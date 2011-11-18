沈阳300多套精装公租房公开配租 2011年11月18日 沈阳已初步制定出公租房管理办法，公租房入住门槛是，具有沈阳户籍且在沈阳居住，家庭人均月收入不超过1700元，人均住房面积不超过16平方米（单身申请者要在28周岁以上、月收入不超过2500元。