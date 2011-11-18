- 2011年11月18日今年前10个月，国有企业累计实现利润总额18703.5亿元，同比增长16%，10月比9月环比下降12.4 %。
- 2011年11月18日中国企业在美投资在过去2年增加了400%，两国市场应进一步开放。
- 2011年11月18日南京市工商局公布的一份检测报告称，湾仔码头被检出金黄色葡萄球菌。湾仔码头公关部发来声明，主题为“金葡菌普遍少量存在于自然界，经蒸煮无害健康”。
- 2011年11月18日安徽省金融办近日出台《关于进一步推进全省小额贷款公司规范发展的意见》，适当提高小额贷款公司注册资本金最低起点。
- 2011年11月18日三季度房地产业新增贷款环比首次出现负增长，银监会继续强化房地产贷款的风险防控。
- 2011年11月18日根据18日国家统计局公布的10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况，环比下降的城市已经高达34个，与此同时，70个大中城市的价格平均环比指数年内首次出现负增长。全国房价大面积停涨回落的趋势越来越明显，楼市拐点已经出现。
- 2011年11月18日统计显示，三季度商业银行新增贷款投向冷热分明，主要集中于三大领域：个人贷款（占比29.4%)､批发和零售业(占比29%)､制造业(占比28.4%）。房地产业新增贷款环比首次出现负增长。
- 2011年11月18日两市跳空低开，沪深股市全天低开低走，单边下挫。盘中，沪指逼近2400点整数关口，深成指逼近10000点整数关口
- 2011年11月18日国务院总理温家宝18日在印度尼西亚巴厘岛举行的第十四次中国-东盟（10+1）领导人会议暨中国-东盟建立对话关系20周年纪念峰会上发表讲话。
- 2011年11月18日国务院总理温家宝18日称，有关国家在南海存在的争议，应由直接有关的主权国家通过友好协商和谈判予以解决。外部势力不应以任何借口介入。
- 2011年11月18日继票据业务遭受银监会严管后，各家银行都在疯狂做同业代付业务，今年前三季度此类业务逃避信贷规模至少超过5000亿元，如果监管不出手，全年或可接近万亿。
- 2011年11月18日巴西警方15日对位于坎波斯盆地弗拉德区块的泄漏事故现场海域进行了勘察。警方说，现场所见与雪佛龙公司的官方声明大相径庭，雪佛龙有意隐瞒信息且淡化事件严重性。
- 2011年11月18日当天的示威由“占领华盛顿”运动与华盛顿当地工会联合组织。上百示威者从市区的麦克弗森广场出发，步行来到连接华盛顿市区与弗吉尼亚州的基桥上。示威者占据人行道，向路过的车辆行人呼喊口号、展示标语。
- 2011年11月18日李稻葵表示，他目前担心的是两年后的人民币贬值压力
- 2011年11月18日中国人民大学教授吴晓求说，战略模糊、政策边缘阻碍了中国资本市场发展。吴晓求称，“由于我们认识不清，战略模糊、政策边缘，导致市场信心严重匮乏，所以资本市场的发展与经济发展完全不相匹配。”
- 2011年11月18日中国总理温家宝18日在印尼巴厘岛出席了第十四次中国与东盟领导人会议并发表讲话。温家宝就深化中国东盟务实合作提出六项倡议。
- 2011年11月18日基金总规模150亿元，首期规模50亿元，由双方共同设立的农银国联投资管理有限公司负责管理
- 2011年11月18日今年来，沪深交易所公布了44家上市公司或公司责任人受到的行政处罚，中国证监会亦公布了31家上市公司的相关行政处罚
- 2011年11月18日因存贷比指标逼近监管红线抑或面临年末达标压力，一些银行临近年关索性暂停部分贷款业务，一门心思拉存款，为明年初的放贷做准备
- 2011年11月18日李稻葵认为，统计局公布的居民消费数字并不能反映真实情况，私人消费占GDP的比重从2008年开始就逐年地上升
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