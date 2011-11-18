埃及开罗示威者与军警冲突致10人死亡214人受伤 2011年11月21日 开罗解放广场冲突20日升级，示威者上万人，一些人多次试图冲击广场附近的内政部大楼。军警不时发射催泪弹驱散人群。示威活动20日迅速蔓延，亚历山大、苏伊士、塞得港、阿里什和南部的明亚、艾斯尤特等地均有抗议活动

证监会有关部门负责人回应退市机制等热点问题 2011年11月18日 中国证监会有关负责人18日召开新闻通气会，就债券市场发展、高市盈率发行股票和创业板退市制度等问题向媒体做了通报