安徽省提高小额贷款公司准入条件 2011年11月18日 安徽省金融办近日出台《关于进一步推进全省小额贷款公司规范发展的意见》，适当提高小额贷款公司注册资本金最低起点。

三季度房地产业新增贷款环比首次出现负增长 2011年11月18日 三季度房地产业新增贷款环比首次出现负增长，银监会继续强化房地产贷款的风险防控。

房价拐点初现 降价潮蔓延全国 2011年11月18日 根据18日国家统计局公布的10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况，环比下降的城市已经高达34个，与此同时，70个大中城市的价格平均环比指数年内首次出现负增长。全国房价大面积停涨回落的趋势越来越明显，楼市拐点已经出现。

三季度房地产新增贷款环比首现负增长 不良率仍在低位 2011年11月18日 统计显示，三季度商业银行新增贷款投向冷热分明，主要集中于三大领域：个人贷款（占比29.4%)､批发和零售业(占比29%)､制造业(占比28.4%）。房地产业新增贷款环比首次出现负增长。