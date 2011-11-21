消息称中国建设银行拟收购一家巴西银行 2011年11月21日 《财经》综合报道 收购提议仍有待两国监管机构的审批

利比亚前领导人卡扎菲之子赛义夫将在利受审 2011年11月21日 国际刑事法院的一名女发言人19日强调，利比亚当局在法律上“有义务与国际刑事法院进行合作”，希望利比亚执政当局能将赛义夫交由国际刑事法院审判

利比亚情报部门前负责人塞努西被捕 2011年11月21日 设在荷兰海牙的国际刑事法院6月27日以“涉嫌反人类罪”为由，对利比亚前领导人卡扎菲、其子赛义夫和利比亚情报部门负责人塞努西三人签发逮捕令

西班牙人民党主席拉霍伊当选下届政府首相 2011年11月21日 西班牙大选20日举行。这是西班牙债务警报拉响后提前4个月举行的一次选举，新政府的决策将对未来4年西班牙的政治和经济发展产生重要影响