- 2011年11月18日安徽省南陵县日前侦破了一个长期供应、生产、销售、使用“地沟油”的非法产业链，六年间制售出8万斤劣质猪油，其核心人物王某夫妇已被当地检察机关依法批准逮捕
- 2011年11月18日截至中午收盘，沪指报2429.86点，跌33.19点，跌幅1.35%，成交378亿元；深成指报10125.93点，跌177.23点，跌幅1.72%，成交400亿元
- 2011年11月18日沈阳已初步制定出公租房管理办法，公租房入住门槛是，具有沈阳户籍且在沈阳居住，家庭人均月收入不超过1700元，人均住房面积不超过16平方米（单身申请者要在28周岁以上、月收入不超过2500元。
- 2011年11月18日在10月两融余额频频下滑近一个月后，11月余额快速攀升，截至11月16日，两市融资融券余额高达371.9亿元，再次创下历史新高
- 2011年11月18日与去年同月相比，70个大中城市中，新房价格下降的城市有2个，比9月份增加了1个。
- 2011年11月18日800亩土地，农民种或不种，它应该就在那里，但重庆南川区三泉镇观音村群众近日反映：“800亩土地莫名其妙地失踪了！”
- 2011年11月18日目前铁道部拖欠中国南车（601766.SH/1766.HK）、中国北车（601299.SH）的设备欠款尚有102亿元，或将在今年年底前全部偿还
- 2011年11月18日分红应该制度化，但也应该对不同行业、不同发展阶段的公司区别对待，有条件的公司应当科学、合理的分红，积极回报股东
- 2011年11月18日有评论指出，中石油、中石化所谓的的炼油亏损不过是“左手转右手”的问题。两大油企把开采板块和炼油板块分开，中间用国际油价来进行定价。尽管，这个油是自己卖给自己。这样做的好处是，自己永远都能处在“亏损”之中
- 2011年11月18日严之尧认为，当前我国耕地减少压力仍然很大。“十二五”期间我国面临建设用地需求集中释放的压力，建设用地供需矛盾更加突出
- 2011年11月18日穆迪此次下调银行评级和欧债危机无关，主要是因为德国对州立银行的扶持可能性减小。
- 2011年11月18日新闻出版总署正在按照“统筹规划、分类指导、突出重点、稳步推进”原则推进非时政类报刊出版单位体制改革，须在2012年9月底前全面完成转企改制任务
- 2011年11月18日因拖欠380万欧元费用，11月16日，希腊国营公共电力公司16日中止向卫生和社会团结部供电。
- 2011年11月18日监管部门审批通过了雀巢对银鹭食品集团的收购。这意味着雀巢和银鹭正式结成合作伙伴关系
- 2011年11月18日中国外交部部长助理刘振民17日晚间在巴厘岛表示，中国总理温家宝与印尼总统苏西洛在当天会晤中一致认为，本次东亚领导人系列会议应该避免讨论有争议的政治、安全问题
- 2011年11月18日截至10月全国未开工的16.5万公顷住宅用地将带来近25亿平方米的供应，而消化这些“潜在供应”至少需要30个月以上的时间。显然，房地产市场去库存已然压力重重
- 2011年11月18日商务部部长助理俞建华17日在国新办举行的记者会上说，中国已连续多年成为全球遭遇反倾销和反补贴最多的国家，一些国家对中国产品采取的歧视性措施是滥用世贸组织（WTO）权利
- 2011年11月18日我们通过现场随机取样进行直径测量，结果显示符合国标要求。也就是说南京岱山保障房项目8号地块钢筋‘瘦身’一说不存在。
- 2011年11月18日按照此前监管层的预计，拟上市公司修改招股说明书约需要一周时间，但实际操作速度快于预期，监管层也许不想因为分红政策干扰IPO正常节奏
- 2011年11月18日据央视网消息，在调控政策下，虽然市场不断进行价格调整，但仍没能力将北京等一线城市的楼市从颓势中拉拔出来，刚刚过去的10月惨淡收场，也释放出楼市入冬的信号。
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