的4591亿元猛增至2011年6月末的5.75万亿元，增长了11倍有余，资金运用渠道亦大为拓宽
- 2011年11月21日根据《规定》，期货营业部应当具备满足期货业务需要的营业场所，并符合两大条件：营业场所属于产权清晰、使用权稳定的经营性房产，且期货公司拥有该房产所有权或者使用权证明；营业场所具备消防设施和灭火器材，保持安全出口和应急通
- 2011年11月21日《证监会再推六大监管措施 力促资本市场发展》等12则
- 2011年11月21日上周资金整体表现为净转入，合计净转入资金1186.41亿，较此前几周整体有所回升，尤其18日保证金余额达到10000亿以上，这一数字创出了最近两个月保证金余额的新高。
- 2011年11月21日随着10月下旬以来反弹行情的展开和创业板、题材股的活跃，多家基金公司投研部门都上演了小股票火线入库的一幕，有大型基金公司的投研部门甚至将70%的研究力量锁定在新兴产业上
- 2011年11月21日全资子公司比亚迪香港有限公司与一百工业有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的佛山市金辉高科光电材料有限公司33.375%的股权，以4.956亿元的价格转让给一百工业
- 2011年11月21日目前年末一级市场约900亿元的融资规模中，股票市场的扩容占据主角。而在股票市场的扩容中，IPO圈钱依旧是主角。而在IPO中，包括陕煤股份、新华人寿在内的6只发行过亿股的公司，将引领600亿元的融资
- 2011年11月21日减少债市分割，增强统一互联；多管齐下逐步改变高市盈率发行股票的局面；先在创业板探索试行退市制度改革；将启动创业板上市公司非公开发行债券工作；坚定不移地打击内幕交易行为；在国务院领导下，协调有关方面清理整顿
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