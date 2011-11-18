- 2011年11月21日原来一直说事故是技术问题，但现在不是技术问题，而是组织管理问题。设备坏掉了，人工操作也出现了问题，这些都不是技术的问题。现在调子已经改变了，改变以后就要再去查这些问题了
- 2011年11月21日11月18日,李克强在中共中央政治局委员、北京市委书记刘淇陪同下，来到北京市疾病预防控制中心，看望慰问艾滋病防治医务人员和民间组织志愿者，就艾滋病防治工作进行实地调研。
- 2011年11月21日防风险是金融业永恒的主题。要处理好金融业与百业的关系，密切关注和跟踪分析国际金融形势和国内金融市场动向，依法打击高利贷、非法集资、非法交易所等违法活动，维护金融秩序，守住防范系统性、区域性金融风险这条底线
- 2011年11月21日开罗解放广场冲突20日升级，示威者上万人，一些人多次试图冲击广场附近的内政部大楼。军警不时发射催泪弹驱散人群。示威活动20日迅速蔓延，亚历山大、苏伊士、塞得港、阿里什和南部的明亚、艾斯尤特等地均有抗议活动
- 2011年11月19日铁道部发布《旅客列车互联网售票暂行办法》，其中规定，一张有效身份证件同一乘车日期同一车次只能购买一张车票，但购买随成人出行的儿童票除外
- 2011年11月19日今年9月发生的“李双江儿子在西山华府小区门口打人”一事中，18岁的奥迪司机苏楠也有参与，他在派出所接受讯问时自称是苏浩之子。苏浩在接受媒体采访时，对此予以了否认，称苏楠为减轻处理、逃避处罚，编造了亲属关系。
- 2011年11月19日庆阳市委宣传部宣布，市委、市政府决定停止2012年公车更新计划，将预算资金全部用于购置标准化校车。目前，正宁县全县所有学校的校车处于停运整顿状态，交管部门将审验校车并集中培训驾驶员，合格之后再投入运营。
- 2011年11月19日此次被列入试点的地区包括：浙江省湖州市德清县、山东省威海市和滨州市无棣县、辽宁省本溪市桓仁县、黑龙江省鸡西市、陕西省西安市阎良区。
- 2011年11月18日受国内外宏观经济形势影响，本次重大资产重组标的公司经营业绩近期出现比较大的下滑，未来经营业绩的稳定性和持续盈利能力存在较大的不确定性，从目前情况看，公司决定终止本次重大资产重组
- 2011年11月18日新华锦（600735）11月18日晚间公告，针对近期有关“财报突现多年其他应收款 新华锦涉嫌虚假记载”的报道，公司澄清，报道中涉及的“绮丽集团有限公司”和“钟渝”两个客户分别属于公司子公司青岛锦宜时装有限公司和青岛嵘臻毛纺织有
- 2011年11月18日甘肃正宁县11月18日晚间向媒体通报，鉴于出事的“小博士”幼儿园管理混乱，已不具备办学资质，正宁县已取消该园办学资质，将原址筹建一所公办幼儿园。
- 2011年11月18日海通证券（600837）11月18日晚间公告，11月17日，公司收到证监会《关于核准海通证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司发行不超过1,413,810,000股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股
- 2011年11月18日为解决民办幼儿园教学和安全问题，大幅提高入园率，庆阳市官方18日通报称，决定将投入7亿元新建155所幼儿园，三年建成200所公办幼儿园。
- 2011年11月18日中国证监会有关负责人18日召开新闻通气会，就债券市场发展、高市盈率发行股票和创业板退市制度等问题向媒体做了通报。
- 2011年11月18日中国证监会有关负责人18日召开新闻通气会，就债券市场发展、高市盈率发行股票和创业板退市制度等问题向媒体做了通报
- 2011年11月18日东方证券11月18日发布研报称，定位于泛户外领域的大众户外品牌 市场发展空间广阔
- 2011年11月18日中国央行货币委员会委员李稻葵周五表示，两年后人民币可能面临贬值压力，另外中国可能出现贸易逆差。
- 2011年11月18日新华人寿预计融资完成后2年内不再融资。预计到2011年底净资产达到200多亿元，融资后净资产将增加到400多亿元，偿付能力充足率将达到200%以上
- 2011年11月18日根据18日国家统计局公布的10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况，环比下降的城市已经高达34个，与此同时，70个大中城市的价格平均环比指数年内首次出现负增长。全国房价大面积停涨回落的趋势越来越明显，楼市拐点已经出现。
- 2011年11月18日中国投资有限责任公司(简称：中投公司)周五宣布，已经增持了建设银行的H股股份，证实了早些时候中投公司向香港交易所提交的权益披露文件
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