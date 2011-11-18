- 2011年11月18日国务院总理温家宝18日在印度尼西亚巴厘岛举行的第十四次东盟与中日韩（10+3）领导人会议上发表讲话。
- 2011年11月18日隔夜美股下跌，港股18日跟随外围低开256点，恒生指数全日在低位徘徊，高低波幅162点，收报18491点，跌326点，跌幅1.73%；全日总成交530亿港元
- 2011年11月18日投资大师吉姆·罗杰斯在17日出席第13届高交会高新技术论坛资本市场专场时看好中国经济未来的发展，但他表示暂时不打算投资中国股市。
- 2011年11月18日中国证监会有关负责人11月18日下午表示，经两年调研，深交所提出了创业板退市制度初步方案，证监会将在这一方案基础上进行完善，并尽快出台文件向社会征求意见
- 2011年11月18日证监会有关负责人11月18日下午表示，下一步，将多管齐下，加大发行审核制度改革力度，改变目前高市盈率的局面。但他强调证监会作为监管部门，难以给出市盈率的合理标准。从市场趋势，盲目炒作在明显降温
- 2011年11月18日证监会有关负责人11月18日下午表示，证监会将积极推动我国债券市场统一监管。推动我国债市规范统一，包括统一准入条件，统一信披标准，统一资信评估标准，统一投资者适当性制度，统一投资者保护制度，减少市场分隔
- 2011年11月18日中国证监会有关部门负责人11月18日下午表示，近两年内幕交易占证券违法案件比利均超一半。下一步，证监会持续对内幕交易保持高压态势，采取高违法成本等多方面措施，打击内幕交易违法行为
- 2011年11月18日金黄色葡萄球菌在大品牌中相继检出，引发相关标准争议。而卫生部出人一反常态力挺速冻食品行业，并透露正在征求意见制订新标准。
- 2011年11月18日消息人士周五称，香港交易所上市委员会周四批准新华人寿保险公司在香港上市
- 2011年11月18日甘肃正宁幼儿园校车特大交通事故遇难人数在昨天晚上上升到21人，遇难儿童的赔偿标准已经开始制定。正宁县教育部门正在准备恢复小博士幼儿园的教学，全县的校车仍然处于停运状态。
- 2011年11月18日中国投资公司（简称：中投）于11月14日，在场外增持建行(00939)27.6亿股H股，每股平均价0.634美元，折合约4.93港元，估计为早前美国银行宣布减持的104亿股建行股份部份股份，上述股份合计涉资136亿元，占美银出货量约26.5%
- 2011年11月18日，《李书福危局：海外高利贷勒紧吉利脖子》的发布者《证券市场周刊》依然坚称其报道真实可靠。上述报道的作者表示，文章的依据确凿，目前《证券市场周刊》已向吉利发出了律师函
- 2011年11月18日国际评级机构标普公司计划在未来三周内更新对全球30大银行的信用评级，并可能会再下调几家银行的评级，这可能会再次震惊已然遭受重创的全球债券市场
- 2011年11月18日中国社会科学院发布的2011年金融蓝皮书中明确提出，由于金融市场的不发达，国内资金不能得到有效利用，还得从国外大量引进资本，投资到国内的高回报产业。言下之意，中国经济增长的成果内外两头都没有为大多数国民所更好分享。
- 2011年11月18日多重因素助推地方政府自行发债的利率继续下跌
- 2011年11月18日根据相关赔偿标准，政府部门拟定对每一名遇难人员赔偿人身保险、优抚救助金共计43.6万元。部分参加了商业保险的遇难幼儿及受伤幼儿的赔付金额已经通过“绿色通道”拨付到正宁县支公司
- 2011年11月18日世界银行行长佐立克在华盛顿举办的首席执行长理事会大会时说，中国不会出手救助欧洲，也不应该出手相助。人均年收入约4万美元的欧洲应该伸手向人均年收入约4,000美元的中国求助，这种想法是说不通的
- 2011年11月18日美国驻华大使骆家辉周五表示，中国必须允许人民币兑美元及其他货币加速升值
- 2011年11月18日不愿透露姓名的消息人士表示，中国央行天津分行计划对辖区内的地方法人金融机构，将其对小型微型企业信贷增长目标的完成情况，作为该机构差别准备金动态调整参数设置的重要依据，实施正向激励机制
- 2011年11月18日在全球化深入发展的时代，任何地区和国家不可能独善其身。严峻的外部环境势必对东亚带来不利影响，中国和东盟自身的薄弱环节和问题也会制约竞争力的进一步提升。
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